Хайденхайм - Аугсбург
27 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 5 тур
В субботу, 27 сентября, в 5-м туре немецкой Бундеслиги встречаются «Хайденхайм» и «Аугсбург». Игра состоится в Хайденхайме, начало – в 16:30 (мск).
«Хайденхайм»
Команда Франка Шмидта находится на последней позиции в Бундеслиге. «Хайденхайм» потерпел 4 поражения в 4 турах при разнице мячей 2:9.
Последние результаты «Хайденхайма»:
- 20.09.25 «Гамбург» – «Хайденхайм» – 2:1 Бундеслига;
- 13.09.25 «Хайденхайм» – «Боруссия» Д – 0:2 Бундеслига;
- 05.09.25 «Кайзерслаутерн» – «Хайденхайм» – 2:3 тов. матч.
«Аугсбург»
«Аугсбург» набрал 3 очка и занимает 16-е место в таблице. Подопечные Сандро Вагнера добыли 1 победу и потерпели 3 поражения, разница мячей – 7:10.
Предыдущие результаты «Аугсбурга»:
- 20.09.25 «Аугсбург» – «Майнц» – 1:4 Бундеслига;
- 14.09.25 «Санкт-Паули» – «Аугсбург» – 2:1 Бундеслига;
- 03.09.25 «Аугсбург» – «Гройтер Фюрт» – 1:2 тов. матч.
Очные встречи
- 25.01.25 «Аугсбург» – «Хайденхайм» – 2:1;
- 01.09.24 «Хайденхайм» – «Аугсбург» – 4:0;
- 09.03.24 «Аугсбург» – «Хайденхайм» – 1:0;
- 22.10.23 «Хайденхайм» – «Аугсбург» – 2:5.
Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Аугсбург»
«Ханденхайму» пора набрать первые очки в сезоне. «Аугсбург» – подходящий кандидат на роль поставщика баллов. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 10.00.
