24 августа на стадионе «Металлург» в Темиртау состоится встреча 22-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Улытау» примет «Ордабасы». Обе команды находятся в разных условиях: хозяева борются за выживание, гости – за попадание в верхнюю часть таблицы.

«Улытау»

Клуб из Темиртау переживает непростой отрезок – команда не побеждает уже 8 матчей подряд. Проблема особенно заметна в атаке: в последних пяти играх «Улытау» забил лишь дважды, при этом пропустив восемь. Даже домашние матчи не дают ощутимого преимущества: ничьи с «Елимаем» и «Кызыл-Жаром» показали, что команда старается играть организованно, но остроты впереди не хватает. Жасулан Молдакараев с тремя голами остаeтся главным бомбардиром, однако его усилий недостаточно, чтобы стабильно зарабатывать очки. В обороне команда также нестабильна: пропуски в восьми матчах подряд демонстрируют слабую дисциплину в защите.

«Ордабасы»

Гости также переживают непростой период, не выигрывая три тура подряд. Тем не менее по качеству игры они выглядят значительно сильнее: в последних пяти матчах команда забила девять голов, пропустив семь. «Ордабасы» результативен и разнообразен в атаке, о чeм говорит статистика: в среднем 1.8 гола за игру за последние пять встреч. Бразилец Эвертон с пятью мячами в сезоне остаeтся лидером нападения. Важный фактор – стабильность на выезде: в 6 из 8 последних гостевых матчей «Ордабасы» не проигрывал, что добавляет уверенности перед поездкой в Темиртау.

Факты о командах

«Улытау»

Не выигрывает в 8 последних матчах

Забивает в среднем 0.40 гола за игру за 5 встреч

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в 8 матчах подряд

«Ордабасы»

Не проигрывает в 6 из 8 последних выездных матчей

Забивает в среднем 1.80 гола за игру за 5 встреч

Забивает в 4 матчах подряд

Пропускает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Улытау» – «Ордабасы»

Форма хозяев оставляет мало шансов на успех: команда слабо проявляет себя как в атаке, так и в обороне. «Ордабасы», несмотря на недавние осечки, остаeтся фаворитом и располагает более сильным составом. Вероятно, гости смогут воспользоваться проблемами хозяев в обороне, а их собственная результативность позволит рассчитывать на победу. В то же время «Улытау» редко забивает, поэтому матч вряд ли станет результативным. Наиболее вероятный исход – победа «Ордабасы» при умеренном тотале.

Рекомендованные ставки