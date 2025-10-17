Франции. Кризисная «Ницца» сыграет с восставшим из пепла «Олимпиком» из Лиона.

«Ницца»

«Лазурные» с треском проваливают первый отрезок нового сезона, занимая лишь 12-ю строчку в таблице чемпионата Франции (добавьте сюда и не выдающийся перфоманс в Лиге Европы). Пресса вовсю смакует кандидатов на смену тренеру Франку Эзу, который вот-вот может потерять занимаемую должность из-за откровенно плохих результатов.

Последние три игры:

Монако – Ницца 2:2

Фенербахче – Ницца 2:1

Ницца – Париж 1:1

«Лион»

«Лион» провeл куда более уверенный старт, набрав 15 очков в семи матчах и занимая четвeртое место. Команда Паулу Фонсеки демонстрирует баланс: 9 забитых и всего 5 пропущенных голов, с пятью победами и двумя поражениями без ничьих.

Фонсека внедрил динамичный стиль с быстрыми переходами из обороны в атаку, эффективно используя скорость и технику своих форвардов. Его опыт помогает выстраивать конкурентоспособный состав.

Последние три игры:

Лион – Тулуза 1:2

Лион – Зальцбург 2:0

Лилль – Лион 0:1

Очные встречи

Ницца – Лион 0:2

Лион – Ницца 4:1

Лион – Ницца 1:0

Прогноз на матч «Ницца» – «Лион»

Считаем, что подопечные Фонсеки как минимум не уступят в гостевом поединке, а то и вовсе смогут набрать полновесные три очка. Также для экспресса можно взять пари на индивидуальный тотал «Лиона» – оборона «Ниццы» действует из рук вон плохо.

Прогноз: победа «Лиона» с форой 0, кеф – 2.03. Прогноз на счет – 1:2.