13 ноября на «Уэмбли» состоится матч 9-го тура отборочного турнира ЧМ. «Англия» подходит к этой встрече в отличной форме, доминируя в атаке и не пропуская в последних матчах, тогда как «Сербия» демонстрирует стабильность в обороне, но в атаке выглядит менее убедительно. Встреча обещает стать интенсивной с преимуществом хозяев поля.
Англия
Англия выиграла все свои последние 6 матчей в квалификации, забивая минимум дважды за игру. Харри Кейн является ключевой атакующей фигурой, а команда в целом показывает высокий класс в завершающей фазе и надежность в обороне. Дома сборная способна контролировать мяч и диктовать темп, используя быстрые комбинации и стандарты.
Сербия
Сербия занимает третье место в группе и сохраняет шансы на высокие позиции. Команда стабильно забивает в последних матчах, но в обороне допускает ошибки. В гостях сербы сохраняют неплохую форму, но будут вынуждены действовать от обороны против более сильного соперника, что может ограничить их атакующий потенциал.
Факты о командах
Англия
- 18 очков после 6 туров
- 6 побед подряд в квалификации
- В среднем за последние 5 игр: 3.20 забито, 0.60 пропущено
- Харри Кейн – лучший бомбардир команды
Сербия
- 10 очков после 6 туров
- Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах
- В среднем за последние 5 игр: 1.40 забито, 1.40 пропущено
- Душан Влахович – основной нападающий
Прогноз на матч
С учeтом текущей формы команд «Англия» имеет преимущество и высокую вероятность контролировать ход встречи. Сербия будет играть осторожно и пытаться использовать контратаки, но маловероятно, что гостям удастся забить больше одного гола. Основной сценарий – уверенная победа хозяев с минимальной пропущенной результативностью.
Рекомендованные ставки
- Тотал Англии больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
- Победа Англии с форой (-1) – коэффициент 2.10