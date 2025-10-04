Введите ваш ник на сайте
«Кривбасс» – «Кудровка»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.85

04 октября 2025 11:54
Кривбасс - Кудровка
05 окт. 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 8 тур
5 октября в Кривом Роге пройдет матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, где «Кривбасс» примет «Кудровку». Хозяева стартовали мощно и уверенно держатся в верхней части таблицы, в то время как гости пока ищут стабильность и баланс между атакой и обороной.

«Кривбасс»

Команда проводит яркий отрезок сезона: она набрала 13 очков после семи туров и показывает активный атакующий футбол. Главная сила – результативность Егора Твердохлиба, который уже отметился пятью голами. «Кривбасс» забивает в большинстве матчей и регулярно создает множество моментов. При этом оборона не всегда справляется – семь пропущенных голов за последние пять игр показывают, что команда уязвима при быстрых контратаках. Тем не менее дома коллектив играет напористо и стабильно, что делает его фаворитом в предстоящем поединке.

«Кудровка»

Дебютант Премьер-лиги пока адаптируется к уровню турнира. Команда демонстрирует бойцовский настрой, но часто теряет концентрацию в обороне: семь пропущенных мячей в последних пяти матчах. При этом атака работает нестабильно – в среднем менее одного гола за игру. Победа над «Эпицентром» в прошлом туре (2:1) немного повысила моральное состояние, но в гостях «Кудровка» чувствует себя неуверенно – серия из пяти поражений подряд на выезде говорит сама за себя.

Факты о командах

«Кривбасс»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забитого, 1.40 пропущенного за игру
  • Забивает в 5 матчах подряд

«Кудровка»

  • Проигрывает в 5 последних гостевых матчах
  • Пропускает в 7 играх подряд
  • В среднем: 0.80 забитого и 1.40 пропущенного за игру

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
1
3
В среднем за матч
1
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Кривбасс
3 : 1
05.10.2025
Кудровка

Прогноз на матч «Кривбасс» – «Кудровка»

Обе команды часто пропускают, но «Кривбасс» выглядит значительно увереннее в атаке и имеет преимущество в классе. У «Кудровки» есть желание навязать борьбу, однако еe игра на выезде остаeтся одной из худших в лиге. Сценарий с доминированием хозяев и контролем мяча выглядит наиболее вероятным. При этом гости способны использовать ошибки в защите «Кривбасса» и отметить хотя бы один мяч. Ожидается результативный матч с преимуществом хозяев, особенно во втором тайме.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кривбасс» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

Автор: Ланьков Роман
Украина. Премьер-лига Кудровка Кривбасс
