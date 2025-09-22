Введите ваш ник на сайте
«Атлетик» – «Жирона»: прогноз и ставки на матч 23 сентября 2025 с коэффициентом 1.45

22 сентября 2025 9:42
Атлетик - Жирона
23 сент. 2025, вторник 20:00 | Испания. Примера, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Атлетика»
Сделать ставку

23 сентября на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 6-го тура чемпионата Испании, где «Атлетик» примет «Жирону». Обе команды переживают непростые периоды, однако домашнее преимущество и более сбалансированная игра басков делают их фаворитами этой встречи.

«Атлетик»

Команда из Бильбао провела неоднозначный старт сезона. После уверенной победы над «Бетисом» (2:1) последовали три поражения подряд – от «Алавеса», «Арсенала» в Лиге чемпионов и «Валенсии» в Ла Лиге. «Атлетик» испытывает сложности с реализацией моментов, забив лишь дважды за пять последних встреч. При этом команда стабильно создает давление на чужие ворота, что подтверждает стиль игры – высокая активность и контроль центра поля. В защите также остаются вопросы: семь пропущенных голов за тот же отрезок, а команда пропускает уже в пяти подряд матчах.

«Жирона»

Гости начали сезон с серьезных проблем. Лишь одно очко после пяти туров и последнее место в таблице – это результат слабой игры в обороне. В пяти матчах команда пропустила 15 голов, что делает еe худшей в лиге по этому показателю. «Жирона» проигрывает крупно, как в матче против «Леванте» (0:4) или «Вильярреала» (0:5). При этом впереди также нет яркости: только два гола в пяти играх и серия из семи матчей без побед. Несмотря на активность отдельных игроков, команда пока не нашла баланс между атакой и обороной.

Факты о командах

«Атлетик»

  • Проигрывает в 4 последних матчах подряд
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • В среднем забивает 0.4 и пропускает 1.4 гола за игру в последних турах
  • Не проигрывает на «Сан-Мамесе» в 5 из 7 последних встреч

«Жирона»

  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • Пропускает в 7 матчах подряд
  • В среднем забивает 0.4 и пропускает 3.0 гола за игру
  • Имеет худшую оборону чемпионата на старте сезона

Прогноз на матч «Атлетик» – «Жирона»

Учитывая провал «Жироны» в обороне и стабильность «Атлетика» дома, хозяева выглядят фаворитами предстоящего матча. Даже с учетом низкой результативности басков, их шансы на победу очевидны: команда играет при поддержке своих трибун и наверняка будет контролировать ход встречи. Вероятнее всего, «Атлетик» сумеет прервать серию поражений, а «Жирона» вновь столкнется с проблемами в защите.

Наиболее вероятные сценарии – победа хозяев и низкая результативность гостей. Также можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал «Жироны» меньше 1, учитывая слабую реализацию и плотную оборону соперника.

Рекомендации

  • Победа «Атлетика» – коэффициент 1.45
  • Индивидуальный тотал «Жироны» меньше 1 – коэффициент 1.90

1.45
Победа «Атлетика»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Жирона Атлетик
