8 сентября на «ZTE-Арене» состоится матч шестого тура квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Беларуси и Шотландии. Команды находятся в поиске стабильности, но демонстрируют неплохие атакующие показатели. Встреча обещает быть боевой и может порадовать болельщиков результативным футболом.

Беларусь

Сборная Беларуси подходит к этой встрече после тяжeлого поражения от Греции (1:5), которое подчеркнуло проблемы в обороне. Однако команда Михаила Мархеля остаeтся опасной впереди: 13 голов в последних 5 матчах – внушительный показатель. Главный снайпер – Макс Эбонг с 4 мячами в 20 матчах. Беларусь активно использует фланговые атаки и стандартные положения, но нестабильность в обороне остаeтся главной проблемой. В среднем команда пропускает 2 мяча за игру, что делает защиту уязвимой, особенно против более организованного соперника.

Шотландия

Команда Стива Кларка пока сохраняет шансы на прямой выход на чемпионат мира. В последней игре шотландцы сыграли вничью с Данией (0:0), продемонстрировав солидную оборону. Однако нападение не всегда работает стабильно – всего 6 голов за 5 последних встреч. Лидером по результативности остаeтся Скотт Мактоминей, у которого 11 голов в 21 матче. Шотландия умеет играть на результат и хорошо чувствует себя в выездных матчах, особенно против соперников, допускающих ошибки в защите.

Факты о командах

Беларусь

В среднем: 2.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 последних матчах

Пропускает в 3 матчах подряд

13 голов в 5 последних матчах

Шотландия

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 из 5 последних матчей

Не проигрывает в 3 из 5 последних встреч

Забивает в 4 из 6 последних игр

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 2 0 В среднем за матч 2 Крупнейшая победа 2:0 Самый результативный матч: 0:2 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур Беларусь 0 : 2 Шотландия

Прогноз на матч Беларусь – Шотландия

Обе команды умеют создавать моменты и забивать, однако испытывают трудности в обороне. Беларусь показывает хорошие атакующие цифры, но слишком часто позволяет сопернику забивать. Шотландия действует более прагматично и будет играть от обороны, рассчитывая на результат. Исходя из текущей формы, с высокой вероятностью матч получится результативным, а фаворитом выглядит сборная Шотландии, обладающая более сбалансированным составом.

