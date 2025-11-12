Введите ваш ник на сайте
Англия – Сербия: прогноз и ставки на матч 13 ноября 2025 с коэффициентом 1.80

12 ноября 2025 9:27
Англия - Сербия
13 нояб. 2025, четверг 22:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Тотал Англии больше 2.5 голов
Сделать ставку

13 ноября на «Уэмбли» состоится матч 9-го тура отборочного турнира ЧМ. «Англия» подходит к этой встрече в отличной форме, доминируя в атаке и не пропуская в последних матчах, тогда как «Сербия» демонстрирует стабильность в обороне, но в атаке выглядит менее убедительно. Встреча обещает стать интенсивной с преимуществом хозяев поля.

Англия

Англия выиграла все свои последние 6 матчей в квалификации, забивая минимум дважды за игру. Харри Кейн является ключевой атакующей фигурой, а команда в целом показывает высокий класс в завершающей фазе и надежность в обороне. Дома сборная способна контролировать мяч и диктовать темп, используя быстрые комбинации и стандарты.

Сербия

Сербия занимает третье место в группе и сохраняет шансы на высокие позиции. Команда стабильно забивает в последних матчах, но в обороне допускает ошибки. В гостях сербы сохраняют неплохую форму, но будут вынуждены действовать от обороны против более сильного соперника, что может ограничить их атакующий потенциал.

Факты о командах

Англия

  • 18 очков после 6 туров
  • 6 побед подряд в квалификации
  • В среднем за последние 5 игр: 3.20 забито, 0.60 пропущено
  • Харри Кейн – лучший бомбардир команды

Сербия

  • 10 очков после 6 туров
  • Не проигрывает в 5 последних гостевых матчах
  • В среднем за последние 5 игр: 1.40 забито, 1.40 пропущено
  • Душан Влахович – основной нападающий

Прогноз на матч

С учeтом текущей формы команд «Англия» имеет преимущество и высокую вероятность контролировать ход встречи. Сербия будет играть осторожно и пытаться использовать контратаки, но маловероятно, что гостям удастся забить больше одного гола. Основной сценарий – уверенная победа хозяев с минимальной пропущенной результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Тотал Англии больше 2.5 голов – коэффициент 1.80
  • Победа Англии с форой (-1) – коэффициент 2.10

1.80
Тотал Англии больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Сербия Англия
