19 октября 2025 года в 13:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. «ЛНЗ», недавно выдавший свой лучший матч в истории, будет принимать «Колос».

«ЛНЗ»

Незадолго до паузы на международные поединки команда из Черкасс выдала едва ли не самый яркий (и уж точно самый запоминающийся) перфоманс в своей истории. Шутка ли, но «ЛНЗ» разобрал на запчасти главного претендента на чемпионский титул в УПЛ, отгрузив 4 мяча в ворота «Шахтера».

Что касается общей картины, то «ЛНЗ» – идет на 6-й строчке в таблице чемпионата Украины, обоснованно считаясь крепким и зубастым середняком.

Последние три игры:

Александрия – ЛНЗ 1:2

Шахтер – ЛНЗ 1:4

ЛНЗ – Кривбасс 0:0

«Колос»

«Колос» набрал столько же очков, как и их ближайший оппонент (14) и также выступает середнячком УПЛ. Не так давно клуб из Коваливки выступал в еврокубках, однако в нынешней кампании замахнуться на такой результат будет крайне затруднительно. Впрочем, и в борьбе за выживание «Колос» принимать участие явно не намерен.

Последние три игры:

Полесье – Колос 2:1

Колос – Рух 0:2

Металлист 1925 – Колос 1:0

Очные встречи

Колос– ЛНЗ 1:2

ЛНЗ – Колос 2:0

Колос – ЛНЗ 1:1

Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Колос»

«Колос» ни разу в своей истории не обыгрывал «ЛНЗ». Полагаем, что сейчас тенденция сохранится. Тем более, что команда из Черкасс будет играть на фоне эффектного «выноса» «Шахтера», что лишь придает уверенности в собственных силах.

Прогноз: победа «ЛНЗ», коэффициент – 2.06. Прогноз на счет – 1:0.