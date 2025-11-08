Введите ваш ник на сайте
«Дженоа» - «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2027 с коэффициентом 1.90

08 ноября 2025 13:24
Дженоа - Фиорентина
09 нояб. 2025, воскресенье 17:00 | Италия. Серия А, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Дженоа» с форой 0
Сделать ставку

9 ноября 2025 года в 17:00 состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии. Встречаются два аутсайдера – «Дженоа» в Генуе поспорит за очки с «Фиорентиной».

«Дженоа»

Боссы «грифонов» устали теперь тоскливый футбол без малейшего намека на положительный результат и отправили в отставку тренера Патрика Виейра. Его место оперативно занял экс-рулевой «Ромы» Даниэле Де Росси. Он возвращается к работе после весьма затянувшегося простоя, который продлился 415 (!) дней.

Последние три игры:

  • Сассуоло – Дженоа 1:2
  • Дженоа – Кремонезе 0:2
  • Торино – Дженоа 2:1

«Фиорентина»

В стане команды из Флоренции наблюдается идентичная картина. Ни одной победы в Серии А в 10 турах и высшее руководство сделало ручкой Стефано Пиоли. Шутка ли, но «фиалки», на бумаге претендующие на места в еврокубках, болтаются на самом дне чемпионата Италии.

Новым наставником «Фиорентины» станет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Он уже дал согласие на переход из «Торино». Клубы максимально интенсивно провели переговоры и уладили все формальности. Ваноли, как минимум номинально – пошел на повышение.

Последние три игры:

  • Майнц – Фиорентина 2:1
  • Фиорентина – Лечче 0:1
  • Интер – Фиорентина 3:0

Очные встречи

  • Фиорентина – Дженоа 2:1
  • Дженоа – Фиорентина 0:1
  • Фиорентина – Дженоа 1:1

Прогноз на матч «Дженоа» – «Фиорентина»

Обе команды находятся в колоссальном кризисе, но «Фиорентина» едет в Геную с тренером, который пока не получит возможности толком познакомиться с новой командой. Назначение Де Росси случилось раньше и может дать положительный импульс «грифонам». Мы считаем, что хозяева как минимум не уступят в отчетном поединке.

Прогноз: победа «Дженоа» с форой 0, коэффициент – 1.90. Прогноз на счет – 2:1/1:1.

1.90
Победа «Дженоа» с форой 0
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Фиорентина Дженоа
