«Ордабасы» – «Окжетпес»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.77

18 октября 2025 15:57
Ордабасы - Окжетпес
19 окт. 2025, воскресенье 16:00 | Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре Премьер-лиги Казахстана сыграют «Ордабасы» и «Окжетпес». Матч пройдет в Шымкенте, начало – в 16:00 (мск).

«Ордабасы»

Команда Александра Седнева располагается на 8-й позиции, набрав 31 очко. «Ордабасы» добыл 8 побед, 7 ничьих и потерпел 9 поражений, разница мячей – 28:25.

Последние результаты «Ордабасы»:

  • 04.10.25 «Ордабасы» – «Тобол» – 0:2 Кубок;
  • 28.09.25 «Елимай» – «Ордабасы» – 2:1 Премьер-лига;
  • 24.09.25 «Тобол» – «Ордабасы» – 1:0 Премьер-лига.

«Окжетпес»

«Окжетпес» набрал 32 очка и занимает 7-е место. Подопечные Андрея Ферапонтова добыли 9 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 10 поражений, разница мячей – 32:33.

Предыдущие результаты «Окжетпеса» в Премьер-лиге:

  • 28.09.25 «Окжетпес» – «Астана» – 1:2;
  • 13.09.25 «Кызылжар» – «Окжетпес» – 3:1;
  • 31.08.25 «Окжетпес» – «Кайрат» – 0:1.

Очные встречи в Премьер-лиге

  • 21.06.25 «Окжетпес» – «Ордабасы» – 0:1;
  • 10.07.23 «Окжетпес» – «Ордабасы» – 0:4;
  • 21.05.23 «Ордабасы» – «Окжетпес» – 1:0;
  • 30.11.20 «Окжетпес» – «Ордабасы» – 1:3;
  • 07.03.20 «Ордабасы» – «Окжетпес» – 1:0.

Прогноз на матч «Ордабасы» – «Окжетпес»

Команды доигрывают сезон и могут позволить себе порадовать болельщиков.

  • Прогноз – ТБ (2,5) с кф. 1.77.
  • Прогноз на точный счет – 2:2 с кф. 15.00.

Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Ордабасы
