«ПСЖ» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.32

13 сентября 2025 9:19
ПСЖ - Ланс
14 сент. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.32
ПСЖ победит
Сделать ставку

14 сентября на «Парк-де-Пренс» в Париже состоится центральный матч 4 тура Лиги 1, где лидер чемпионата ПСЖ встретится с «Лансом». Хозяева выиграли все три стартовых тура и уверенно возглавляют таблицу, но гости также начали сезон достойно и идут в верхней части. Оба коллектива подходят к игре с яркой атакующей статистикой, что обещает результативный поединок.

«ПСЖ»

Парижане находятся в отличной форме: 9 очков после трeх туров и первое место. В последнем туре команда разгромила «Тулузу» 6:3, показав невероятный атакующий потенциал. Усман Дембеле является главным бомбардиром, на его счету уже восемь мячей. Важно отметить, что ПСЖ забивает в 13 матчах подряд в Лиге 1, а за последние пять игр на счету команды 10 голов. При этом оборона не выглядит безупречной – восемь пропущенных за пять встреч, что оставляет соперникам шансы на результативные атаки.

«Ланс»

Команда после трeх туров занимает шестое место с шестью очками. В последнем матче «Ланс» обыграл «Брест» 3:1, подтвердив атакующую силу. Коллектив отличается стабильностью впереди: семь голов за пять игр и серия результативных матчей. Однако оборона остаeтся проблемной – команда пропускает в каждом туре, шесть голов за пять встреч. Ланс часто делает ставку на прессинг и быстрые переходы в атаку, что может создать сложности даже для топ-клуба.

Факты о командах

«ПСЖ»

  • 9 очков после 3 туров, 1-е место
  • Победы в 5 матчах Лиги 1 подряд
  • В среднем: 2.00 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • 10 голов за 5 матчей

«Ланс»

  • 6 очков после 3 туров, 6-е место
  • Пропускает в каждом из 3 туров
  • В среднем: 1.40 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа 3:1 над «Брестом» в прошлом туре

Личные встречи
57% (12)
33% (7)
10% (2)
38
Забитых мячей
16
1.81
В среднем за матч
0.76
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
1 : 2
18.01.2025
ПСЖ
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ланс
1 : 1
22.12.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
02.11.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 18 тур
Ланс
0 : 2
14.01.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 3 тур
ПСЖ
3 : 1
26.08.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
3 : 1
15.04.2023
Ланс
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
3 : 1
01.01.2023
ПСЖ
Франция. Лига 1, 34 тур
ПСЖ
1 : 1
23.04.2022
Ланс
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
1 : 1
04.12.2021
ПСЖ
Франция. Лига 1, 35 тур
ПСЖ
2 : 1
01.05.2021
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
1 : 0
10.09.2020
ПСЖ
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
4 : 1
07.03.2015
Ланс
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 3
17.10.2014
ПСЖ
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
0 : 0
12.02.2011
Ланс
Франция. Кубок, 1/32 финала
ПСЖ
5 : 1
08.01.2011
Ланс
Франция. Лига 1, 7 тур
Ланс
0 : 2
26.09.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 27 тур
Ланс
1 : 1
06.03.2010
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
ПСЖ
1 : 1
16.12.2009
Ланс
Кубок Французской Лиги, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 0
14.01.2009
Ланс
Франция. Лига 1, 20 тур
ПСЖ
3 : 0
13.01.2008
Ланс
Франция. Лига 1, 2 тур
Ланс
0 : 0
12.08.2007
ПСЖ
Показать все

Прогноз на матч «ПСЖ» – «Ланс»

Игра в Париже должна пройти в высоком темпе. Хозяева обладают мощной атакой и находятся на пике формы, но регулярные ошибки в обороне оставляют «Лансу» шанс забить. Гости демонстрируют характер и способны создать опасные моменты, однако уровень индивидуального мастерства и глубина состава ПСЖ позволяют говорить о явном преимуществе хозяев. Наиболее вероятный сценарий – победа парижан при обмене голами.

Рекомендации

  • ПСЖ победит – коэффициент 1.32
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.32
ПСЖ победит
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Ланс ПСЖ
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 