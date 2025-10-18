19 октября 2025 года в 21:00 состоится центральный поединок 5-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Нас ждет дуэль двух суперамбициозных команд – «Неома» и «Аль-Кадисии». Это будет первое очное противостояние данных коллективов в истории аравийского футбола.

«Неом»

«Неом» ворвался в Про Лигу с очень солидным бюджетом (в районе 80 миллионов евро) и большими перспективами. В частности, команда успела подписать таких именитых исполнителей как Абдулайе Дукуре («Эвертон») и Александер Ляказетт («Лион»).

Старт кампании в элите аравийского футбола получается солидным – 4-я строчка после 4 туров.

Последние три игры:

Аль-Рияд – Неом 2:3

Аль-Хазм – Неом 2:1

Неом – Аль-Ухдуд 1:0

«Аль-Кадисия»

«Аль-Кадисия» продемонстрировала серьезные претензии на попадание в число лидеров Про Лиги еще в прошлом сезоне. Сейчас проект продолжает развиваться и подопечные знаменитого тренера Мичела идут на второй строчке в турнирной таблице, лишь на 2 балла отставая от «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Последние три игры:

Аль-Фатех – Аль-Кадисия 0:1

Аль-Оруба – Аль-Кадисия 1:3

Аль-Кадисия – Аль-Халидж 2:1

Прогноз на матч «Неом» – «Аль-Кадисия»

«Неом» амбициозен, но его ближайший соперник выглядит более опытным и сбитым коллективом, готовым решать серьезные задачи здесь и сейчас. Считаем, что гости как минимум не уступят в большой игре пятого тура Про Лиги.

Прогноз: победа «Аль-Кадисии» с форой 0, коэффициент – 1.75. Прогноз на счет – 1:2.