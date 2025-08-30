Введите ваш ник на сайте
«Гавр» - «Ницца»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 2.08

30 августа 2025 16:23
Гавр - Ницца
31 авг. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 3 тур
Перейти в онлайн матча
2.08
Победа «Ниццы»
Сделать ставку

31 августа 2025 года в 18:15 по Москве состоится матч третьего тура чемпионата Франции. Бывшая команда Далера Кузяева «Гавр» примет «Ниццу».

«Гавр»

«Гавр» подтверждает статус клуба, который будет бороться за выживание в элите французского футбола. Пока дела складываются далеко не лучшим образом – 0 очков после 2 туров. Теперь бывшая команда россиянина Далера Кузяева попробует реабилитироваться в глазах своей публики.

Последние три игры:

  • Гавр – Ланс 1:2
  • Монако – Гавр 3:1
  • Депортиво – Гавр 2:0

«Ницца»

«Ницца» оперативно оправилась после неудачи в первом туре и быстро вернулась на путь побед. Перед тренером Франком Эзом стоит задача побороться за место в зоне Лиги чемпионов, правда, нужно признать, что «Ницца» не особо усилила состав перед стартом новой кампании.

Последние три игры:

  • Ницца – Осер 3:1
  • Ницца – Тулуза 0:1
  • Бенфика – Ницца 2:0

Очные встречи:

  • Гавр – Ницца 1:3
  • Ницца – Гавр 2:1
  • Ницца – Гавр 1:0

Прогноз на матч «Гавр» – «Ницца»

Оборона «Гавра» вызывает серьезные опасения и «Ницца» готова воспользоваться проблемами хозяев поля. Считаем, что подопечные Эза будут ближе к успеху и смогут рассчитывать на вторую победу кряду.

Прогноз: победа «Ниццы», коэффициент – 2.08. Прогноз на точный счет – 1:2.

2.08
Победа «Ниццы»
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Франция. Лига 1 Ницца Гавр
