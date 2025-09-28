В воскресенье, 28 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Ланс». Матч пройдет в Ренне, начало – в 21:45 (мск).

«Ренн»

Команда Хабиба Бея располагается на 8-й позиции в Лиге 1, набрав 8 очков. «Ренн» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 7:8.

Последние результаты «Ренна» в Лиге 1:

20.09.25 «Нант» – «Ренн» – 2:2;

14.09.25 «Ренн» – «Лион» – 3:1;

31.08.25 «Анже» – «Ренн» – 1:1.

«Ланс»

«Ланс» набрал 9 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 3 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 8:5.

Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:

20.09.25 «Ланс» – «Лилль» – 3:0;

14.09.25 «ПСЖ» – «Ланс» – 2:0;

29.08.25 «Ланс» – «Брест» – 3:1.

Очные встречи в Лиге 1

15.03.25 «Ланс» – «Ренн» – 1:0;

21.09.24 «Ренн» – «Ланс» – 1:1;

12.05.24 «Ренн» – «Ланс» – 1:1;

20.08.23 «Ланс» – «Ренн» – 1:1;

01.04.23 «Ренн» – «Ланс» – 0:1.

Прогноз на матч «Ренн» – «Ланс»

Соседи по турнирной таблице нередко играют вничью. Вполне вероятно, что в этот раз они тоже поделят очки, а матч будет достаточно результативным – на старте сезона в матчах с участием «Ренна» и «Ланса» в среднем случается почти 3 гола. Прогноз на точный счет – 2:2 с коэффициентом 13.00.