ЦСКА – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 22 января 2026 с коэффициентом 1.85

21 января 2026 9:00
ЦСКА - Акрон
22 янв. 2026, четверг 16:00 | Товарищеские матчи
Перейти в онлайн матча
22 января в 16:00 в товарищеском матче ЦСКА примет «Акрон». Московская команда демонстрирует отличную форму, выиграв три последних матча и забивая в каждом. «Акрон» показывает средние результаты: в последних пяти играх команда забила 7 голов и пропустила столько же, демонстрируя относительно равную атакующую и оборонительную игру. Личные встречи подтверждают, что ЦСКА стабильно реализует моменты – в пяти последних встречах против «Акрона» москвичи забивали, а «Акрон» отличался в четырех последних матчах. С учетом этих данных, ЦСКА выглядит фаворитом, но «Акрон» способен на результативную игру, что делает матч интересным для ставок на голы обеих команд.

«Акрон»

  • В последних пяти играх забивает 1,4 гола в среднем за матч

  • Пропускает 1,4 гола за игру

  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

  • Забивал в 4 последних встречах против ЦСКА

ЦСКА

  • Побеждает в 3 последних матчах

  • Обязателен гол в 3 последних матчах

  • Среднее количество голов за последние 5 игр: 1,4

  • Забивает в 5 последних матчах против «Акрона»

Факты о командах

«Акрон»

  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Статистика личных встреч против ЦСКА показывает способность забивать
  • Имеет стабильные показатели атаки и обороны, но уступает по опыту

ЦСКА

  • Более результативен в личных встречах
  • В последних матчах демонстрирует атакующую уверенность и стабильность
  • Имеет преимущество по реализации голевых моментов

Прогноз на матч ЦСКА – «Акрон»

С учетом последних матчей команд и личных встреч, ЦСКА выглядит фаворитом. «Акрон» способен забить, но москвичи имеют преимущество в классе игроков и стабильности, что позволит добиться победы.

Рекомендованные ставки

  • ЦСКА победит с форой (-1) – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.90

Автор: Миронов Николай
Товарищеские матчи
Рекомендуем
