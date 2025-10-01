Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Динамо Киев» – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 2.05

01 октября 2025 10:34
Динамо К - Кристал Пэлас
02 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига конференций, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Кристал Пэлас»
Сделать ставку

2 октября 2025 года на стадионе «Арена Люблин» состоится матч первого тура Лиги Конференций, в котором украинский клуб «Динамо Киев» примет английский «Кристал Пэлас». Обе команды подходят к этому матчу с амбициями и будут стремиться начать турнир с победы.

«Динамо Киев»

«Динамо Киев» в последних играх демонстрирует высокую результативность, забив 13 голов в последних 5 матчах (в среднем 2.60 гола за игру). Однако оборона команды не выглядит слишком стабильной, так как «Динамо Киев» пропустило 9 голов (в среднем 1.80 гола за матч). В последних играх они не проигрывают, что говорит о стабильности в общей игре, но в обороне есть проблемы. В чемпионате Украины они играют в атакующем стиле, что позволяет им забивать много голов, но также часто пропускают. На домашней арене «Динамо Киев» будет стремиться показать лучшую игру в обороне и использовать свое атакующее превосходство для победы.

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» в последних играх демонстрирует хорошую стабильность, не проигрывая в 3 последних матчах. В Лиге Конференций они сыграли вничью с «Фредрикстадом» (0:0), а в чемпионате Англии показали отличные результаты, победив «Ливерпуль» (2:1) и «Вест Хэм» (1:2). В последних 5 играх команда забила 8 голов (в среднем 1.60 гола за матч) и пропустила 3 гола (в среднем 0.60 гола за матч). Защита «Кристал Пэлас» выглядит достаточно надежно, особенно в выездных матчах, что делает их конкурентоспособными в поединке с «Динамо Киев».

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • В последних 5 играх «Динамо Киев» забивает в среднем 2.60 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.80 гола за игру
  • «Динамо Киев» забивает в 8 последних матчах
  • Не проигрывает в 6 последних матчах

«Кристал Пэлас»

  • В последних 5 играх «Кристал Пэлас» забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • В последних 5 играх «Кристал Пэлас» пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • «Кристал Пэлас» забивает в 3 последних матчах
  • Не проигрывает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Кристал Пэлас»

«Динамо Киев» подходит к матчу в атакующей форме, однако их проблемы в обороне могут сыграть важную роль в противостоянии с таким стабильным и организованным соперником, как «Кристал Пэлас». Английская команда, в свою очередь, продемонстрировала отличную защиту в последних играх, а также умеет эффективно использовать свои моменты в атаке. С учетом этого, в матче можно ожидать активные действия с обеих сторон и вероятную высокую результативность.

«Кристал Пэлас» имеет все шансы на победу, но игра на выезде и атакующие возможности «Динамо Киев» могут сделать этот матч более конкурентным. Прогнозируется, что матч будет напряженным, с высоким шансом на обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кристал Пэлас» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95

2.05
Победа «Кристал Пэлас»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Кристал Пэлас Динамо К
Другие прогнозы
02.10.2025
19:30
1.52
Россия. Кубок, группа C, 5 тур
Динамо Мх - Ростов
Тотал меньше 2.5 голов
02.10.2025
19:45
2.10
Лига Европы, 2 тур
ФКСБ - Янг Бойз
Победа ФКСБ
02.10.2025
19:45
1.95
Лига Европы, 2 тур
Виктория - Мальме
Победа «Виктории»
02.10.2025
19:45
2.05
Лига конференций, 1 тур
Динамо К - Кристал Пэлас
Победа «Кристал Пэлас»
02.10.2025
19:45
3.65
Лига конференций, 1 тур
Омония - Майнц
Победа «Омонии»
02.10.2025
19:45
1.70
Лига Европы, 2 тур
Рома - Лилль
Победа «Ромы»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 