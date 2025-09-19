20 сентября 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч четвертого тура чемпионата Германии. «Аугсбург» сыграет против «Майнца.
«Аугсбург»
Команда скандального коуча Сандро Вагнера удивила, разбив «Фрайбург» в 1-м туре, но затем баварцы не набрали ни одного очка. В то же время нужно заметить, что «Аугсбург» провел очень достойный матч с «Баварией» (избежать разгрома в дуэли с «роттен» – само по себе праздник).
Последние три игры:
- Санкт-Паули – Аугсбург 2:1
- Аугсбург – Гройтер Фюрт 1:2
- Аугсбург – Бавария 2:3
«Майнц»
«Карнавальщики» с треском завалили старт кампании в Бундеслиге, но зато успели пробиться в основной этап Лиги конференций. Впрочем, сейчас не совсем ясно, как «Майнц» собирается играть на 2 фронта.
Последние три игры:
- Майнц – Лейпциг 0:1
- Вольфсбург – Майнц 1:1
- Майнц – Русенборг 4:1
Очные встречи:
- Майнц – Аугсбург 0:0
- Аугсбург – Майнц 2:3
- Майнц – Аугсбург 1:0
Прогноз на матч «Аугсбург» – «Майнц»
Парни Сандро Вагнера смотрятся куда убедительнее и, наконец, готовы порадовать свою публику. «Аугсбург» серьезно потрепал «Баварию», что уж говорить о кризисном «Майнце». Ждем победы хозяев поля.
Прогноз: победа «Аугсбурга», кеф – 2.80. Прогноз на счет – 2:1.