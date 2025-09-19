Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Удинезе» – «Милан»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 7.00

19 сентября 2025 11:14
Удинезе - Милан
20 сент. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
7.00
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку

В субботу, 20 сентября, в 4-м туре итальянской Серии А сыграют «Удинезе» и «Милан». Игра состоится в Удине, начало – в 21:45 (мск).

«Удинезе»

Команда Косты Руньяича располагается на 4-й позиции в Серии А, набрав 7 очков. Фриульцы добыли 2 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 4:2.

Последние результаты «Удинезе» в Серии А:

  • 14.09.25 «Пиза» – «Удинезе» – 0:1;
  • 31.08.25 «Интер» – «Удинезе» – 1:2;
  • 25.08.25 «Удинезе» – «Верона» – 1:1.

«Милан»

«Милан» набрал 6 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 4:2.

Предыдущие результаты «Милана» в Серии А:

  • 14.09.25 «Милан» – «Болонья» – 1:0;
  • 29.08.25 «Лечче» – «Милан» – 0:2;
  • 23.08.25 «Милан» – «Кремонезе» – 1:2.

Очные встречи в Серии А

  • 11.04.25 «Удинезе» – «Милан» – 0:4;
  • 19.10.24 «Милан» – «Удинезе» – 1:0;
  • 20.01.24 «Удинезе» – «Милан» – 2:3;
  • 04.11.23 «Милан» – «Удинезе» – 0:1;
  • 18.03.23 «Удинезе» – «Милан» – 3:1.

Прогноз на матч «Удинезе» – «Милан»

«Милан» выиграл у «Удинезе» 3 предыдущих очных поединка. Однако фриульцы сейчас в хорошей форме и готовы дать бой фавориту. Травмы Леау и Меньяна также не добавляют Аллегри оптимизма. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.

7.00
Ничья со счетом 1:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Италия. Серия А Милан Удинезе
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 