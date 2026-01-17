Введите ваш ник на сайте
«Ренн» – «Гавр»: прогноз и ставки на матч 18 января 2026 с коэффициентом 1.65

17 января 2026 9:08
Ренн - Гавр
18 янв. 2026, воскресенье 19:15 | Франция. Лига 1, 18 тур
1.65
Победа «Ренна»
Матч 18 тура Лиги 1 между «Ренном» и «Гавром» пройдет на фоне заметного контраста в текущей форме команд. Хозяева ведут борьбу за еврокубковые позиции, тогда как гости стараются удержаться в середине таблицы, опираясь в первую очередь на аккуратную игру в обороне и осторожный стиль.

«Ренн»

«Ренн» после 17 туров набрал 30 очков и занимает 6 место. Команда уверенно проводит последний отрезок сезона: четыре победы подряд во всех турнирах и 11 забитых мячей в пяти последних матчах. Атака выглядит разнообразно, а средняя результативность в этот период составляет 2.20 гола за игру. При этом оборона не всегда стабильна – 7 пропущенных мячей за пять встреч, однако в матчах против соперников из нижней части таблицы «Ренн» обычно действует первым номером и контролирует ход игры.

«Гавр»

«Гавр» располагается на 13 месте с 18 очками. Команда испытывает серьезные трудности в атаке: всего 2 забитых мяча в последних пяти матчах и средний показатель 0.40 гола за игру. При этом оборона действует относительно организованно, пропуская в среднем 1.00 мяча за матч. «Гавр» нередко играет вторым номером и делает ставку на плотность в средней линии, но на выезде такая модель не всегда приносит результат.

Факты о командах

«Ренн»

  • Побеждает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 7 последних матчах против «Гавра»

«Гавр»

  • Не забивает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Ренн» – «Гавр»

С учетом текущей формы и разницы в атакующем потенциале «Ренн» выглядит явным фаворитом встречи. Хозяева регулярно создают моменты и эффективно реализуют их, тогда как «Гавр» испытывает серьезные проблемы с созданием угроз у чужих ворот. При этом гости способны долго удерживать счет, что делает маловероятным разгромный сценарий.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ренна» – коэффициент 1.65
  • Тотал матча меньше 3.0 – коэффициент 1.90

1.65
Победа «Ренна»
Автор: Миронов Николай
Франция. Лига 1 Гавр Ренн
18+
