Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Полесье» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 23 ноября 2025 с коэффициентом 1.65

22 ноября 2025 12:28
Полесье - Эпицентр
23 нояб. 2025, воскресенье 16:30 | Украина. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Полесья»
Сделать ставку

23 ноября на стадионе «Полесье Арена» состоится матч 13 тура чемпионата Украины между «Полесьем» и «Эпицентром». Хозяева идут на 3 месте и демонстрируют отличную форму, не проигрывая в 8 последних матчах и сохраняя надежную оборону, в то время как гости из нижней части таблицы, заняв 13 место, идут на серии из трех поражений подряд. Этот матч обещает быть односторонним, с преимуществом «Полесья», которое будет активно искать возможности для взятия ворот соперника.

«Полесье»

Команда набирает 23 очка после 12 туров, лучший бомбардир – Николай Гайдучик с 7 голами. «Полесье» стабильно действует в обороне: не пропускает в 5 последних матчах, средний показатель пропущенных голов за последние 5 игр – всего 0.2. В атаке команда забивает в среднем 1.8 гола за игру, демонстрируя эффективность при стандартах и быстрых переходах в атаку.

«Эпицентр»

Гости занимают 13 место с 9 очками. Лучший бомбардир – Joaquin Cifuentes с 5 голами. «Эпицентр» забивает регулярно, но пропускает в среднем 1.6 гола за матч, и сейчас команда находится в кризисе, проиграв 3 последних встречи. На выезде команда нестабильна и не сможет навязать «Полесью» равную борьбу.

Факты о командах

«Полесье»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Средняя результативность: 1.8 забито, 0.2 пропущено
  • Надежная оборона и уверенная игра на своем поле
  • Забивает в 3 последних матчах против «Эпицентра»

«Эпицентр»

  • Проиграл 3 последних матча
  • Средняя результативность: 1.6 забито, 1.6 пропущено
  • Уязвимая оборона при выездных играх
  • Забивает в 10 последних матчах, но неустойчив в защите

Прогноз на матч «Полесье» – «Эпицентр»

С учетом текущей формы команд и статистики личных встреч, «Полесье» имеет явное преимущество. Ожидается контроль мяча, высокая эффективность в атаке и слабая оборона соперника позволит хозяевам оформить уверенную победу с форой. Вероятно, «Эпицентр» сможет забить, но для гостевой победы шансов мало.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Полесья» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.65
Победа «Полесья»
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Эпицентр Полесье
Другие прогнозы
23.11.2025
13:00
1.85
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов - Ростов
Победа Ростова с форой (0)
23.11.2025
14:00
1.80
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
БАТЭ - Нафтан
Победа БАТЭ
23.11.2025
14:00
1.75
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Сморгонь - Молодечно
Победа «Сморгони»
23.11.2025
14:00
2.05
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Уфа - Факел
Победа «Факела»
23.11.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Кривбасс - Верес
Обе команды забьют
23.11.2025
14:30
1.63
Италия. Серия А, 12 тур
Верона - Парма
Победа «Вероны» с форой 0
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 