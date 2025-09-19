20 сентября 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч четвертого тура чемпионата Германии. «Аугсбург» сыграет против «Майнца.

«Аугсбург»

Команда скандального коуча Сандро Вагнера удивила, разбив «Фрайбург» в 1-м туре, но затем баварцы не набрали ни одного очка. В то же время нужно заметить, что «Аугсбург» провел очень достойный матч с «Баварией» (избежать разгрома в дуэли с «роттен» – само по себе праздник).

Последние три игры:

Санкт-Паули – Аугсбург 2:1

Аугсбург – Гройтер Фюрт 1:2

Аугсбург – Бавария 2:3

«Майнц»

«Карнавальщики» с треском завалили старт кампании в Бундеслиге, но зато успели пробиться в основной этап Лиги конференций. Впрочем, сейчас не совсем ясно, как «Майнц» собирается играть на 2 фронта.

Последние три игры:

Майнц – Лейпциг 0:1

Вольфсбург – Майнц 1:1

Майнц – Русенборг 4:1

Очные встречи:

Майнц – Аугсбург 0:0

Аугсбург – Майнц 2:3

Майнц – Аугсбург 1:0

Прогноз на матч «Аугсбург» – «Майнц»

Парни Сандро Вагнера смотрятся куда убедительнее и, наконец, готовы порадовать свою публику. «Аугсбург» серьезно потрепал «Баварию», что уж говорить о кризисном «Майнце». Ждем победы хозяев поля.

Прогноз: победа «Аугсбурга», кеф – 2.80. Прогноз на счет – 2:1.