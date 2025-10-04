5 октября в Кривом Роге пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, где «Кривбасс» примет «Кудровку». Хозяева стартовали мощно и уверенно держатся в верхней части таблицы, в то время как гости пока ищут стабильность и баланс между атакой и обороной.

«Кривбасс»

Команда проводит яркий отрезок сезона: она набрала 13 очков после семи туров и показывает активный атакующий футбол. Главная сила – результативность Егора Твердохлиба, который уже отметился пятью голами. «Кривбасс» забивает в большинстве матчей и регулярно создает множество моментов. При этом оборона не всегда справляется – семь пропущенных голов за последние пять игр показывают, что команда уязвима при быстрых контратаках. Тем не менее дома коллектив играет напористо и стабильно, что делает его фаворитом в предстоящем поединке.

«Кудровка»

Дебютант Премьер-лиги пока адаптируется к уровню турнира. Команда демонстрирует бойцовский настрой, но часто теряет концентрацию в обороне: семь пропущенных мячей в последних пяти матчах. При этом атака работает нестабильно – в среднем менее одного гола за игру. Победа над «Эпицентром» в прошлом туре (2:1) немного повысила моральное состояние, но в гостях «Кудровка» чувствует себя неуверенно – серия из пяти поражений подряд на выезде говорит сама за себя.

Факты о командах

«Кривбасс»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.60 забитого, 1.40 пропущенного за игру

Забивает в 5 матчах подряд

«Кудровка»

Проигрывает в 5 последних гостевых матчах

Пропускает в 7 играх подряд

В среднем: 0.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Кудровка»

Обе команды часто пропускают, но «Кривбасс» выглядит значительно увереннее в атаке и имеет преимущество в классе. У «Кудровки» есть желание навязать борьбу, однако еe игра на выезде остаeтся одной из худших в лиге. Сценарий с доминированием хозяев и контролем мяча выглядит наиболее вероятным. При этом гости способны использовать ошибки в защите «Кривбасса» и отметить хотя бы один мяч. Ожидается результативный матч с преимуществом хозяев, особенно во втором тайме.

Рекомендованные ставки