Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Александрия» – «Эпицентр»: прогноз и ставки на матч 24 октября 2025 с коэффициентом 1.85

23 октября 2025 12:33
Александрия - Эпицентр
24 окт. 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Эпицентр»
Сделать ставку

24 октября на стадионе «Ника» в Александрии состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Эпицентр». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но показывают неплохую результативность, что обещает открытую и атакующую игру с большим количеством моментов.

«Александрия»

«Александрия» после 9 туров набрала 8 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила 7. Лидером атак является Теди Цара с 3 голами в 12 матчах. «Александрия» стабильно забивает, особенно дома, но оборона команды остаeтся уязвимой – команда пропускает в среднем 1.4 гола за матч, что создаeт предпосылки для результативного противостояния.

«Эпицентр»

«Эпицентр» с 6 очками после 9 туров занимает 14 место. В последних 5 играх команда забила 10 голов и пропустила 10, показывая яркий, но не всегда стабильный футбол. Главный бомбардир – Александр Климец с 2 голами в 6 матчах. «Эпицентр» отличается атакующей активностью, что подтверждается серией матчей, в которых команда неизменно забивает. Однако оборона команды пропускает в среднем 2 гола за матч, что делает возможным открытый матч с голами с обеих сторон.

Факты о командах

«Александрия»

  • Забивает в среднем 1.0 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.4 гола за игру
  • Лидирующий бомбардир: Теди Цара – 3 гола
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

«Эпицентр»

  • Забивает в среднем 2.0 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
  • Лидирующий бомбардир: Александр Климец – 2 гола
  • Забивает в 6 последних матчах

Прогноз на матч «Александрия» – «Эпицентр»

Ожидается открытая игра с обилием моментов у обеих команд. «Эпицентр» демонстрирует более высокую результативность и уверенность в атаке, а «Александрия» дома способна создавать опасные моменты и забивать. Вероятен матч с голами с обеих сторон и преимущество гостей за счет более стабильной атакующей линии. Главная ставка – результативная победа «Эпицентра» с возможностью обмена голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Эпицентр» – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.80

1.85
Победа «Эпицентр»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Эпицентр Александрия
Другие прогнозы
23.10.2025
19:45
1.94
Лига конференций, 2 тур
Риека - Спарта
Победа «Спарты»
23.10.2025
19:45
1.85
Лига Европы, 3 тур
Брага - Црвена Звезда
Победа «Браги»
23.10.2025
19:45
2.15
Лига Европы, 3 тур
Зальцбург - Ференцварош
Тотал меньше 2.5 голов
23.10.2025
19:45
1.87
Лига Европы, 3 тур
Генк - Бетис
Обе команды забьют
23.10.2025
19:45
1.90
Лига Европы, 3 тур
Бранн - Рейнджерс
Обе команды забьют
23.10.2025
19:45
1.80
Лига конференций, 2 тур
Рапид - Фиорентина
Обе забьют
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 