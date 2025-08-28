В четверг, 28 августа, в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Самсунспор» и «Панатинаикос». Игра состоится в Самсуне, начало – в 20:00 (мск).
Первый матч завершился победой «Панатинаикоса» – 2:1.
«Самсунспор»
«Самсунспор» под руководством Томаса Райса успешно стартовал в чемпионате Турции – 2 победы в 2 матчах. Однако в первой игре в Греции турецкий клуб уступил.
Последние результаты «Самсунспора»:
- 21.08.25 «Панатинаикос» – «Самсунспор» – 2:1 ЛЕ;
- 16.08.25 «Коджаелиспор» – «Самсунспор» – 0:1 Суперлига;
- 09.08.25 «Самсунспор» – «Генчлербирлиги» – 2:1 Суперлига.
«Панатинаикос»
Во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов подопечные Руя Витории проиграли «Рейнджерс» (0:2, 1:1) и вылетели в ЛЕ. В 3-м раунде ЛЕ «Панатинаикос» прошел «Шахтер» (0:0, 0:0, пен. 4:3).
Предыдущие результаты «Панатинаикоса»:
- 21.08.25 «Панатинаикос» – «Самсунспор» – 2:1;
- 14.08.25 «Шахтер» – «Панатинаикос» – 0:0, пен. 3:4;
- 07.08.25 «Панатинаикос» – «Шахтер» – 0:0.
Очные встречи
-
21.08.25 «Панатинаикос» – «Самсунспор» – 2:1.
Прогноз на матч «Самсунспор» – «Панатинаикос»
Не исключаем дополнительное время и серию пенальти. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 8.50.