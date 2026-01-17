Матч 18 тура Лиги 1 между «Ренном» и «Гавром» пройдет на фоне заметного контраста в текущей форме команд. Хозяева ведут борьбу за еврокубковые позиции, тогда как гости стараются удержаться в середине таблицы, опираясь в первую очередь на аккуратную игру в обороне и осторожный стиль.
«Ренн»
«Ренн» после 17 туров набрал 30 очков и занимает 6 место. Команда уверенно проводит последний отрезок сезона: четыре победы подряд во всех турнирах и 11 забитых мячей в пяти последних матчах. Атака выглядит разнообразно, а средняя результативность в этот период составляет 2.20 гола за игру. При этом оборона не всегда стабильна – 7 пропущенных мячей за пять встреч, однако в матчах против соперников из нижней части таблицы «Ренн» обычно действует первым номером и контролирует ход игры.
«Гавр»
«Гавр» располагается на 13 месте с 18 очками. Команда испытывает серьезные трудности в атаке: всего 2 забитых мяча в последних пяти матчах и средний показатель 0.40 гола за игру. При этом оборона действует относительно организованно, пропуская в среднем 1.00 мяча за матч. «Гавр» нередко играет вторым номером и делает ставку на плотность в средней линии, но на выезде такая модель не всегда приносит результат.
Факты о командах
«Ренн»
- Побеждает в 4 последних матчах
- Забивает в 4 последних матчах
- В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
- Забивает в 7 последних матчах против «Гавра»
«Гавр»
- Не забивает в 5 из 7 последних матчей
- В среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
- Пропускает в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Ренн» – «Гавр»
С учетом текущей формы и разницы в атакующем потенциале «Ренн» выглядит явным фаворитом встречи. Хозяева регулярно создают моменты и эффективно реализуют их, тогда как «Гавр» испытывает серьезные проблемы с созданием угроз у чужих ворот. При этом гости способны долго удерживать счет, что делает маловероятным разгромный сценарий.
Рекомендованные ставки
- Победа «Ренна» – коэффициент 1.65
- Тотал матча меньше 3.0 – коэффициент 1.90