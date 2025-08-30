Введите ваш ник на сайте
«Енисей» – «Сокол»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 9.50

30 августа 2025 8:51
Енисей - Сокол
30 авг. 2025, суббота 13:30 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
В субботу, 30 августа, в 7-м туре российской Первой лиги сыграют «Енисей» и «Сокол». Матч пройдет в Красноярске, начало – в 13:30 (мск).

«Енисей»

Команда Андрея Тихонова набрала 5 очков и находится на 12-й позиции в Первой лиге. «Енисей» добыл 1 победу, 2 раза сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:9.

Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:

  • 23.08.25 «Черноморец» – «Енисей» – 0:2;

  • 16.08.25 «Арсенал» – «Енисей» – 2:2;

  • 10.08.25 «Енисей» – «Урал» – 0:2.

«Сокол»

«Сокол» набрал 4 очка и занимает предпоследнее место в таблице. Подопечные Младена Кашчелана 4 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения, разница мячей – 3:6.

Предыдущие результаты «Сокола» в Первой лиге:

  • 23.08.25 «Челябинск» – «Сокол» – 3:1;
  • 16.08.25 «Сокол» – «Ротор» – 1:1;
  • 09.08.25 «Сокол» – «Черноморец» – 1:1.

Очные встречи в Первой лиге

  • 10.05.25 «Енисей» – «Сокол» – 2:1;
  • 20.07.24 «Сокол» – «Енисей» – 1:0;
  • 24.04.24 «Сокол» – «Енисей» – 0:2;
  • 22.10.23 «Енисей» – «Сокол» – 5:3;
  • 06.05.17 «Енисей» – «Сокол» – 3:1.

Прогноз на матч «Енисей» – «Сокол»

«Сокол» все еще в ожидании первой победы в сезоне – но не в этот раз. Прогноз – счет 2:1 с коэффициентом 9.50.

Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Сокол Енисей
Рекомендуем
