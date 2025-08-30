Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«СКА-Хабаровск» – «КАМАЗ»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 6.50

30 августа 2025 8:30
СКА-Хабаровск - КАМАЗ
30 авг. 2025, суббота 10:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
6.50
Ничья
Сделать ставку

В субботу, 30 августа, в 7-м туре российской Первой лиги сыграют СКА-Хабаровск и КАМАЗ. Игра состоится в Хабаровске, начало – в 10:00 (мск).

СКА-Хабаровск

Команда Алексея Поддубского находится на 8-й позиции в Первой лиге, набрав 8 очков. СКА-Хабаровск добыл 2 победы, 2 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 6:6.

Последние результаты СКА-Хабаровск в Первой лиге:

  • 24.08.25 СКА – «Спартак» Кострома – 1:2;
  • 17.08.25 «Волга» – СКА – 1:0;
  • 10.08.25 СКА – «Чайка» – 1:1.

КАМАЗ

КАМАЗ набрал 13 очков и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Ильдара Ахметзянова добыли 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 12:7.

Предыдущие результаты КАМАЗа в Первой лиге:

  • 23.08.25 КАМАЗ – «Уфа» – 3:1;
  • 17.08.25 «Нефтехимик» – КАМАЗ – 1:3;
  • 11.08.25 КАМАЗ – «Факел» – 1:2.

Очные встречи в Первой лиге

  • 03.05.25 СКА – КАМАЗ – 2:1;
  • 17.08.24 КАМАЗ – СКА – 3:0;
  • 04.05.24 СКА – КАМАЗ – 0:0;
  • 06.11.23 КАМАЗ – СКА – 1:0;
  • 13.11.22 СКА – КАМАЗ – 3:1.

Прогноз на матч СКА-Хабаровск – КАМАЗ

Желание победить у обеих команд столкнется с жесткой оппозицией. Прогноз – счет 1:1 с коэффициентом 6.50.

6.50
Ничья
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига КАМАЗ СКА-Хабаровск
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 