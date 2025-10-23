24 октября на стадионе «Ника» в Александрии состоится матч 10-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «Эпицентр». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но показывают неплохую результативность, что обещает открытую и атакующую игру с большим количеством моментов.
«Александрия»
«Александрия» после 9 туров набрала 8 очков и занимает 13 место в турнирной таблице. В последних 5 матчах команда забила 5 голов и пропустила 7. Лидером атак является Теди Цара с 3 голами в 12 матчах. «Александрия» стабильно забивает, особенно дома, но оборона команды остаeтся уязвимой – команда пропускает в среднем 1.4 гола за матч, что создаeт предпосылки для результативного противостояния.
«Эпицентр»
«Эпицентр» с 6 очками после 9 туров занимает 14 место. В последних 5 играх команда забила 10 голов и пропустила 10, показывая яркий, но не всегда стабильный футбол. Главный бомбардир – Александр Климец с 2 голами в 6 матчах. «Эпицентр» отличается атакующей активностью, что подтверждается серией матчей, в которых команда неизменно забивает. Однако оборона команды пропускает в среднем 2 гола за матч, что делает возможным открытый матч с голами с обеих сторон.
Факты о командах
«Александрия»
- Забивает в среднем 1.0 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.4 гола за игру
- Лидирующий бомбардир: Теди Цара – 3 гола
- Забивает в 6 из 8 последних матчей
«Эпицентр»
- Забивает в среднем 2.0 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 2.0 гола за игру
- Лидирующий бомбардир: Александр Климец – 2 гола
- Забивает в 6 последних матчах
Прогноз на матч «Александрия» – «Эпицентр»
Ожидается открытая игра с обилием моментов у обеих команд. «Эпицентр» демонстрирует более высокую результативность и уверенность в атаке, а «Александрия» дома способна создавать опасные моменты и забивать. Вероятен матч с голами с обеих сторон и преимущество гостей за счет более стабильной атакующей линии. Главная ставка – результативная победа «Эпицентра» с возможностью обмена голами.
Рекомендованные ставки
- Победа «Эпицентр» – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – коэффициент 1.80