Франции. Кризисная «Ницца» сыграет с восставшим из пепла «Олимпиком» из Лиона.
«Ницца»
«Лазурные» с треском проваливают первый отрезок нового сезона, занимая лишь 12-ю строчку в таблице чемпионата Франции (добавьте сюда и не выдающийся перфоманс в Лиге Европы). Пресса вовсю смакует кандидатов на смену тренеру Франку Эзу, который вот-вот может потерять занимаемую должность из-за откровенно плохих результатов.
Последние три игры:
- Монако – Ницца 2:2
- Фенербахче – Ницца 2:1
- Ницца – Париж 1:1
«Лион»
«Лион» провeл куда более уверенный старт, набрав 15 очков в семи матчах и занимая четвeртое место. Команда Паулу Фонсеки демонстрирует баланс: 9 забитых и всего 5 пропущенных голов, с пятью победами и двумя поражениями без ничьих.
Фонсека внедрил динамичный стиль с быстрыми переходами из обороны в атаку, эффективно используя скорость и технику своих форвардов. Его опыт помогает выстраивать конкурентоспособный состав.
Последние три игры:
- Лион – Тулуза 1:2
- Лион – Зальцбург 2:0
- Лилль – Лион 0:1
Очные встречи
- Ницца – Лион 0:2
- Лион – Ницца 4:1
- Лион – Ницца 1:0
Прогноз на матч «Ницца» – «Лион»
Считаем, что подопечные Фонсеки как минимум не уступят в гостевом поединке, а то и вовсе смогут набрать полновесные три очка. Также для экспресса можно взять пари на индивидуальный тотал «Лиона» – оборона «Ниццы» действует из рук вон плохо.
Прогноз: победа «Лиона» с форой 0, кеф – 2.03. Прогноз на счет – 1:2.