В субботу, 30 августа, в 7-м туре российской Первой лиги сыграют «Енисей» и «Сокол». Матч пройдет в Красноярске, начало – в 13:30 (мск).
«Енисей»
Команда Андрея Тихонова набрала 5 очков и находится на 12-й позиции в Первой лиге. «Енисей» добыл 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:9.
Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:
-
23.08.25 «Черноморец» – «Енисей» – 0:2;
-
16.08.25 «Арсенал» – «Енисей» – 2:2;
-
10.08.25 «Енисей» – «Урал» – 0:2.
«Сокол»
«Сокол» набрал 4 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Младена Кашчелана 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 3:6.
Предыдущие результаты «Сокола» в Первой лиге:
- 23.08.25 «Челябинск» – «Сокол» – 3:1;
- 16.08.25 «Сокол» – «Ротор» – 1:1;
- 09.08.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:1.
Очные встречи в Первой лиге
- 10.05.25 «Енисей» – «Сокол» – 2:1;
- 20.07.24 «Сокол» – «Енисей» – 1:0;
- 24.04.24 «Сокол» – «Енисей» – 0:2;
- 22.10.23 «Енисей» – «Сокол» – 5:3;
- 06.05.17 «Енисей» – «Сокол» – 3:1.
Прогноз на матч «Енисей» – «Сокол»
«Сокол» все еще в ожидании первой победы в сезоне – но не в этот раз. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.50.