Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чехия – Хорватия: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 2.35

08 октября 2025 10:12
Чехия - Хорватия
09 окт. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа Хорватии
Сделать ставку

9 октября на Синобо Стэдиум состоится поединок 7-го тура Квалификации ЧМ: Чехия примет Хорватию. Обе сборные в хорошей форме; матч обещает динамику и борьбу в центре поля.

Чехия

Чехия стабильно забивает и улучшила оборону: 10 голов и 6 пропущенных в пяти последних матчах. Томаш Соучек – ключевой игрок, команда эффективна на стандартах и в переходных атаках.

Хорватия

Хорватия впечатляет результативностью – 17 голов в пяти матчах, серия побед и отличный Крамарич в завершении. Защитная линия тоже играет уверенно, всего 3 пропущенных.

Факты о командах

Чехия

  • 12 очков после 5 туров
  • 10 забито, 6 пропущено (последние 5)
  • Стабильная результативность
  • Томаш Соучек – лидер атак

Хорватия

  • 12 очков после 4 туров
  • 17 забито, 3 пропущено (последние 5)
  • Победы в 4 последних матчах
  • Андрей Крамарич – главный бомбардир

Прогноз на матч Чехия – Хорватия

Матч будет равным по организации, но Хорватия имеет преимущество в реализации. Чехия создаст моменты через стандарты и полуфланги, Хорватия опасна в позиционных атаках и быстрых переходах. Ожидаю обоюдную результативность и тотал выше 2.5; наиболее вероятен сценарий с минимальной победой Хорватии или результативной ничьей. Важную роль могут сыграть стандарты и контроль центральной зоны.

Рекомендованные ставки

  • Победа Хорватии – коэффициент 2.35
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75

2.35
Победа Хорватии
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Хорватия Чехия
Другие прогнозы
09.10.2025
19:00
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 7 тур
Финляндия - Литва
Победа Финляндии и тотал меньше 3.5 голов
09.10.2025
21:00
1.70
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Молдавия
Победа Румынии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.65
Товарищеские матчи. Сборные
Англия - Уэльс
Победа Англии с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.68
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Новая Зеландия
Победа Польши с форой (-1.5)
09.10.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 7 тур
Кипр - Босния и Герцеговина
Победа Боснии и Герцеговины
09.10.2025
21:45
2.35
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 7 тур
Чехия - Хорватия
Победа Хорватии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 