24 октября на стадионе «Ника» в Александрии состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Эпицентр». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но показывают неплохую результативность, что обещает открытую и атакующую игру с большим количеством моментов.

«Александрия»

«Александрия» после 9 туров набрала 8 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила 7. Лидером атак является Теди Цара с 3 голами в 12 матчах. «Александрия» стабильно забивает, особенно дома, но оборона команды остаeтся уязвимой – команда пропускает в среднем 1.4 гола за матч, что создаeт предпосылки для результативного противостояния.

«Эпицентр»

«Эпицентр» с 6 очками после 9 туров занимает 14 место. В последних 5 играх команда забила 10 голов и пропустила 10, показывая яркий, но не всегда стабильный футбол. Главный бомбардир – Александр Климец с 2 голами в 6 матчах. «Эпицентр» отличается атакующей активностью, что подтверждается серией матчей, в которых команда неизменно забивает. Однако оборона команды пропускает в среднем 2 гола за матч, что делает возможным открытый матч с голами с обеих сторон.

Факты о командах

«Александрия»

Забивает в среднем 1.0 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру

Лидирующий бомбардир: Теди Цара – 3 гола

Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Эпицентр»

Забивает в среднем 2.0 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.0 гола за игру

Лидирующий бомбардир: Александр Климец – 2 гола

Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Александрия» – «Эпицентр»

Ожидается открытая игра с обилием моментов у обеих команд. «Эпицентр» демонстрирует более высокую результативность и уверенность в атаке, а «Александрия» дома способна создавать опасные моменты и забивать. Вероятен матч с голами с обеих сторон и преимущество гостей за счет более стабильной атакующей линии. Главная ставка – результативная победа «Эпицентра» с возможностью обмена голами.

Рекомендованные ставки