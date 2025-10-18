18 октября 2025 15:02
Жетысу - Тобол
19 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 25 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 19 октября, в 25-м туре Премьер-лиги Казахстана сыграют «Жетысу» и «Тобол». Матч пройдет в Талдыкоргане, начало – в 13:00 (мск).
«Жетысу»
Команда Кайрата Нурдаулетова находится на 11-й позиции, набрав 21 очко. «Жетысу» добыл 4 победы, 9 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений, разница мячей – 18:40.
Последние результаты «Жетысу» в Премьер-лиге:
- 05.10.25 «Кайрат» – «Жетысу» – 5:0;
- 16.09.25 «Жетысу» – «Кайсар» – 1:1;
- 24.08.25 «Актобе» – «Жетысу» – 3:2.
«Тобол»
«Тобол» набрали 50 очков и занимает 3-е место. Подопечные Милича Чурчича добыли 15 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 41:22.
Предыдущие результаты «Тобола»:
- 04.10.25 «Ордабасы» – «Тобол» – 0:2 Кубок Казахстана;
- 28.09.25 «Тобол» – «Кайсар» – 1:0 Премьер-лига;
- 24.09.25 «Тобол» – «Ордабасы» – 1:0 Премьер-лига.
Очные встречи
- 21.06.25 «Тобол» – «Жетысу» – 2:1;
- 13.04.25 «Тобол» – «Жетысу» – 1:0;
- 18.08.24 «Жетысу» – «Тобол» – 0:3;
- 04.05.24 «Тобол» – «Жетысу» – 1:0;
- 24.09.23 «Тобол» – «Жетысу» – 1:2.
Прогноз на матч «Жетысу» – «Тобол»
«Тобол» борется за топ-2, «Жетысу» – за выживание. Мотивация у обоих клубов зашкаливает, но класс гостей скажется.
- Прогноз – Ф2 (-1) с кф. 1.75.
- Прогноз на точный счет – 0:2 с кф. 7.00.
