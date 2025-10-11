12 октября на «Хэмпден Парке» в Глазго состоится матч отборочного цикла чемпионата мира между сборными Шотландии и Беларуси. Хозяева выглядят явными фаворитами, а гости попытаются избежать очередного разгрома.
Шотландия
Шотландцы проводят уверенный цикл и пока идут без поражений, занимая второе место в группе. После трeх туров команда набрала семь очков, обыграв Грецию (3:1) и Беларусь (2:0), а также сыграв вничью с Данией (0:0). Подопечные играют прагматично, делают ставку на интенсивность, контроль темпа и опасные стандарты. Ключевая фигура – Скотт Мактоминей, ставший главным бомбардиром с 11 голами в 23 матчах. В последних пяти встречах Шотландия забила 10 мячей, а пропустила лишь 4 – показатель уверенности и сбалансированности. Команда в среднем забивает по два мяча за игру и отличается стабильностью даже в матчах против более сильных соперников.
Беларусь
Белорусская сборная проводит слабую квалификацию и пока не набрала очков. Команда проиграла все три стартовых матча – 1:5 от Греции, 0:2 от Шотландии и 0:6 от Дании. Проблема не только в защите, но и в организации игры: Беларусь слишком часто теряет мяч в центре поля и не справляется с быстрыми переходами соперника. Средняя пропускная способность – 3,6 гола за матч. В атаке надежда только на индивидуальные действия Макса Эбонга, но даже его усилий недостаточно для конкурентоспособности на этом уровне.
Факты о командах
Шотландия
- Не проигрывает в 3 последних матчах
- Забивает в среднем 2 гола за игру
- Пропускает не более одного мяча в 4 из 5 последних матчей
- Побеждает в 3 из 4 последних домашних игр
Беларусь
- Проигрывает в 4 матчах подряд
- Пропускает в среднем 3,6 гола за игру
- Не забивает в двух последних встречах
- Сохраняет ворота «сухими» лишь в одном из десяти матчей
Прогноз на матч Шотландия – Беларусь
Разница в уровне и текущем состоянии команд очевидна. Шотландия на своем поле выглядит уверенно и агрессивно, а Беларусь приезжает с серией разгромов и серьeзными проблемами в обороне. Вероятно, хозяева вновь возьмут инициативу в свои руки и быстро навяжут высокий темп, используя фланги и стандарты. Беларусь может попытаться сыграть компактно и на контратаках, но против плотного прессинга и скорости британцев этот план вряд ли сработает. Ожидается, что Шотландия оформит комфортную победу, при этом вероятность крупного счeта велика.
Рекомендованные ставки
- Победа Шотландии с форой (-1.5) – коэффициент 1.84
- Индивидуальный тотал Шотландии больше 2.5 – коэффициент 1.95