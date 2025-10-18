19 октября на стадионе «Болларт-Делелис» состоится матч 8 тура Лиги 1 между «Ланс» и «Парижем». «Ланс» демонстрирует уверенную игру дома и находится в неплохой форме – команда не проигрывает в 3 последних матчах, забивая в среднем 1.6 гола за игру и пропуская всего 0.8. «Париж» напротив, показывает нестабильность в обороне, пропуская в среднем 1.4 гола за матч, однако в последних 6 матчах постоянно забивает. Ожидается равная и открытая игра, где хозяева постараются использовать преимущество домашнего поля против гостей с атакующими возможностями.

«Ланс»

После 7 туров «Ланс» набрал 13 очков и занимает 6 место. Лучший бомбардир команды Раян Фофана забил 2 гола. Команда демонстрирует стабильность в защите и достаточно эффективна на домашнем поле, что делает еe основным фаворитом в этой встрече. У «Ланса» есть мотивация закрепиться в верхней части таблицы, что может повысить интенсивность атакующих действий.

«Париж»

«Париж» располагается на 8 месте с 10 очками. Лучший бомбардир Илан Кеббаль забил 4 гола в 8 матчах. Команда отличается атакующей вариативностью, но оборона продолжает оставлять вопросы, что может стать слабым местом в гостевом матче. Гости способны забивать в любом матче, но домашняя дисциплина «Ланса» создаeт сложности для контратак.

Факты о командах

«Ланс»

Не проигрывает 3 последних матчах

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

Забивает в среднем 1.6 гола за игру

Сильная игра дома

«Париж»

Не проигрывает в последних матчах, но нестабилен

Пропускает в среднем 1.4 гола за игру

Забивает в среднем 2 гола за игру

Эффективная атака, уязвимая оборона

Прогноз на матч «Ланс» – «Париж»

Матч ожидается открытым и с голами с обеих сторон. «Ланс» имеет преимущество домашнего поля и стабильную защиту, что позволит забирать очки у гостей. «Париж» способен создавать моменты и забивать, но оборона команды нестабильна. Вероятен исход с минимальным преимуществом хозяев и голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: