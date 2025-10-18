Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«ЛНЗ» - «Колос»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 2.06

18 октября 2025 9:07
ЛНЗ - Колос
19 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.06
Победа «ЛНЗ»
Сделать ставку

19 октября 2025 года в 13:00 состоится поединок 9-го тура украинской Премьер-Лиги. «ЛНЗ», недавно выдавший свой лучший матч в истории, будет принимать «Колос».

«ЛНЗ»

Незадолго до паузы на международные поединки команда из Черкасс выдала едва ли не самый яркий (и уж точно самый запоминающийся) перфоманс в своей истории. Шутка ли, но «ЛНЗ» разобрал на запчасти главного претендента на чемпионский титул в УПЛ, отгрузив 4 мяча в ворота «Шахтера».

Что касается общей картины, то «ЛНЗ» – идет на 6-й строчке в таблице чемпионата Украины, обоснованно считаясь крепким и зубастым середняком.

Последние три игры:

  • Александрия – ЛНЗ 1:2
  • Шахтер – ЛНЗ 1:4
  • ЛНЗ – Кривбасс 0:0

«Колос»

«Колос» набрал столько же очков, как и их ближайший оппонент (14) и также выступает середнячком УПЛ. Не так давно клуб из Коваливки выступал в еврокубках, однако в нынешней кампании замахнуться на такой результат будет крайне затруднительно. Впрочем, и в борьбе за выживание «Колос» принимать участие явно не намерен.

Последние три игры:

  • Полесье – Колос 2:1
  • Колос – Рух 0:2
  • Металлист 1925 – Колос 1:0

Очные встречи

  • Колос– ЛНЗ 1:2
  • ЛНЗ – Колос 2:0
  • Колос – ЛНЗ 1:1

Прогноз на матч «ЛНЗ» – «Колос»

«Колос» ни разу в своей истории не обыгрывал «ЛНЗ». Полагаем, что сейчас тенденция сохранится. Тем более, что команда из Черкасс будет играть на фоне эффектного «выноса» «Шахтера», что лишь придает уверенности в собственных силах.

Прогноз: победа «ЛНЗ», коэффициент – 2.06. Прогноз на счет – 1:0.

2.06
Победа «ЛНЗ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Колос ЛНЗ
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 