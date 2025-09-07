Введите ваш ник на сайте
Беларусь – Шотландия: прогноз и ставки на матч 8 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

07 сентября 2025 9:39
Беларусь - Шотландия
08 сент. 2025, понедельник 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют
Сделать ставку

8 сентября на «ZTE-Арене» состоится матч шестого тура квалификации чемпионата мира, в котором встретятся сборные Беларуси и Шотландии. Команды находятся в поиске стабильности, но демонстрируют неплохие атакующие показатели. Встреча обещает быть боевой и может порадовать болельщиков результативным футболом.

Беларусь

Сборная Беларуси подходит к этой встрече после тяжeлого поражения от Греции (1:5), которое подчеркнуло проблемы в обороне. Однако команда Михаила Мархеля остаeтся опасной впереди: 13 голов в последних 5 матчах – внушительный показатель. Главный снайпер – Макс Эбонг с 4 мячами в 20 матчах. Беларусь активно использует фланговые атаки и стандартные положения, но нестабильность в обороне остаeтся главной проблемой. В среднем команда пропускает 2 мяча за игру, что делает защиту уязвимой, особенно против более организованного соперника.

Шотландия

Команда Стива Кларка пока сохраняет шансы на прямой выход на чемпионат мира. В последней игре шотландцы сыграли вничью с Данией (0:0), продемонстрировав солидную оборону. Однако нападение не всегда работает стабильно – всего 6 голов за 5 последних встреч. Лидером по результативности остаeтся Скотт Мактоминей, у которого 11 голов в 21 матче. Шотландия умеет играть на результат и хорошо чувствует себя в выездных матчах, особенно против соперников, допускающих ошибки в защите.

Факты о командах

Беларусь

  • В среднем: 2.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 3 матчах подряд
  • 13 голов в 5 последних матчах

Шотландия

  • В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 из 5 последних матчей
  • Не проигрывает в 3 из 5 последних встреч
  • Забивает в 4 из 6 последних игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
2
0
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
2:0
Самый результативный матч:  0:2
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 6 тур
Беларусь
0 : 2
08.09.2025
Шотландия

Прогноз на матч Беларусь – Шотландия

Обе команды умеют создавать моменты и забивать, однако испытывают трудности в обороне. Беларусь показывает хорошие атакующие цифры, но слишком часто позволяет сопернику забивать. Шотландия действует более прагматично и будет играть от обороны, рассчитывая на результат. Исходя из текущей формы, с высокой вероятностью матч получится результативным, а фаворитом выглядит сборная Шотландии, обладающая более сбалансированным составом.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Победа Шотландии – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал Шотландии больше 1.5 – коэффициент 2.20

1.90
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Шотландия Беларусь
