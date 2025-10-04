5 октября на стадионе «Стад Океан» пройдет матч седьмого тура французской Лиги 1, в котором «Гавр» примет «Ренн». Обе команды находятся в середине таблицы и нуждаются в очках, но подходят к игре в разной форме: хозяева с трудом создают моменты, а гости демонстрируют стабильность и уверенность в обороне.

«Гавр»

После шести туров «Гавр» имеет в активе всего пять очков и занимает 15-е место. Команда не выигрывает уже три матча подряд и испытывает серьезные трудности в атаке. В последнем туре коллектив сыграл вничью с «Мецом» (0:0), продемонстрировав ограниченные возможности в созидании – всего два удара в створ.

Главным оружием хозяев остается контратака. Фоде Дукуре, лучший бомбардир с двумя мячами, часто остается без поддержки, а полузащита не справляется с переходом из обороны в атаку. При этом в защите «Гавр» выглядит относительно надежно – за пять последних игр команда пропустила лишь пять голов, в среднем по одному за матч. Но отсутствие побед и сложности в нападении создают серьезное давление.

«Ренн»

Команда Жюльена Стефана постепенно выравнивает игру после неудачного старта. После шести туров у «Ренна» девять очков и девятое место. Команда не проигрывает четыре матча подряд и постепенно набирает обороты. В последней игре против «Ланса» (0:0) «Ренн» показал организованную игру в обороне, но вновь подвела реализация.

«Ренн» стабильно забивает, но не хватает эффективности – шесть голов за пять матчей при восьми пропущенных. Эстебан Леполь, лучший бомбардир с тремя мячами, сохраняет хорошую форму. При этом команда чаще контролирует мяч, но допускает провалы при позиционной обороне. Гости будут стремиться к активной игре на флангах и давлению через быстрые атаки.

Факты о командах

«Гавр»

Не выигрывает 3 матча подряд

Средние показатели: 1.0 забито, 1.0 пропущено за 5 игр

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 4 из 6 последних матчей

«Ренн»

Не проигрывает 4 матча подряд

Средние показатели: 1.2 забито, 1.6 пропущено за 5 игр

Пропускает в 4 из 5 последних матчей

Забивает в 6 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Гавр» – «Ренн»

Судя по статистике, игра обещает быть упорной. «Гавр» редко проигрывает крупно, но испытывает проблемы в атаке, тогда как «Ренн» выглядит мощнее по составу и классу, но не отличается стабильностью в реализации моментов. Гости имеют преимущество в опыте и организации, особенно в контексте выездных встреч против аутсайдеров.

Скорее всего, «Ренн» сумеет контролировать ход игры и будет ближе к победе, но с минимальным перевесом. Хозяева способны навязать борьбу, однако преимущество в классе и глубине состава должно сыграть в пользу гостей.

Рекомендованные ставки