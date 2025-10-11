Введите ваш ник на сайте
Шотландия – Беларусь: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.84

11 октября 2025 8:26
Шотландия - Беларусь
12 окт. 2025, воскресенье 19:00 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
Победа Шотландии с форой (-1.5)
Сделать ставку

12 октября на «Хэмпден Парке» в Глазго состоится матч отборочного цикла чемпионата мира между сборными Шотландии и Беларуси. Хозяева выглядят явными фаворитами, а гости попытаются избежать очередного разгрома.

Шотландия

Шотландцы проводят уверенный цикл и пока идут без поражений, занимая второе место в группе. После трeх туров команда набрала семь очков, обыграв Грецию (3:1) и Беларусь (2:0), а также сыграв вничью с Данией (0:0). Подопечные играют прагматично, делают ставку на интенсивность, контроль темпа и опасные стандарты. Ключевая фигура – Скотт Мактоминей, ставший главным бомбардиром с 11 голами в 23 матчах. В последних пяти встречах Шотландия забила 10 мячей, а пропустила лишь 4 – показатель уверенности и сбалансированности. Команда в среднем забивает по два мяча за игру и отличается стабильностью даже в матчах против более сильных соперников.

Беларусь

Белорусская сборная проводит слабую квалификацию и пока не набрала очков. Команда проиграла все три стартовых матча – 1:5 от Греции, 0:2 от Шотландии и 0:6 от Дании. Проблема не только в защите, но и в организации игры: Беларусь слишком часто теряет мяч в центре поля и не справляется с быстрыми переходами соперника. Средняя пропускная способность – 3,6 гола за матч. В атаке надежда только на индивидуальные действия Макса Эбонга, но даже его усилий недостаточно для конкурентоспособности на этом уровне.

Факты о командах

Шотландия

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в среднем 2 гола за игру
  • Пропускает не более одного мяча в 4 из 5 последних матчей
  • Побеждает в 3 из 4 последних домашних игр

Беларусь

  • Проигрывает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в среднем 3,6 гола за игру
  • Не забивает в двух последних встречах
  • Сохраняет ворота «сухими» лишь в одном из десяти матчей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
2
Забитых мячей
0
2
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Беларусь
0 : 2
08.09.2025
Шотландия

Прогноз на матч Шотландия – Беларусь

Разница в уровне и текущем состоянии команд очевидна. Шотландия на своем поле выглядит уверенно и агрессивно, а Беларусь приезжает с серией разгромов и серьeзными проблемами в обороне. Вероятно, хозяева вновь возьмут инициативу в свои руки и быстро навяжут высокий темп, используя фланги и стандарты. Беларусь может попытаться сыграть компактно и на контратаках, но против плотного прессинга и скорости британцев этот план вряд ли сработает. Ожидается, что Шотландия оформит комфортную победу, при этом вероятность крупного счeта велика.

Рекомендованные ставки

  • Победа Шотландии с форой (-1.5) – коэффициент 1.84
  • Индивидуальный тотал Шотландии больше 2.5 – коэффициент 1.95

1.84
Победа Шотландии с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Беларусь Шотландия
Другие прогнозы
11.10.2025
12:00
1.65
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Сибирь - Волгарь
Тотал меньше 2.5
11.10.2025
14:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Тюмень - Алания
Фора 0 на «Тюмень»
11.10.2025
14:00
1.45
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Калуга - Кубань
Фора (0) на «Кубань»
11.10.2025
16:00
1.86
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа K, 7 тур
Латвия - Андорра
Победа Латвии и тотал меньше 2.5
11.10.2025
19:00
1.84
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа F, 7 тур
Венгрия - Армения
Победа Венгрии и тотал больше 2.5
11.10.2025
19:00
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 7 тур
Норвегия - Израиль
Победа Норвегии и тотал больше 2.5
