24 августа на стадионе «Стад Океан» «Гавр» примет «Ланс» во втором туре французской Лиги 1. Хозяева начинают сезон с проблемами в атаке и серией без побед, в то время как «Ланс» сохраняет стабильность в выездных матчах и будет стремиться реабилитироваться после домашнего поражения от «Лиона». Эта встреча обещает быть напряжeнной, с акцентом на борьбу в центре поля и осторожные действия в атаке.

«Гавр»

Старт сезона получился для «Гавра» неудачным: команда уступила «Монако» (1:3), вновь продемонстрировав слабую реализацию моментов. Несмотря на то, что клуб забивает в 16 матчах подряд в Лиге 1, результативность в последних турах оставляет желать лучшего – всего 2 гола за 5 встреч (в среднем 0.40 за игру). При этом проблемы в обороне очевидны: 7 пропущенных мячей за последние пять игр и 4 подряд матча с пропущенными голами.

Отдельно стоит отметить фактор домашнего поля: «Гавр» не выигрывает уже 6 матчей, хотя часто способен навязать борьбу фаворитам. Сдержанность в атаке и недостаток остроты в завершающей стадии делают игру команды предсказуемой, а оборонительные ошибки добавляют риска в каждой встрече.

«Ланс»

Гости открыли сезон домашним поражением от «Лиона» (0:1), хотя статистика говорит о том, что команда сохраняет боеспособность. В последних пяти матчах «Ланс» забил 7 мячей (1.40 в среднем), но при этом пропустил 6, что указывает на дисбаланс между атакой и обороной.

На выезде «Ланс» чувствует себя уверенно – 5 матчей без поражений в Лиге 1, а в атаке коллектив демонстрирует стабильность, забивая в большинстве встреч. При этом есть проблемы в обороне: серия из 7 матчей подряд с пропущенными мячами. Несмотря на это, «Ланс» выглядит фаворитом за счeт более высокого класса исполнителей и стабильности в атакующих действиях.

Факты о командах

«Гавр»

Не выигрывает в 6 последних матчах

Пропускает в 7 последних играх подряд

В среднем: 0.40 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 16 матчах Лиги 1 подряд

«Ланс»

Не проигрывает в 5 последних выездных матчах Лиги 1

В среднем: 1.40 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 7 последних матчах подряд

Забивает в 3 последних встречах с «Гавром»

Прогноз на матч «Гавр» – «Ланс»

Матч обещает быть упорным, с минимальным количеством моментов. «Гавр» будет стараться использовать домашний фактор и свою традицию забивать, однако слабая форма и проблемы в обороне играют против хозяев. «Ланс» же, несмотря на поражение в стартовом туре, сохраняет стабильность в атаке и будет фаворитом встречи. Вероятен сценарий, при котором обе команды обменяются голами, но гостям удастся добиться положительного результата.

Рекомендованные ставки: