«Ницца» - «Лион»: прогноз и ставки на матч 18 октября 2027 с коэффициентом 2.03

17 октября 2025 14:21
Ницца - Лион
18 окт. 2025, суббота 18:00 | Франция. Лига 1, 8 тур
2.03
Победа «Лиона» с форой 0
Франции. Кризисная «Ницца» сыграет с восставшим из пепла «Олимпиком» из Лиона.

«Ницца»

«Лазурные» с треском проваливают первый отрезок нового сезона, занимая лишь 12-ю строчку в таблице чемпионата Франции (добавьте сюда и не выдающийся перфоманс в Лиге Европы). Пресса вовсю смакует кандидатов на смену тренеру Франку Эзу, который вот-вот может потерять занимаемую должность из-за откровенно плохих результатов.

Последние три игры:

  • Монако – Ницца 2:2
  • Фенербахче – Ницца 2:1
  • Ницца – Париж 1:1

«Лион»

«Лион» провeл куда более уверенный старт, набрав 15 очков в семи матчах и занимая четвeртое место. Команда Паулу Фонсеки демонстрирует баланс: 9 забитых и всего 5 пропущенных голов, с пятью победами и двумя поражениями без ничьих.

Фонсека внедрил динамичный стиль с быстрыми переходами из обороны в атаку, эффективно используя скорость и технику своих форвардов. Его опыт помогает выстраивать конкурентоспособный состав.

Последние три игры:

  • Лион – Тулуза 1:2
  • Лион – Зальцбург 2:0
  • Лилль – Лион 0:1

Очные встречи

  • Ницца – Лион 0:2
  • Лион – Ницца 4:1
  • Лион – Ницца 1:0

Прогноз на матч «Ницца» – «Лион»

Считаем, что подопечные Фонсеки как минимум не уступят в гостевом поединке, а то и вовсе смогут набрать полновесные три очка. Также для экспресса можно взять пари на индивидуальный тотал «Лиона» – оборона «Ниццы» действует из рук вон плохо.

Прогноз: победа «Лиона» с форой 0, кеф – 2.03. Прогноз на счет – 1:2.

2.03
Победа «Лиона» с форой 0
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Лион Ницца
