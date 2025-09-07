8 сентября на «ZTE-Арене» состоится матч шестого тура квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Беларуси и Шотландии. Команды находятся в поиске стабильности, но демонстрируют неплохие атакующие показатели. Встреча обещает быть боевой и может порадовать болельщиков результативным футболом.
Беларусь
Сборная Беларуси подходит к этой встрече после тяжeлого поражения от Греции (1:5), которое подчеркнуло проблемы в обороне. Однако команда Михаила Мархеля остаeтся опасной впереди: 13 голов в последних 5 матчах – внушительный показатель. Главный снайпер – Макс Эбонг с 4 мячами в 20 матчах. Беларусь активно использует фланговые атаки и стандартные положения, но нестабильность в обороне остаeтся главной проблемой. В среднем команда пропускает 2 мяча за игру, что делает защиту уязвимой, особенно против более организованного соперника.
Шотландия
Команда Стива Кларка пока сохраняет шансы на прямой выход на чемпионат мира. В последней игре шотландцы сыграли вничью с Данией (0:0), продемонстрировав солидную оборону. Однако нападение не всегда работает стабильно – всего 6 голов за 5 последних встреч. Лидером по результативности остаeтся Скотт Мактоминей, у которого 11 голов в 21 матче. Шотландия умеет играть на результат и хорошо чувствует себя в выездных матчах, особенно против соперников, допускающих ошибки в защите.
Факты о командах
Беларусь
- В среднем: 2.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
- Забивает в 6 последних матчах
- Пропускает в 3 матчах подряд
- 13 голов в 5 последних матчах
Шотландия
- В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- Пропускает в 3 из 5 последних матчей
- Не проигрывает в 3 из 5 последних встреч
- Забивает в 4 из 6 последних игр
Прогноз на матч Беларусь – Шотландия
Обе команды умеют создавать моменты и забивать, однако испытывают трудности в обороне. Беларусь показывает хорошие атакующие цифры, но слишком часто позволяет сопернику забивать. Шотландия действует более прагматично и будет играть от обороны, рассчитывая на результат. Исходя из текущей формы, с высокой вероятностью матч получится результативным, а фаворитом выглядит сборная Шотландии, обладающая более сбалансированным составом.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – коэффициент 1.90
- Победа Шотландии – коэффициент 2.10
- Индивидуальный тотал Шотландии больше 1.5 – коэффициент 2.20