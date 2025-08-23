Введите ваш ник на сайте
«Женис» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.65

23 августа 2025 9:06
Женис - Астана
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Астаны»
Сделать ставку

В 22-м туре Премьер-лиги Казахстана состоится матч в Астане, где местный «Женис» примет лидера чемпионата «Астану». Хозяева подходят к встрече в статусе середняка, но с отличной серией без поражений, а гости уверенно возглавляют таблицу и борются за титул. Это противостояние обещает стать одним из самых ярких в туре.

«Женис»

Столичный клуб показывает стабильность и умеет набирать очки даже с более сильными соперниками. Серия из 10 матчей без поражений – главный аргумент в пользу хозяев. Команда играет сбалансированно: в пяти последних встречах было забито 8 голов и лишь 3 пропущено. Адилио с семью мячами в сезоне ведет атаку «Жениса» и остаeтся ключевой фигурой. Показатели последних недель подтверждают хорошую форму: победы над «Актобе» (2:0) и «Жетысу» (3:1), а также ничья с «Кызыл-Жаром» на выезде.

«Астана»

Лидер Премьер-лиги демонстрирует мощный атакующий потенциал. Команда забила уже 45 мячей в 19 турах, что является лучшим показателем чемпионата. Победа 4:0 над «Улытау» в прошлом туре подчеркнула разницу в классе. При этом в еврокубках «Астана» не смогла пройти «Лозанну», что несколько снизило общий тонус. Внутри страны, однако, клуб сохраняет лидерство и показывает высокий уровень организации игры. Назми Грипши с 9 мячами – лучший бомбардир и стабильный исполнитель в атаке. В последних 5 матчах в Премьер-лиге «Астана» забила 8 голов и пропустила 6, что говорит о том, что оборона иногда даeт сбои.

Факты о командах

«Женис»

  • Не проигрывает в 10 матчах подряд
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в 11 из 13 последних матчей

«Астана»

  • Лидирует в чемпионате с 43 очками
  • Забивает в среднем 2.30 гола за матч по сезону
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних игр в лиге
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за игру за последние 5 матчей

Личные встречи
0% (0)
50% (2)
50% (2)
4
Забитых мячей
8
1
В среднем за матч
2
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Астана
4 : 2
24.05.2025
Женис
Казахстан. Кубок, 1/4 финала
Женис
1 : 1
14.05.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Женис
1 : 1
29.09.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
2 : 0
01.03.2024
Женис

Прогноз на матч «Женис» – «Астана»

Форма «Жениса» впечатляет, но серия может прерваться именно в игре с лидером. «Астана» обладает более мощной атакой и глубиной состава, а результативность клуба позволяет рассчитывать на голы практически в любом матче. Однако хозяева способны навязать борьбу и отличиться сами. Наиболее вероятный сценарий – победа «Астаны», при этом матч может завершиться обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Астаны» – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.00
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.65
Победа «Астаны»
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Казахстан. Премьер-лига Астана Женис
