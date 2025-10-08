9 октября на Синобо Стэдиум состоится поединок 7-го тура Квалификации ЧМ: Чехия примет Хорватию. Обе сборные в хорошей форме; матч обещает динамику и борьбу в центре поля.
Чехия
Чехия стабильно забивает и улучшила оборону: 10 голов и 6 пропущенных в пяти последних матчах. Томаш Соучек – ключевой игрок, команда эффективна на стандартах и в переходных атаках.
Хорватия
Хорватия впечатляет результативностью – 17 голов в пяти матчах, серия побед и отличный Крамарич в завершении. Защитная линия тоже играет уверенно, всего 3 пропущенных.
Факты о командах
Чехия
- 12 очков после 5 туров
- 10 забито, 6 пропущено (последние 5)
- Стабильная результативность
- Томаш Соучек – лидер атак
Хорватия
- 12 очков после 4 туров
- 17 забито, 3 пропущено (последние 5)
- Победы в 4 последних матчах
- Андрей Крамарич – главный бомбардир
Прогноз на матч Чехия – Хорватия
Матч будет равным по организации, но Хорватия имеет преимущество в реализации. Чехия создаст моменты через стандарты и полуфланги, Хорватия опасна в позиционных атаках и быстрых переходах. Ожидаю обоюдную результативность и тотал выше 2.5; наиболее вероятен сценарий с минимальной победой Хорватии или результативной ничьей. Важную роль могут сыграть стандарты и контроль центральной зоны.
Рекомендованные ставки
- Победа Хорватии – коэффициент 2.35
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.75