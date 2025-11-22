23 ноября на стадионе «Полесье Арена» состоится матч 13 тура чемпионата Украины между «Полесьем» и «Эпицентром». Хозяева идут на 3 месте и демонстрируют отличную форму, не проигрывая в 8 последних матчах и сохраняя надежную оборону, в то время как гости из нижней части таблицы, заняв 13 место, идут на серии из трех поражений подряд. Этот матч обещает быть односторонним, с преимуществом «Полесья», которое будет активно искать возможности для взятия ворот соперника.

«Полесье»

Команда набирает 23 очка после 12 туров, лучший бомбардир – Николай Гайдучик с 7 голами. «Полесье» стабильно действует в обороне: не пропускает в 5 последних матчах, средний показатель пропущенных голов за последние 5 игр – всего 0.2. В атаке команда забивает в среднем 1.8 гола за игру, демонстрируя эффективность при стандартах и быстрых переходах в атаку.

«Эпицентр»

Гости занимают 13 место с 9 очками. Лучший бомбардир – Joaquin Cifuentes с 5 голами. «Эпицентр» забивает регулярно, но пропускает в среднем 1.6 гола за матч, и сейчас команда находится в кризисе, проиграв 3 последних встречи. На выезде команда нестабильна и не сможет навязать «Полесью» равную борьбу.

Факты о командах

«Полесье»

Не проигрывает в 8 последних матчах

Средняя результативность: 1.8 забито, 0.2 пропущено

Надежная оборона и уверенная игра на своем поле

Забивает в 3 последних матчах против «Эпицентра»

«Эпицентр»

Проиграл 3 последних матча

Средняя результативность: 1.6 забито, 1.6 пропущено

Уязвимая оборона при выездных играх

Забивает в 10 последних матчах, но неустойчив в защите

Прогноз на матч «Полесье» – «Эпицентр»

С учетом текущей формы команд и статистики личных встреч, «Полесье» имеет явное преимущество. Ожидается контроль мяча, высокая эффективность в атаке и слабая оборона соперника позволит хозяевам оформить уверенную победу с форой. Вероятно, «Эпицентр» сможет забить, но для гостевой победы шансов мало.

Рекомендованные ставки: