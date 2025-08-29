Введите ваш ник на сайте
«Ротор» – «Спартак Кострома»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 2.35

29 августа 2025 8:20
Ротор - Спартак К
30 авг. 2025, суббота 18:00 | Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
2.35
Победа «Ротора»
Сделать ставку

30 августа в Волгограде на «Волгоград-Арене» состоится центральный матч седьмого тура Первой лиги, где «Ротор» примет «Спартак Кострому». Обе команды показывают достойное начало сезона и находятся в верхней части таблицы. Матч обещает стать напряжeнным, поскольку соперники подходят к нему с серией положительных результатов.

«Ротор»

После шести туров волгоградцы занимают 6-е место с 11 очками. Команда постепенно находит свою игру и не проигрывает четыре матча подряд. Особое внимание стоит обратить на оборону: за последние пять игр «Ротор» пропустил всего два мяча, что делает защитную линию одной из самых надeжных в лиге. В атаке команда действует сдержанно, в среднем забивая один гол за игру, но при этом стабильно реализует свои моменты. Важно отметить, что «Ротор» забивает в трeх последних матчах подряд, и это придаeт уверенности перед домашней встречей.

«Спартак Кострома»

Гости демонстрируют ещe более яркое начало: 13 очков и 4-е место после шести туров. Команда выиграла три матча подряд, и в каждом из них проявляла атакующую мощь. За пять последних игр «Спартак Кострома» отличился девять раз, показывая среднюю результативность почти два гола за встречу. При этом оборона не безупречна – команда пропустила 4 гола за тот же период и регулярно допускает ошибки в позиционной игре. Но стабильная реализация моментов в атаке компенсирует эти слабости.

Факты о командах

«Ротор»

  • Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
  • В среднем: 1.00 гола забито, 0.40 пропущено (5 последних игр)
  • Забивает в 3 последних матчах подряд
  • 11 очков после 6 туров

«Спартак Кострома»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.80 гола забито, 0.80 пропущено (5 последних игр)
  • Обязательно забивает в последних 5 матчах
  • 13 очков и 4-е место в таблице

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
3
Забитых мячей
0
1.5
В среднем за матч
0
2:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:0
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Ротор
2 : 0
29.10.2023
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Спартак К
0 : 1
03.09.2023
Ротор

Прогноз на матч «Ротор» – «Спартак Кострома»

Обе команды демонстрируют хорошие результаты, но делают это разными способами. «Ротор» делает ставку на надeжную оборону и аккуратный футбол, в то время как «Спартак Кострома» делает акцент на атакующих действиях и часто рискует. Игра может получиться плотной, с обилием борьбы в центре поля. Однако при текущем раскладе именно хозяева выглядят более устойчиво: «Ротор» практически не даeт соперникам шансов у своих ворот и стабильно набирает очки. «Спартак Кострома» же нередко теряет концентрацию в обороне, что может сыграть решающую роль. Ожидается минимальная победа хозяев или результативная ничья.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ротора» – коэффициент 2.35
  • Обе забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.15

2.35
Победа «Ротора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Спартак К Ротор
Рекомендуем
