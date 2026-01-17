Матч 18 тура Лиги 1 между «Ренном» и «Гавром» пройдет на фоне заметного контраста в текущей форме команд. Хозяева ведут борьбу за еврокубковые позиции, тогда как гости стараются удержаться в середине таблицы, опираясь в первую очередь на аккуратную игру в обороне и осторожный стиль.

«Ренн»

«Ренн» после 17 туров набрал 30 очков и занимает 6 место. Команда уверенно проводит последний отрезок сезона: четыре победы подряд во всех турнирах и 11 забитых мячей в пяти последних матчах. Атака выглядит разнообразно, а средняя результативность в этот период составляет 2.20 гола за игру. При этом оборона не всегда стабильна – 7 пропущенных мячей за пять встреч, однако в матчах против соперников из нижней части таблицы «Ренн» обычно действует первым номером и контролирует ход игры.

«Гавр»

«Гавр» располагается на 13 месте с 18 очками. Команда испытывает серьезные трудности в атаке: всего 2 забитых мяча в последних пяти матчах и средний показатель 0.40 гола за игру. При этом оборона действует относительно организованно, пропуская в среднем 1.00 мяча за матч. «Гавр» нередко играет вторым номером и делает ставку на плотность в средней линии, но на выезде такая модель не всегда приносит результат.

Факты о командах

«Ренн»

Побеждает в 4 последних матчах

Забивает в 4 последних матчах

В среднем 2.20 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 7 последних матчах против «Гавра»

«Гавр»

Не забивает в 5 из 7 последних матчей

В среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Ренн» – «Гавр»

С учетом текущей формы и разницы в атакующем потенциале «Ренн» выглядит явным фаворитом встречи. Хозяева регулярно создают моменты и эффективно реализуют их, тогда как «Гавр» испытывает серьезные проблемы с созданием угроз у чужих ворот. При этом гости способны долго удерживать счет, что делает маловероятным разгромный сценарий.

Рекомендованные ставки