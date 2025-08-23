23 августа в Кызылорде на стадионе имени Гани Муратбаева состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Кайсар» примет «Атырау». Это противостояние соседей по турнирной таблице, которое может серьeзно повлиять на борьбу за выживание. Хозяева находятся на 11-м месте, имея 18 очков, гости – последние с 11 баллами.

«Кайсар»

Коллектив из Кызылорды не может похвастаться стабильностью в текущем сезоне, но играет заметно надeжнее дома. В последних турах команда одержала важную победу над «Кызыл-Жаром» и сыграла вничью с «Ордабасы». Однако поражение от «Турана» вновь показало уязвимость в обороне: в последних 5 играх «Кайсар» пропустил 7 голов, при этом забив 5. Лидер нападения Айбар Жаксылыков остаeтся главной атакующей опцией, на его счету уже 7 мячей. Ключевой фактор для хозяев – умение реализовывать моменты на домашнем поле, где они не проигрывают в 6 из 8 последних матчей.

«Атырау»

Команда находится в кризисе: всего одна победа в последних турах и 14-я позиция в таблице. Тем не менее нельзя не отметить характер – три ничьих подряд говорят о способности навязывать борьбу даже более сильным соперникам. «Атырау» отличается сбалансированными результатами: 4 забитых и 5 пропущенных в последних 5 встречах. Константин Дорофеев, забивший 2 мяча в 5 матчах, добавил глубину в атаку, но в целом команда испытывает трудности в реализации. «Атырау» плохо чувствует себя на выезде, но исторически умеет играть вничью с «Кайсаром», что подтверждают их серии прошлых сезонов.

Факты о командах

«Кайсар»

Забивает в 11 из 13 последних матчей

Пропускает в среднем 1.40 гола за 5 игр

Не проигрывает дома в 6 из 8 последних матчей

Лидер – Айбар Жаксылыков (7 мячей в 20 играх)

«Атырау»

Играет вничью 3 матча подряд

Пропускает в среднем 1.00 гола за 5 игр

Забивает в среднем 0.80 гола за 5 игр

Лидер – Константин Дорофеев (2 гола в 5 матчах)

Прогноз на матч «Кайсар» – «Атырау»

Команды находятся внизу таблицы и остро нуждаются в очках. «Кайсар» выглядит предпочтительнее за счeт домашнего фактора и более стабильной атаки, тогда как «Атырау» традиционно много играет вничью и старается избегать риска. Учитывая низкую результативность гостей и привычку хозяев пропускать, наиболее вероятным выглядит осторожный матч с небольшим количеством голов. При этом «Кайсар» имеет хорошие шансы как минимум не проиграть, а победа хозяев при поддержке трибун выглядит вполне реалистичным исходом.

