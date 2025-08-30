Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сельта» - «Вильярреал»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 8.50

30 августа 2025 12:31
Сельта - Вильярреал
31 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Испания. Примера, 3 тур
Перейти в онлайн матча
8.50
Победа «Вильярреала» с форой 0
Сделать ставку

31 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в испанской Ла Лиге. «Сельта» у себя дома в Виго будет принимать «Вильярреал».

«Сельта»

Команда из Виго успела провести уже три матча, но результаты оставляют желать лучшего. В активе «Сельты» лишь 2 очка. Справедливости ради, в игре против «Мальорки» подопечные Клаудио Херальдеса были близки к успеху, но упустили победу незадолго до финального свистка.

Последние три игры:

  • Сельта – Бетис 1:1
  • Мальорка – Сельта 1:1
  • Сельта – Хетафе 0:2

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» заходит на 3-й для себя матч в полнейшем порядке. Банда Марселино Тораля идет без потерь и возглавляет таблицу благодаря прекрасной разнице мячей – 7:0.

Неделей ранее «Вильярреал» провел впечатляющий поединок с «Жироной», вынеса не самого простого соперника 5:0.

Последние три игры:

  • Вильярреал – Жирона 5:0
  • Вильярреал – Овьедо 2:0
  • Вильярреал – Астон Вилла 0:2

Очные встречи:

  • Сельта – Вильярреал 3:0
  • Вильярреал – Сельта 4:3
  • Сельта – Вильярреал 3:2

Прогноз на матч «Сельта» – «Вильярреал»

«Вильярреал» в отменной форме и явно не настроен сбавлять обороты. Полагаем, что «желтая субмарина» вполне в состоянии разжиться очками в матче с относительно неудачно стартовавшим соперником.

Прогноз: победа «Вильярреала» с форой 0, коэффициент – 1.84. Прогноз на точный счет: 1:1/0:2.

8.50
Победа «Вильярреала» с форой 0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Вильярреал Сельта
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 