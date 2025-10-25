26 октября 2025 года в 12:00 состоится поединок 26-го тура чемпионата Казахстана. «Женис» будет принимать «Кайсар».

«Женис»

Женис занимает 6-е место с 35 очками (10 побед, 5 ничьих, 10 поражений, разница мячей 30–33). Дома команда собрала 21 очко в 12 матчах, с 67% игр без поражений.

Атака опирается на Тургумбекова (6 голов), средний тотал дома – 2,5 гола. Травм нет – на финише кампании основная обойма доступна в полном формате.

Последние три игры:

Атырау – Женис 1:1

Женис – Атырау 6:3

Кайрат – Женис 3:1

«Кайсар»

Октябрь получился провальным месяцев для «Кайсара» – ни одной победы на финишном отрезке сезона. При этом команда идет на 11-м строчке и имеет куда больше мотивации на последний тур.

Улытау – Кайсар 1:1

Тобол – Кайсар 1:0

Жетысу – Кайсар 1:1

Очные встречи

Кайсар – Женис 0:0

Женис – Кайсар 1:0

Кайсар – Женис 0:1

Прогноз на матч «Женис» – «Кайсар»

«Кайсару» нужно как минимум отстоять ничью, чтобы точно избежать стыковых матчей остаться в элите. Если учесть, что хозяева просто доигрывают сезон, то «Кайсар» сможет рассчитывать на успех.

Прогноз: победа «Кайсара» с форой 0, коэффициент – 2.60. Прогноз на счет – 1:1/1:2.