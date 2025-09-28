28 сентября 2025 8:53
Ренн - Ланс
28 сент. 2025, воскресенье 21:45 | Франция. Лига 1, 6 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 28 сентября, в 6-м туре французской Лиги 1 сыграют «Ренн» и «Ланс». Матч пройдет в Ренне, начало – в 21:45 (мск).
«Ренн»
Команда Хабиба Бея располагается на 8-й позиции в Лиге 1, набрав 8 очков. «Ренн» добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 1 поражение, разница мячей – 7:8.
Последние результаты «Ренна» в Лиге 1:
- 20.09.25 «Нант» – «Ренн» – 2:2;
- 14.09.25 «Ренн» – «Лион» – 3:1;
- 31.08.25 «Анже» – «Ренн» – 1:1.
«Ланс»
«Ланс» набрал 9 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Пьера Сажа добыли 3 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 8:5.
Предыдущие результаты «Ланса» в Лиге 1:
- 20.09.25 «Ланс» – «Лилль» – 3:0;
- 14.09.25 «ПСЖ» – «Ланс» – 2:0;
- 29.08.25 «Ланс» – «Брест» – 3:1.
Очные встречи в Лиге 1
- 15.03.25 «Ланс» – «Ренн» – 1:0;
- 21.09.24 «Ренн» – «Ланс» – 1:1;
- 12.05.24 «Ренн» – «Ланс» – 1:1;
- 20.08.23 «Ланс» – «Ренн» – 1:1;
- 01.04.23 «Ренн» – «Ланс» – 0:1.
Прогноз на матч «Ренн» – «Ланс»
Соседи по турнирной таблице нередко играют вничью. Вполне вероятно, что в этот раз они тоже поделят очки, а матч будет достаточно результативным – на старте сезона в матчах с участием «Ренна» и «Ланса» в среднем случается почти 3 гола. Прогноз на точный счет – 2:2 с коэффициентом 13.00.
