9 ноября 2025 года в 17:00 состоится поединок 11-го тура чемпионата Италии. Встречаются два аутсайдера – «Дженоа» в Генуе поспорит за очки с «Фиорентиной».

«Дженоа»

Боссы «грифонов» устали теперь тоскливый футбол без малейшего намека на положительный результат и отправили в отставку тренера Патрика Виейра. Его место оперативно занял экс-рулевой «Ромы» Даниэле Де Росси. Он возвращается к работе после весьма затянувшегося простоя, который продлился 415 (!) дней.

Последние три игры:

Сассуоло – Дженоа 1:2

Дженоа – Кремонезе 0:2

Торино – Дженоа 2:1

«Фиорентина»

В стане команды из Флоренции наблюдается идентичная картина. Ни одной победы в Серии А в 10 турах и высшее руководство сделало ручкой Стефано Пиоли. Шутка ли, но «фиалки», на бумаге претендующие на места в еврокубках, болтаются на самом дне чемпионата Италии.

Новым наставником «Фиорентины» станет бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли. Он уже дал согласие на переход из «Торино». Клубы максимально интенсивно провели переговоры и уладили все формальности. Ваноли, как минимум номинально – пошел на повышение.

Последние три игры:

Майнц – Фиорентина 2:1

Фиорентина – Лечче 0:1

Интер – Фиорентина 3:0

Очные встречи

Фиорентина – Дженоа 2:1

Дженоа – Фиорентина 0:1

Фиорентина – Дженоа 1:1

Прогноз на матч «Дженоа» – «Фиорентина»

Обе команды находятся в колоссальном кризисе, но «Фиорентина» едет в Геную с тренером, который пока не получит возможности толком познакомиться с новой командой. Назначение Де Росси случилось раньше и может дать положительный импульс «грифонам». Мы считаем, что хозяева как минимум не уступят в отчетном поединке.

Прогноз: победа «Дженоа» с форой 0, коэффициент – 1.90. Прогноз на счет – 2:1/1:1.