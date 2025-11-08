Введите ваш ник на сайте
«Самсунспор» – «Эюпспор»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.83

08 ноября 2025 12:36
Самсунспор - Эюпспор
09 нояб. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.83
Победа «Самсунспора» с форой (-1)
Сделать ставку

9 ноября в Самсуне на стадионе «19 мая» пройдет матч 12-го тура чемпионата Турции, где «Самсунспор» примет «Эюпспор». Хозяева проводят один из лучших стартов за последние годы, тогда как гости продолжают бороться за выживание и страдают от проблем с реализацией моментов.

«Самсунспор»

Команда демонстрирует отличную форму и уверенно держится в верхней части таблицы. После 11 туров «Самсунспор» имеет 20 очков и занимает 4-е место. Серия без поражений в чемпионате насчитывает уже 7 матчей, а общая – 10. Победа над «Коньяспором» (3:1) и разгром «Хамрун Спартанс» в Лиге конференций (3:0) показали, что клуб стабильно набирает ход. Карло Хольсе с 8 голами в 15 матчах остается ключевой фигурой в атаке. Команда уверенно действует в нападении (13 голов за последние 5 игр) и надeжно в защите – всего 3 пропущенных мяча за тот же период.

«Эюпспор»

Дебютант элитного дивизиона проводит трудный сезон. После 11 туров «Эюпспор» набрал лишь 8 очков и находится в зоне вылета. Команда уступила «Антальяспору» (0:1) и проиграла три гостевых матча подряд. В атаке наблюдается серьезный спад – всего 2 забитых гола за 5 последних игр. Лишь Маме Тьям сохраняет активность в нападении, забив 3 мяча в 9 встречах. При этом оборона не выглядит провальной – всего 4 пропущенных гола за 5 игр, но слабая реализация моментов не позволяет добиваться очков.

Факты о командах

«Самсунспор»

  • Не проигрывает в 10 матчах подряд
  • Средние показатели: 2.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Победы в 4 из 5 последних матчей
  • Забивает в каждом из последних 5 матчей

«Эюпспор»

  • Три поражения подряд на выезде
  • Средние показатели: 0.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Не забивает в 7 из 9 последних матчей
  • 8 очков после 11 туров – 17-е место

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Эюпспор»

Разница в текущей форме очевидна. «Самсунспор» действует ярко, уверенно контролирует мяч и стабильно реализует моменты. У «Эюпспора» – обратная ситуация: проблемы с атакой и неуверенность на выезде. С учeтом формы лидеров хозяев и общей надeжности в обороне, хозяева выглядят фаворитом матча. Ожидается, что «Самсунспор» возьмeт очередные три очка, при этом встреча, вероятнее всего, получится результативной.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Самсунспора» с форой (-1) – коэффициент 1.83
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.83
Победа «Самсунспора» с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Турция. Суперлига Эюпспор Самсунспор
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
  • Читайте нас: 