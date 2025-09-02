Введите ваш ник на сайте
«Волга» – «Черноморец»: прогноз и ставки на матч 3 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

02 сентября 2025 8:48
Волга - Черноморец
03 сент. 2025, среда 17:30 | Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Перейти в онлайн матча
сентября 2025 с коэффициентом 1.90

3 сентября в Ульяновске на стадионе «Труд» состоится матч 8-го тура Первой лиги, в котором местная «Волга» примет «Черноморец». Оба клуба находятся в середине турнирной таблицы, но, несмотря на схожие результаты в последних матчах, у команд есть отличия в их текущей форме и составе, что делает матч весьма интересным.

«Волга Ульяновск»

Команда из Ульяновска в последних матчах показывает неплохие результаты. Они одержали 2 победы в последних 5 играх, включая важную победу над «Арсеналом Тула» с результатом 2:1, что позволяет им оставаться на 14-й строчке в турнирной таблице. «Волга» забивает в среднем 1.0 гола за игру, но в то же время пропускает в среднем 1.4 гола, что указывает на уязвимость в обороне. Команда будет рассчитывать на свою атакующую линию, где заметен лучший бомбардир Артур Мурза (2 гола в 6 матчах). Однако, если «Волга» не улучшит оборонительные действия, это может стать для них слабым звеном в борьбе с более сильными соперниками.

«Черноморец»

«Черноморец» на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице, набрав всего 2 очка в последних 5 играх. Команда проигрывает в 3 последних матчах, что говорит о проблемах как в атаке, так и в обороне. Силы команды сильно зависят от того, как будет функционировать их атакующая линия, где главный бомбардир Саид Алиев (2 гола в 7 матчах) не всегда способен взять на себя ответственность за результаты. В последних играх команда в среднем забивает 0.4 гола, а пропускает 1.4 гола, что делает их уязвимыми на фоне более организованных команд.

Факты о командах

«Волга Ульяновск»

  • Победа в 2 из последних 5 матчей
  • В среднем за 5 игр: 1.00 забито, 1.40 пропущено
  • Забивает в 4 из 5 последних матчей
  • Победа 2:1 над «Арсеналом Тула» в предыдущем туре
  • Проблемы в обороне

«Черноморец»

  • Проигрывает в 3 из последних 5 матчей
  • В среднем за 5 игр: 0.40 забито, 1.40 пропущено
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей
  • В последних играх пропускает в 10 из 12 матчей
  • Слабая атака и оборона

Личные встречи
0% (0)
33% (1)
67% (2)
3
Забитых мячей
7
1
В среднем за матч
2.33
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 8 тур
Волга
1 : 1
03.09.2025
Черноморец
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Волга
0 : 2
24.10.2008
Черноморец
Россия. Первый дивизион, 21 тур
Черноморец
4 : 2
05.07.2008
Волга

Прогноз на матч

Предстоящая встреча обещает быть напряжeнной, однако «Волга» выглядит немного сильнее в атаке и должна воспользоваться проблемами в обороне «Черноморца». Несмотря на общую слабость в обороне, «Волга» стабильно забивает в последних играх, а «Черноморец» в свою очередь не может похвастаться сильной защитой.

Ожидается, что игра будет не слишком результативной, с небольшим количеством голов. Однако, учитывая текущую форму команд, «Волга» имеет хорошие шансы на победу, особенно на своeм поле. В атаке у «Волги» заметен потенциал, в то время как у «Черноморца» с каждой игрой проблемы усиливаются, особенно в обороне.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Волга Ульяновск» – коэффициент 1.90
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Ожидаемый исход – победа «Волги Ульяновск» с минимальным перевесом, 1:0 или 2:0.

Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Черноморец Волга
Рекомендуем
