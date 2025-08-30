В субботу, 30 августа, в 7-м туре российской Первой лиги сыграют «Енисей» и «Сокол». Матч пройдет в Красноярске, начало – в 13:30 (мск).

«Енисей»

Команда Андрея Тихонова набрала 5 очков и находится на 12-й позиции в Первой лиге. «Енисей» добыл 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:9.

Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:

23.08.25 «Черноморец» – «Енисей» – 0:2;

16.08.25 «Арсенал» – «Енисей» – 2:2;

10.08.25 «Енисей» – «Урал» – 0:2.

«Сокол»

«Сокол» набрал 4 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Младена Кашчелана 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 3:6.

Предыдущие результаты «Сокола» в Первой лиге:

23.08.25 «Челябинск» – «Сокол» – 3:1;

16.08.25 «Сокол» – «Ротор» – 1:1;

09.08.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:1.

Очные встречи в Первой лиге

10.05.25 «Енисей» – «Сокол» – 2:1;

20.07.24 «Сокол» – «Енисей» – 1:0;

24.04.24 «Сокол» – «Енисей» – 0:2;

22.10.23 «Енисей» – «Сокол» – 5:3;

06.05.17 «Енисей» – «Сокол» – 3:1.

Прогноз на матч «Енисей» – «Сокол»

«Сокол» все еще в ожидании первой победы в сезоне – но не в этот раз. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.50.