19 сентября 2025 11:14
Удинезе - Милан
20 сент. 2025, суббота 21:45 | Италия. Серия А, 4 турПерейти в онлайн матча
В субботу, 20 сентября, в 4-м туре итальянской Серии А сыграют «Удинезе» и «Милан». Игра состоится в Удине, начало – в 21:45 (мск).
«Удинезе»
Команда Косты Руньяича располагается на 4-й позиции в Серии А, набрав 7 очков. Фриульцы добыли 2 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 4:2.
Последние результаты «Удинезе» в Серии А:
- 14.09.25 «Пиза» – «Удинезе» – 0:1;
- 31.08.25 «Интер» – «Удинезе» – 1:2;
- 25.08.25 «Удинезе» – «Верона» – 1:1.
«Милан»
«Милан» набрал 6 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 4:2.
Предыдущие результаты «Милана» в Серии А:
- 14.09.25 «Милан» – «Болонья» – 1:0;
- 29.08.25 «Лечче» – «Милан» – 0:2;
- 23.08.25 «Милан» – «Кремонезе» – 1:2.
Очные встречи в Серии А
- 11.04.25 «Удинезе» – «Милан» – 0:4;
- 19.10.24 «Милан» – «Удинезе» – 1:0;
- 20.01.24 «Удинезе» – «Милан» – 2:3;
- 04.11.23 «Милан» – «Удинезе» – 0:1;
- 18.03.23 «Удинезе» – «Милан» – 3:1.
Прогноз на матч «Удинезе» – «Милан»
«Милан» выиграл у «Удинезе» 3 предыдущих очных поединка. Однако фриульцы сейчас в хорошей форме и готовы дать бой фавориту. Травмы Леау и Меньяна также не добавляют Аллегри оптимизма. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.
