9 октября на Синобо Стэдиум состоится поединок 7-го тура Квалификации ЧМ: Чехия примет Хорватию. Обе сборные в хорошей форме; матч обещает динамику и борьбу в центре поля.

Чехия

Чехия стабильно забивает и улучшила оборону: 10 голов и 6 пропущенных в пяти последних матчах. Томаш Соучек – ключевой игрок, команда эффективна на стандартах и в переходных атаках.

Хорватия

Хорватия впечатляет результативностью – 17 голов в пяти матчах, серия побед и отличный Крамарич в завершении. Защитная линия тоже играет уверенно, всего 3 пропущенных.

Факты о командах

Чехия

12 очков после 5 туров

10 забито, 6 пропущено (последние 5)

Стабильная результативность

Томаш Соучек – лидер атак

Хорватия

12 очков после 4 туров

17 забито, 3 пропущено (последние 5)

Победы в 4 последних матчах

Андрей Крамарич – главный бомбардир

Прогноз на матч Чехия – Хорватия

Матч будет равным по организации, но Хорватия имеет преимущество в реализации. Чехия создаст моменты через стандарты и полуфланги, Хорватия опасна в позиционных атаках и быстрых переходах. Ожидаю обоюдную результативность и тотал выше 2.5; наиболее вероятен сценарий с минимальной победой Хорватии или результативной ничьей. Важную роль могут сыграть стандарты и контроль центральной зоны.

Рекомендованные ставки