14 сентября на «Парк-де-Пренс» в Париже состоится центральный матч 4 тура Лиги 1, где лидер чемпионата ПСЖ встретится с «Лансом». Хозяева выиграли все три стартовых тура и уверенно возглавляют таблицу, но гости также начали сезон достойно и идут в верхней части. Оба коллектива подходят к игре с яркой атакующей статистикой, что обещает результативный поединок.

«ПСЖ»

Парижане находятся в отличной форме: 9 очков после трeх туров и первое место. В последнем туре команда разгромила «Тулузу» 6:3, показав невероятный атакующий потенциал. Усман Дембеле является главным бомбардиром, на его счету уже восемь мячей. Важно отметить, что ПСЖ забивает в 13 матчах подряд в Лиге 1, а за последние пять игр на счету команды 10 голов. При этом оборона не выглядит безупречной – восемь пропущенных за пять встреч, что оставляет соперникам шансы на результативные атаки.

«Ланс»

Команда после трeх туров занимает шестое место с шестью очками. В последнем матче «Ланс» обыграл «Брест» 3:1, подтвердив атакующую силу. Коллектив отличается стабильностью впереди: семь голов за пять игр и серия результативных матчей. Однако оборона остаeтся проблемной – команда пропускает в каждом туре, шесть голов за пять встреч. Ланс часто делает ставку на прессинг и быстрые переходы в атаку, что может создать сложности даже для топ-клуба.

Факты о командах

«ПСЖ»

9 очков после 3 туров, 1-е место

Победы в 5 матчах Лиги 1 подряд

В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

10 голов за 5 матчей

«Ланс»

6 очков после 3 туров, 6-е место

Пропускает в каждом из 3 туров

В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победа 3:1 над «Брестом» в прошлом туре

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ланс»

Игра в Париже должна пройти в высоком темпе. Хозяева обладают мощной атакой и находятся на пике формы, но регулярные ошибки в обороне оставляют «Лансу» шанс забить. Гости демонстрируют характер и способны создать опасные моменты, однако уровень индивидуального мастерства и глубина состава ПСЖ позволяют говорить о явном преимуществе хозяев. Наиболее вероятный сценарий – победа парижан при обмене голами.

Рекомендации