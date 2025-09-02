сентября 2025 с коэффициентом 1.90

3 сентября в Ульяновске на стадионе «Труд» состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором местная «Волга» примет «Черноморец». Оба клуба находятся в середине турнирной таблицы, но, несмотря на схожие результаты в последних матчах, у команд есть отличия в их текущей форме и составе, что делает матч весьма интересным.

«Волга Ульяновск»

Команда из Ульяновска в последних матчах показывает неплохие результаты. Они одержали 2 победы в последних 5 играх, включая важную победу над «Арсеналом Тула» с результатом 2:1, что позволяет им оставаться на 14-й строчке в турнирной таблице. «Волга» забивает в среднем 1.0 гола за игру, но в то же время пропускает в среднем 1.4 гола, что указывает на уязвимость в обороне. Команда будет рассчитывать на свою атакующую линию, где заметен лучший бомбардир Артур Мурза (2 гола в 6 матчах). Однако, если «Волга» не улучшит оборонительные действия, это может стать для них слабым звеном в борьбе с более сильными соперниками.

«Черноморец»

«Черноморец» на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав всего 2 очка в последних 5 играх. Команда проигрывает в 3 последних матчах, что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. Силы команды сильно зависят от того, как будет функционировать их атакующая линия, где главный бомбардир Саид Алиев (2 гола в 7 матчах) не всегда способен взять на себя ответственность за результаты. В последних играх команда в среднем забивает 0.4 гола, а пропускает 1.4 гола, что делает их уязвимыми на фоне более организованных команд.

Факты о командах

«Волга Ульяновск»

Победа в 2 из последних 5 матчей

В среднем за 5 игр: 1.00 забито, 1.40 пропущено

Забивает в 4 из 5 последних матчей

Победа 2:1 над «Арсеналом Тула» в предыдущем туре

Проблемы в обороне

«Черноморец»

Проигрывает в 3 из последних 5 матчей

В среднем за 5 игр: 0.40 забито, 1.40 пропущено

Забивает в 3 из 5 последних матчей

В последних играх пропускает в 10 из 12 матчей

Слабая атака и оборона

Прогноз на матч

Предстоящая встреча обещает быть напряжeнной, однако «Волга» выглядит немного сильнее в атаке и должна воспользоваться проблемами в обороне «Черноморца». Несмотря на общую слабость в обороне, «Волга» стабильно забивает в последних играх, а «Черноморец» в свою очередь не может похвастаться сильной защитой.

Ожидается, что игра будет не слишком результативной, с небольшим количеством голов. Однако, учитывая текущую форму команд, «Волга» имеет хорошие шансы на победу, особенно на своeм поле. В атаке у «Волги» заметен потенциал, в то время как у «Черноморца» с каждой игрой проблемы усиливаются, особенно в обороне.

Рекомендованные ставки: