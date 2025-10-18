Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Неом» - «Аль-Кадисия»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.75

18 октября 2025 9:53
Неом - Аль-Кадисия
19 окт. 2025, воскресенье 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Аль-Кадисии» с форой 0
Сделать ставку

19 октября 2025 года в 21:00 состоится центральный поединок 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Нас ждет дуэль двух суперамбициозных команд – «Неома» и «Аль-Кадисии». Это будет первое очное противостояние данных коллективов в истории аравийского футбола.

«Неом»

«Неом» ворвался в Про Лигу с очень солидным бюджетом (в районе 80 миллионов евро) и большими перспективами. В частности, команда успела подписать таких именитых исполнителей как Абдулайе Дукуре («Эвертон») и Александер Ляказетт («Лион»).

Старт кампании в элите аравийского футбола получается солидным – 4-я строчка после 4 туров.

Последние три игры:

  • Аль-Рияд – Неом 2:3
  • Аль-Хазм – Неом 2:1
  • Неом – Аль-Ухдуд 1:0

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» продемонстрировала серьезные претензии на попадание в число лидеров Про Лиги еще в прошлом сезоне. Сейчас проект продолжает развиваться и подопечные знаменитого тренера Мичела идут на второй строчке в турнирной таблице, лишь на 2 балла отставая от «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Последние три игры:

  • Аль-Фатех – Аль-Кадисия 0:1
  • Аль-Оруба – Аль-Кадисия 1:3
  • Аль-Кадисия – Аль-Халидж 2:1

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Кадисия»

«Неом» амбициозен, но его ближайший соперник выглядит более опытным и сбитым коллективом, готовым решать серьезные задачи здесь и сейчас. Считаем, что гости как минимум не уступят в большой игре пятого тура Про Лиги.

Прогноз: победа «Аль-Кадисии» с форой 0, коэффициент – 1.75. Прогноз на счет – 1:2.

1.75
Победа «Аль-Кадисии» с форой 0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Кадисия Неом
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 