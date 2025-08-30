В субботу, 30 августа, в 7-м туре российской Первой лиги сыграют СКА-Хабаровск и КАМАЗ. Игра состоится в Хабаровске, начало – в 10:00 (мск).

СКА-Хабаровск

Команда Алексея Поддубского находится на 8-й позиции в Первой лиге, набрав 8 очков. СКА-Хабаровск добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 6:6.

Последние результаты СКА-Хабаровск в Первой лиге:

24.08.25 СКА – «Спартак» Кострома – 1:2;

17.08.25 «Волга» – СКА – 1:0;

10.08.25 СКА – «Чайка» – 1:1.

КАМАЗ

КАМАЗ набрал 13 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Ильдара Ахметзянова добыли 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 12:7.

Предыдущие результаты КАМАЗа в Первой лиге:

23.08.25 КАМАЗ – «Уфа» – 3:1;

17.08.25 «Нефтехимик» – КАМАЗ – 1:3;

11.08.25 КАМАЗ – «Факел» – 1:2.

Очные встречи в Первой лиге

03.05.25 СКА – КАМАЗ – 2:1;

17.08.24 КАМАЗ – СКА – 3:0;

04.05.24 СКА – КАМАЗ – 0:0;

06.11.23 КАМАЗ – СКА – 1:0;

13.11.22 СКА – КАМАЗ – 3:1.

Прогноз на матч СКА-Хабаровск – КАМАЗ

Желание победить у обеих команд столкнется с жесткой оппозицией. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.