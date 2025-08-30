31 августа 2025 года в 20:00 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в испанской Ла Лиге. «Бетис» проверит на прочность «Атлетик» из Бильбао.

«Бетис»

«Огурцы» успели провести три матча в новой кампании, суммарно насобирав пять очков. Из важных новостей – «Бетис» близок к тому, чтобы вернуть в команду вингера «Манчестер Юнайтед» Антони, который прекрасно проявил себя под началом Мануэля Пеллегрини во второй половине прошлого сезона.

Последние три игры:

Сельта – Бетис 1:1

Бетис – Алавес 1:0

Эльче – Бетис 1:1

«Атлетик»

Баски стартовали успешнее, набрав на 1 балл больше «Бетиса», но проведя на один матч меньше. Также «Атлетик» справился с тем, чтобы сохранить в составе свою главную звезду – Нико Уильямс так и не перешел в «Барселону» или другой клуб, уже успев отметиться голом и двумя ассистами в новом сезоне.

Последние три игры:

Атлетик – Райо Вальекано 1:0

Атлетик – Севилья 3:2

Арсенал – Атлетик 3:0

Очные встречи:

Бетис – Атлетик 2:2

Атлетик – Бетис 1:1

Бетис – Атлетик 3:1

Прогноз на матч «Бетис» – «Атлетик»

Бильбао впервые за 12 лет стартовал в Ла Лиге с 2 побед кряду. «Атлетик» в хорошей форме и вправе рассчитывать на успех в противостоянии с пока не набравшей обороты командой Пеллегрини. Считаем, что баски как минимум не уступят.

Прогноз: победа «Атлетика» с форой 0, кеф – 1.78. Прогноз на счет – 1:2.