В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре Премьер-лиги Казахстана сыграют «Жетысу» и «Тобол». Матч пройдет в Талдыкоргане, начало – в 13:00 (мск).

«Жетысу»

Команда Кайрата Нурдаулетова находится на 11-й позиции, набрав 21 очко. «Жетысу» добыл 4 победы, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 18:40.

Последние результаты «Жетысу» в Премьер-лиге:

05.10.25 «Кайрат» – «Жетысу» – 5:0;

16.09.25 «Жетысу» – «Кайсар» – 1:1;

24.08.25 «Актобе» – «Жетысу» – 3:2.

«Тобол»

«Тобол» набрали 50 очков и занимает 3-е место. Подопечные Милича Чурчича добыли 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 41:22.

Предыдущие результаты «Тобола»:

04.10.25 «Ордабасы» – «Тобол» – 0:2 Кубок Казахстана;

28.09.25 «Тобол» – «Кайсар» – 1:0 Премьер-лига;

24.09.25 «Тобол» – «Ордабасы» – 1:0 Премьер-лига.

Очные встречи

21.06.25 «Тобол» – «Жетысу» – 2:1;

13.04.25 «Тобол» – «Жетысу» – 1:0;

18.08.24 «Жетысу» – «Тобол» – 0:3;

04.05.24 «Тобол» – «Жетысу» – 1:0;

24.09.23 «Тобол» – «Жетысу» – 1:2.

Прогноз на матч «Жетысу» – «Тобол»

«Тобол» борется за топ-2, «Жетысу» – за выживание. Мотивация у обоих клубов зашкаливает, но класс гостей скажется.