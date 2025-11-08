9 ноября в Самсуне на стадионе «19 мая» пройдет матч 12-го тура чемпионата Турции, где «Самсунспор» примет «Эюпспор». Хозяева проводят один из лучших стартов за последние годы, тогда как гости продолжают бороться за выживание и страдают от проблем с реализацией моментов.

«Самсунспор»

Команда демонстрирует отличную форму и уверенно держится в верхней части таблицы. После 11 туров «Самсунспор» имеет 20 очков и занимает 4-е место. Серия без поражений в чемпионате насчитывает уже 7 матчей, а общая – 10. Победа над «Коньяспором» (3:1) и разгром «Хамрун Спартанс» в Лиге конференций (3:0) показали, что клуб стабильно набирает ход. Карло Хольсе с 8 голами в 15 матчах остается ключевой фигурой в атаке. Команда уверенно действует в нападении (13 голов за последние 5 игр) и надeжно в защите – всего 3 пропущенных мяча за тот же период.

«Эюпспор»

Дебютант элитного дивизиона проводит трудный сезон. После 11 туров «Эюпспор» набрал лишь 8 очков и находится в зоне вылета. Команда уступила «Антальяспору» (0:1) и проиграла три гостевых матча подряд. В атаке наблюдается серьезный спад – всего 2 забитых гола за 5 последних игр. Лишь Маме Тьям сохраняет активность в нападении, забив 3 мяча в 9 встречах. При этом оборона не выглядит провальной – всего 4 пропущенных гола за 5 игр, но слабая реализация моментов не позволяет добиваться очков.

Факты о командах

«Самсунспор»

Не проигрывает в 10 матчах подряд

Средние показатели: 2.60 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 4 из 5 последних матчей

Забивает в каждом из последних 5 матчей

«Эюпспор»

Три поражения подряд на выезде

Средние показатели: 0.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Не забивает в 7 из 9 последних матчей

8 очков после 11 туров – 17-е место

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Эюпспор»

Разница в текущей форме очевидна. «Самсунспор» действует ярко, уверенно контролирует мяч и стабильно реализует моменты. У «Эюпспора» – обратная ситуация: проблемы с атакой и неуверенность на выезде. С учeтом формы лидеров хозяев и общей надeжности в обороне, хозяева выглядят фаворитом матча. Ожидается, что «Самсунспор» возьмeт очередные три очка, при этом встреча, вероятнее всего, получится результативной.

