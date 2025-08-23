Введите ваш ник на сайте
«Кайсар» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.85

23 августа 2025 9:25
Кайсар - Атырау
23 авг. 2025, суббота 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
23 августа в Кызылорде на стадионе имени Гани Муратбаева состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Кайсар» примет «Атырау». Это противостояние соседей по турнирной таблице, которое может серьeзно повлиять на борьбу за выживание. Хозяева находятся на 11-м месте, имея 18 очков, гости – последние с 11 баллами.

«Кайсар»

Коллектив из Кызылорды не может похвастаться стабильностью в текущем сезоне, но играет заметно надeжнее дома. В последних турах команда одержала важную победу над «Кызыл-Жаром» и сыграла вничью с «Ордабасы». Однако поражение от «Турана» вновь показало уязвимость в обороне: в последних 5 играх «Кайсар» пропустил 7 голов, при этом забив 5. Лидер нападения Айбар Жаксылыков остаeтся главной атакующей опцией, на его счету уже 7 мячей. Ключевой фактор для хозяев – умение реализовывать моменты на домашнем поле, где они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей.

«Атырау»

Команда находится в кризисе: всего одна победа в последних турах и 14-я позиция в таблице. Тем не менее нельзя не отметить характер – три ничьих подряд говорят о способности навязывать борьбу даже более сильным соперникам. «Атырау» отличается сбалансированными результатами: 4 забитых и 5 пропущенных в последних 5 встречах. Константин Дорофеев, забивший 2 мяча в 5 матчах, добавил глубину в атаку, но в целом команда испытывает трудности в реализации. «Атырау» плохо чувствует себя на выезде, но исторически умеет играть вничью с «Кайсаром», что подтверждают их серии прошлых сезонов.

Факты о командах

«Кайсар»

  • Забивает в 11 из 13 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за 5 игр
  • Не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей
  • Лидер – Айбар Жаксылыков (7 мячей в 20 играх)

«Атырау»

  • Играет вничью 3 матча подряд
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за 5 игр
  • Забивает в среднем 0.80 гола за 5 игр
  • Лидер – Константин Дорофеев (2 гола в 5 матчах)

Личные встречи
41% (9)
32% (7)
27% (6)
29
Забитых мячей
21
1.32
В среднем за матч
0.95
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Атырау
1 : 2
25.05.2025
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Атырау
2 : 2
03.08.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
1 : 1
20.04.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 0
22.10.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Атырау
2 : 1
10.03.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Атырау
1 : 1
28.06.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Кайсар
1 : 1
18.04.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Кайсар
0 : 1
25.10.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Атырау
1 : 3
10.08.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кайсар
0 : 1
10.03.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Кайсар
2 : 2
06.10.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Атырау
2 : 1
04.08.2018
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
0 : 0
19.05.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Кайсар
4 : 1
22.10.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Кайсар
2 : 0
15.07.2017
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Атырау
1 : 0
02.05.2017
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Атырау
2 : 1
06.06.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Кайсар
0 : 0
05.04.2015
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 20 тур
Атырау
1 : 3
13.07.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Кайсар
2 : 1
06.05.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Кайсар
1 : 0
15.09.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 10 тур
Атырау
0 : 1
12.05.2012
Кайсар
Показать все

Прогноз на матч «Кайсар» – «Атырау»

Команды находятся внизу таблицы и остро нуждаются в очках. «Кайсар» выглядит предпочтительнее за счeт домашнего фактора и более стабильной атаки, тогда как «Атырау» традиционно много играет вничью и старается избегать риска. Учитывая низкую результативность гостей и привычку хозяев пропускать, наиболее вероятным выглядит осторожный матч с небольшим количеством голов. При этом «Кайсар» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть, а победа хозяев при поддержке трибун выглядит вполне реалистичным исходом.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Кайсара» – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Ничья в первом тайме – коэффициент 2.00

Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Атырау Кайсар
