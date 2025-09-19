В субботу, 20 сентября, в 4-м туре итальянской Серии А сыграют «Удинезе» и «Милан». Игра состоится в Удине, начало – в 21:45 (мск).

«Удинезе»

Команда Косты Руньяича располагается на 4-й позиции в Серии А, набрав 7 очков. Фриульцы добыли 2 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 4:2.

Последние результаты «Удинезе» в Серии А:

14.09.25 «Пиза» – «Удинезе» – 0:1;

31.08.25 «Интер» – «Удинезе» – 1:2;

25.08.25 «Удинезе» – «Верона» – 1:1.

«Милан»

«Милан» набрал 6 очков и занимает 5-е место в таблице. Подопечные Массимилиано Аллегри добыли 2 победы и потерпели 1 поражение, разница мячей – 4:2.

Предыдущие результаты «Милана» в Серии А:

14.09.25 «Милан» – «Болонья» – 1:0;

29.08.25 «Лечче» – «Милан» – 0:2;

23.08.25 «Милан» – «Кремонезе» – 1:2.

Очные встречи в Серии А

11.04.25 «Удинезе» – «Милан» – 0:4;

19.10.24 «Милан» – «Удинезе» – 1:0;

20.01.24 «Удинезе» – «Милан» – 2:3;

04.11.23 «Милан» – «Удинезе» – 0:1;

18.03.23 «Удинезе» – «Милан» – 3:1.

Прогноз на матч «Удинезе» – «Милан»

«Милан» выиграл у «Удинезе» 3 предыдущих очных поединка. Однако фриульцы сейчас в хорошей форме и готовы дать бой фавориту. Травмы Леау и Меньяна также не добавляют Аллегри оптимизма. Наш прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 7.00.