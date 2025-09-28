Введите ваш ник на сайте
«Ренн» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 28 сентября 2027 с коэффициентом 13.00

28 сентября 2025 8:53
Ренн - Ланс
28 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 6 тур
Перейти в онлайн матча
3.55
Ничья со счетом 2:2
Сделать ставку

В воскресенье, 28 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Ланс». Матч пройдет в Ренне, начало – в 21:45 (мск).

«Ренн»

Команда Хабиба Бея располагается на 8-й позиции в Лиге 1, набрав 8 очков. «Ренн» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 7:8.

Последние результаты «Ренна» в Лиге 1:

  • 20.09.25 «Нант» – «Ренн» – 2:2;
  • 14.09.25 «Ренн» – «Лион» – 3:1;
  • 31.08.25 «Анже» – «Ренн» – 1:1.

«Ланс»

«Ланс» набрал 9 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 3 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 8:5.

Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:

  • 20.09.25 «Ланс» – «Лилль» – 3:0;
  • 14.09.25 «ПСЖ» – «Ланс» – 2:0;
  • 29.08.25 «Ланс» – «Брест» – 3:1.

Очные встречи в Лиге 1

  • 15.03.25 «Ланс» – «Ренн» – 1:0;
  • 21.09.24 «Ренн» – «Ланс» – 1:1;
  • 12.05.24 «Ренн» – «Ланс» – 1:1;
  • 20.08.23 «Ланс» – «Ренн» – 1:1;
  • 01.04.23 «Ренн» – «Ланс» – 0:1.

Прогноз на матч «Ренн» – «Ланс»

Соседи по турнирной таблице нередко играют вничью. Вполне вероятно, что в этот раз они тоже поделят очки, а матч будет достаточно результативным – на старте сезона в матчах с участием «Ренна» и «Ланса» в среднем случается почти 3 гола. Прогноз на точный счет – 2:2 с коэффициентом 13.00.

3.55
Ничья со счетом 2:2
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Франция. Лига 1 Ланс Ренн
Рекомендуем
