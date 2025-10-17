18 октября состоится матч 25-го тура чемпионата Казахстана, где на своем поле «Улытау» примет «Кайсар». Обе команды располагаются в нижней части таблицы и борются за сохранение места в Премьер-лиге, поэтому встреча имеет особую турнирную важность.

«Улытау»

Клуб из Жезказгана занимает 10-е место с 21 очком и показывает переменные результаты. В прошлом туре команда уступила «Атырау» со счeтом 1:5, допустив сразу несколько грубых ошибок в обороне. Тем не менее «Улытау» забивает в четырeх матчах подряд, что говорит о наличии атакующего потенциала. Лучший бомбардир – Жасулан Молдакараев, на счету которого три мяча. Команда активно играет дома, где чаще действует первым номером, но при этом уязвима в защите – 12 пропущенных мячей за последние пять встреч. В среднем «Улытау» забивает чуть больше одного гола за игру и почти всегда позволяет соперникам отличиться.

«Кайсар»

Коллектив из Кызылорды переживает сложный период и находится на 12-й позиции с 20 очками. Команда не выигрывает уже шесть матчей подряд, а в атаке испытывает заметные трудности – всего два забитых мяча за пять туров. В последнем матче «Кайсар» уступил «Тоболу» (0:1), вновь не реализовав свои моменты. Лучший бомбардир клуба – Айбар Жаксылыков (8 голов). Несмотря на спад, команда старается действовать прагматично, избегая риска в атаке, но при этом регулярно пропускает – восемь мячей за последние пять игр.

Факты о командах

«Улытау»

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 12 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 2.40 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Актобе» и «Ордабасы» в сентябре

«Кайсар»

Не выигрывает 6 матчей подряд

В среднем: 0.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

20 очков после 24 туров

Прогноз на матч «Улытау» – «Кайсар»

Команды подходят к встрече с разной динамикой. «Улытау» играет с настроем и старается компенсировать слабую оборону активностью в атаке. «Кайсар» же утратил уверенность, действует осторожно и редко создаeт моменты. С учeтом формы хозяев и статистики гостей, преимущество будет на стороне «Улытау». Команда забивает дома стабильно, а «Кайсар» выглядит уязвимым в обороне. Можно ожидать осторожного начала, но после первого гола матч должен раскрыться. Вероятен сценарий, при котором хозяева как минимум не проиграют, а общее количество голов окажется умеренным.

