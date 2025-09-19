Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аугсбург» - «Майнц»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.80

19 сентября 2025 11:27
Аугсбург - Майнц
20 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.80
Победа «Аугсбурга»
Сделать ставку

20 сентября 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч четвертого тура чемпионата Германии. «Аугсбург» сыграет против «Майнца.

«Аугсбург»

Команда скандального коуча Сандро Вагнера удивила, разбив «Фрайбург» в 1-м туре, но затем баварцы не набрали ни одного очка. В то же время нужно заметить, что «Аугсбург» провел очень достойный матч с «Баварией» (избежать разгрома в дуэли с «роттен» – само по себе праздник).

Последние три игры:

  • Санкт-Паули – Аугсбург 2:1
  • Аугсбург – Гройтер Фюрт 1:2
  • Аугсбург – Бавария 2:3

«Майнц»

«Карнавальщики» с треском завалили старт кампании в Бундеслиге, но зато успели пробиться в основной этап Лиги конференций. Впрочем, сейчас не совсем ясно, как «Майнц» собирается играть на 2 фронта.

Последние три игры:

  • Майнц – Лейпциг 0:1
  • Вольфсбург – Майнц 1:1
  • Майнц – Русенборг 4:1

Очные встречи:

  • Майнц – Аугсбург 0:0
  • Аугсбург – Майнц 2:3
  • Майнц – Аугсбург 1:0

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Майнц»

Парни Сандро Вагнера смотрятся куда убедительнее и, наконец, готовы порадовать свою публику. «Аугсбург» серьезно потрепал «Баварию», что уж говорить о кризисном «Майнце». Ждем победы хозяев поля.

Прогноз: победа «Аугсбурга», кеф – 2.80. Прогноз на счет – 2:1.

2.80
Победа «Аугсбурга»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Майнц Аугсбург
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 