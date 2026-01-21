22 января в 16:00 в товарищеском матче ЦСКА примет «Акрон». Московская команда демонстрирует отличную форму, выиграв три последних матча и забивая в каждом. «Акрон» показывает средние результаты: в последних пяти играх команда забила 7 голов и пропустила столько же, демонстрируя относительно равную атакующую и оборонительную игру. Личные встречи подтверждают, что ЦСКА стабильно реализует моменты – в пяти последних встречах против «Акрона» москвичи забивали, а «Акрон» отличался в четырех последних матчах. С учетом этих данных, ЦСКА выглядит фаворитом, но «Акрон» способен на результативную игру, что делает матч интересным для ставок на голы обеих команд.

«Акрон»

В последних пяти играх забивает 1,4 гола в среднем за матч

Пропускает 1,4 гола за игру

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Забивал в 4 последних встречах против ЦСКА

ЦСКА

Побеждает в 3 последних матчах

Обязателен гол в 3 последних матчах

Среднее количество голов за последние 5 игр: 1,4

Забивает в 5 последних матчах против «Акрона»

Факты о командах

«Акрон»

Пропускает в 4 последних матчах

Статистика личных встреч против ЦСКА показывает способность забивать

Имеет стабильные показатели атаки и обороны, но уступает по опыту

ЦСКА

Более результативен в личных встречах

В последних матчах демонстрирует атакующую уверенность и стабильность

Имеет преимущество по реализации голевых моментов

Прогноз на матч ЦСКА – «Акрон»

С учетом последних матчей команд и личных встреч, ЦСКА выглядит фаворитом. «Акрон» способен забить, но москвичи имеют преимущество в классе игроков и стабильности, что позволит добиться победы.

Рекомендованные ставки