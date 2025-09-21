22 сентября на «Фиште» состоится матч девятого тура РПЛ, где «Сочи» примет московский ЦСКА. Встреча имеет противоположный турнирный контекст: хозяева находятся на дне таблицы и не могут выбраться из кризиса, тогда как армейцы продолжают борьбу в верхней части турнирной таблицы.

«Сочи»

Черноморский клуб переживает крайне тяжeлый период. После восьми туров команда набрала всего одно очко и занимает последнюю строчку в таблице. Серия из шести поражений подряд в РПЛ усугубляется проблемами в обороне: в последних пяти матчах сочинцы пропустили 14 мячей (в среднем 2.80 за игру). В атаке ситуация также сложная – всего 3 гола за тот же отрезок. Лишь Мартин Крамарич пытается вести команду вперeд, но его усилий недостаточно. Дополнительным негативным фактором является серия из восьми игр подряд с пропущенными мячами.

ЦСКА

Армейцы после восьми туров имеют 15 очков и располагаются на четвeртой строчке. Последний матч завершился поражением от «Ростова» (0:1), но в целом команда демонстрирует стабильность. В последних пяти матчах ЦСКА забил 7 голов и пропустил 4 (в среднем 1.40 забитых и 0.80 пропущенных за игру). Кирилл Глебов с 4 мячами остаeтся лидером атаки. При этом ЦСКА продолжает впечатляющую серию: команда не проигрывает в 16 из 17 последних игр РПЛ. Несмотря на отдельные огрехи в обороне, армейцы выглядят значительно стабильнее и результативнее соперника.

Факты о командах

«Сочи»

16-е место, 1 очко после 8 туров

3 гола и 14 пропущенных в последних 5 матчах

В среднем: 0.60 забито и 2.80 пропущено за игру

Серия из 6 поражений подряд

Пропускает в 22 последних матчах

ЦСКА

4-е место, 15 очков после 8 туров

7 голов и 4 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 1.40 забито и 0.80 пропущено

Не проигрывает в 16 из 17 последних матчей РПЛ

Глебов – лучший бомбардир (4 мяча)

Прогноз на матч «Сочи» – ЦСКА

Команды находятся на разных полюсах таблицы и формы. «Сочи» испытывает серьeзные трудности и продолжает проигрывать с большими проблемами в обороне. ЦСКА же демонстрирует стабильность, имеет крепкую линию атаки и надeжнее выглядит в обороне. Армейцы выглядят явными фаворитами, и их победа в этом матче представляется наиболее логичным исходом. Сочинцы, учитывая их кризис, вряд ли смогут оказать серьeзное сопротивление.

Рекомендации