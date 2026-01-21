22 января в 16:00 в товарищеском матче ЦСКА примет «Акрон». Московская команда демонстрирует отличную форму, выиграв три последних матча и забивая в каждом. «Акрон» показывает средние результаты: в последних пяти играх команда забила 7 голов и пропустила столько же, демонстрируя относительно равную атакующую и оборонительную игру. Личные встречи подтверждают, что ЦСКА стабильно реализует моменты – в пяти последних встречах против «Акрона» москвичи забивали, а «Акрон» отличался в четырех последних матчах. С учетом этих данных, ЦСКА выглядит фаворитом, но «Акрон» способен на результативную игру, что делает матч интересным для ставок на голы обеих команд.
«Акрон»
-
В последних пяти играх забивает 1,4 гола в среднем за матч
-
Пропускает 1,4 гола за игру
-
Забивает в 8 из 10 последних матчей
-
Забивал в 4 последних встречах против ЦСКА
ЦСКА
-
Побеждает в 3 последних матчах
-
Обязателен гол в 3 последних матчах
-
Среднее количество голов за последние 5 игр: 1,4
-
Забивает в 5 последних матчах против «Акрона»
Факты о командах
«Акрон»
- Пропускает в 4 последних матчах
- Статистика личных встреч против ЦСКА показывает способность забивать
- Имеет стабильные показатели атаки и обороны, но уступает по опыту
ЦСКА
- Более результативен в личных встречах
- В последних матчах демонстрирует атакующую уверенность и стабильность
- Имеет преимущество по реализации голевых моментов
Прогноз на матч ЦСКА – «Акрон»
С учетом последних матчей команд и личных встреч, ЦСКА выглядит фаворитом. «Акрон» способен забить, но москвичи имеют преимущество в классе игроков и стабильности, что позволит добиться победы.
Рекомендованные ставки
- ЦСКА победит с форой (-1) – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – коэффициент 1.90