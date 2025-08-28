Введите ваш ник на сайте
«Самсунспор» – «Панатинаикос»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 8.50

28 августа 2025 8:02
Самсунспор - Панатинаикос
28 авг. 2025, четверг 20:00 | Лига Европы, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
8.50
Победа «Самсунспора» со счетом 1:0
Сделать ставку

В четверг, 28 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Самсунспор» и «Панатинаикос». Игра состоится в Самсуне, начало – в 20:00 (мск).

Первый матч завершился победой «Панатинаикоса» – 2:1.

«Самсунспор»

«Самсунспор» под руководством Томаса Райса успешно стартовал в чемпионате Турции – 2 победы в 2 матчах. Однако в первой игре в Греции турецкий клуб уступил.

Последние результаты «Самсунспора»:

  • 21.08.25 «Панатинаикос» – «Самсунспор» – 2:1 ЛЕ;
  • 16.08.25 «Коджаелиспор» – «Самсунспор» – 0:1 Суперлига;
  • 09.08.25 «Самсунспор» – «Генчлербирлиги» – 2:1 Суперлига.

«Панатинаикос»

Во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов подопечные Руя Витории проиграли «Рейнджерс» (0:2, 1:1) и вылетели в ЛЕ. В 3-м раунде ЛЕ «Панатинаикос» прошел «Шахтер» (0:0, 0:0, пен. 4:3).

Предыдущие результаты «Панатинаикоса»:

  • 21.08.25 «Панатинаикос» – «Самсунспор» – 2:1;
  • 14.08.25 «Шахтер» – «Панатинаикос» – 0:0, пен. 3:4;
  • 07.08.25 «Панатинаикос» – «Шахтер» – 0:0.

Очные встречи

  • 21.08.25 «Панатинаикос» – «Самсунспор» – 2:1.

Прогноз на матч «Самсунспор» – «Панатинаикос»

Не исключаем дополнительное время и серию пенальти. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 8.50.

8.50
Победа «Самсунспора» со счетом 1:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Панатинаикос Самсунспор
