«Фенербахче» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85

01 октября 2025 9:27
Фенербахче - Ницца
02 окт. 2025, четверг 19:45 | Лига Европы, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку

2 октября 2025 года в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится матч второго тура Лиги Европы, в котором турецкий «Фенербахче» примет французскую команду «Ницца». Ожидается увлекательное противостояние, где обе команды будут бороться за важные очки, чтобы продолжить путь в плей-офф турнира.

«Фенербахче»

«Фенербахче» подходит к матчу с хорошей атакой, забив 7 голов в последних 5 играх (в среднем 1.40 гола за матч). Однако оборона не всегда стабильно работает, пропуская 1.20 гола за игру. Несмотря на эти проблемы, команда не проигрывает в 5 из 7 последних матчей и, как правило, сильна дома. На своем стадионе «Фенербахче» будет стараться реабилитироваться за неудачу в Лиге Европы после поражения от Динамо Загреб (1:3). В последние недели команда стабильно забивает, и на своей арене она будет стремиться победить.

«Ницца»

«Ницца» продолжает испытывать трудности как в атаке, так и в обороне. За последние 5 игр команда забила лишь 5 голов, что в среднем составляет 1 гол за матч. В атаке они явно не показывают своей привычной мощи. В обороне у «Ниццы» также есть проблемы – они пропускают в среднем 2 гола за матч. На выезде они не побеждали в последних 5 играх Лиги Европы, что является серьезным вызовом в предстоящем поединке. Несмотря на неудачи в защите, «Ницца» продолжает забивать, но для достижения положительного результата им нужно улучшить свою игру на выезде.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • В последних 5 играх «Фенербахче» забивает в среднем 1.40 гола за игру
  • В последних 5 играх команда пропускает в среднем 1.20 гола за игру
  • «Фенербахче» забивает в 6 из последних 6 матчей
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

«Ницца»

  • В последних 5 играх «Ницца» забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх «Ницца» пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • «Ницца» не выигрывает в 5 последних выездных матчах Лиги Европы
  • Забивает в 6 из 6 последних матчей

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Ницца»

«Фенербахче» на своем стадионе будет явным фаворитом встречи, благодаря своей атакующей мощи и стабильным результатам на домашнем стадионе. Несмотря на проблемы в обороне, турецкая команда продемонстрировала хорошие результаты в атаке и имеет дома явное преимущество. «Ницса» имеет серьезные проблемы в обороне, пропуская в среднем 2 гола за игру, и не показывает нужной результативности в атаке. Это ставит французов в сложные условия в предстоящем поединке, особенно на выезде.

С учетом этих факторов, «Фенербахче» должен одержать победу, несмотря на их слабости в обороне. «Ницса» будет пытаться сдерживать натиск соперников, но маловероятно, что им удастся остановить сильного противника в атаке.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Фенербахче» – коэффициент 1.85
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Обе забьют – да – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Фенербахче»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Ницца Фенербахче
