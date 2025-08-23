Введите ваш ник на сайте
«Улытау» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.75

23 августа 2025 9:16
Улытау - Ордабасы
24 авг. 2025, воскресенье 15:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Ордабасы»
Сделать ставку

24 августа на стадионе «Металлург» в Темиртау состоится встреча 22-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Улытау» примет «Ордабасы». Обе команды находятся в разных условиях: хозяева борются за выживание, гости – за попадание в верхнюю часть таблицы.

«Улытау»

Клуб из Темиртау переживает непростой отрезок – команда не побеждает уже 8 матчей подряд. Проблема особенно заметна в атаке: в последних пяти играх «Улытау» забил лишь дважды, при этом пропустив восемь. Даже домашние матчи не дают ощутимого преимущества: ничьи с «Елимаем» и «Кызыл-Жаром» показали, что команда старается играть организованно, но остроты впереди не хватает. Жасулан Молдакараев с тремя голами остаeтся главным бомбардиром, однако его усилий недостаточно, чтобы стабильно зарабатывать очки. В обороне команда также нестабильна: пропуски в восьми матчах подряд демонстрируют слабую дисциплину в защите.

«Ордабасы»

Гости также переживают непростой период, не выигрывая три тура подряд. Тем не менее по качеству игры они выглядят значительно сильнее: в последних пяти матчах команда забила девять голов, пропустив семь. «Ордабасы» результативен и разнообразен в атаке, о чeм говорит статистика: в среднем 1.8 гола за игру за последние пять встреч. Бразилец Эвертон с пятью мячами в сезоне остаeтся лидером нападения. Важный фактор – стабильность на выезде: в 6 из 8 последних гостевых матчей «Ордабасы» не проигрывал, что добавляет уверенности перед поездкой в Темиртау.

Факты о командах

«Улытау»

  • Не выигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в среднем 0.40 гола за игру за 5 встреч
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Пропускает в 8 матчах подряд

«Ордабасы»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру за 5 встреч
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних матчах

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:1
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
0 : 1
24.05.2025
Улытау

Прогноз на матч «Улытау» – «Ордабасы»

Форма хозяев оставляет мало шансов на успех: команда слабо проявляет себя как в атаке, так и в обороне. «Ордабасы», несмотря на недавние осечки, остаeтся фаворитом и располагает более сильным составом. Вероятно, гости смогут воспользоваться проблемами хозяев в обороне, а их собственная результативность позволит рассчитывать на победу. В то же время «Улытау» редко забивает, поэтому матч вряд ли станет результативным. Наиболее вероятный исход – победа «Ордабасы» при умеренном тотале.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ордабасы» – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90
  • «Ордабасы» забьет больше 1 гола – коэффициент 1.95

1.75
Победа «Ордабасы»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Улытау
