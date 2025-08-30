31 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в испанской Ла Лиге. «Сельта» у себя дома в Виго будет принимать «Вильярреал».

«Сельта»

Команда из Виго успела провести уже три матча, но результаты оставляют желать лучшего. В активе «Сельты» лишь 2 очка. Справедливости ради, в игре против «Мальорки» подопечные Клаудио Херальдеса были близки к успеху, но упустили победу незадолго до финального свистка.

Последние три игры:

Сельта – Бетис 1:1

Мальорка – Сельта 1:1

Сельта – Хетафе 0:2

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» заходит на 3-й для себя матч в полнейшем порядке. Банда Марселино Тораля идет без потерь и возглавляет таблицу благодаря прекрасной разнице мячей – 7:0.

Неделей ранее «Вильярреал» провел впечатляющий поединок с «Жироной», вынеса не самого простого соперника 5:0.

Последние три игры:

Вильярреал – Жирона 5:0

Вильярреал – Овьедо 2:0

Вильярреал – Астон Вилла 0:2

Очные встречи:

Сельта – Вильярреал 3:0

Вильярреал – Сельта 4:3

Сельта – Вильярреал 3:2

Прогноз на матч «Сельта» – «Вильярреал»

«Вильярреал» в отменной форме и явно не настроен сбавлять обороты. Полагаем, что «желтая субмарина» вполне в состоянии разжиться очками в матче с относительно неудачно стартовавшим соперником.

Прогноз: победа «Вильярреала» с форой 0, коэффициент – 1.84. Прогноз на точный счет: 1:1/0:2.