Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Гавр» – «Ланс»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 1.75

23 августа 2025 9:32
Гавр - Ланс
24 авг. 2025, воскресенье 18:15 | Франция. Лига 1, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Ланса»
Сделать ставку

24 августа на стадионе «Стад Океан» «Гавр» примет «Ланс» во втором туре французской Лиги 1. Хозяева начинают сезон с проблемами в атаке и серией без побед, в то время как «Ланс» сохраняет стабильность в выездных матчах и будет стремиться реабилитироваться после домашнего поражения от «Лиона». Эта встреча обещает быть напряжeнной, с акцентом на борьбу в центре поля и осторожные действия в атаке.

«Гавр»

Старт сезона получился для «Гавра» неудачным: команда уступила «Монако» (1:3), вновь продемонстрировав слабую реализацию моментов. Несмотря на то, что клуб забивает в 16 матчах подряд в Лиге 1, результативность в последних турах оставляет желать лучшего – всего 2 гола за 5 встреч (в среднем 0.40 за игру). При этом проблемы в обороне очевидны: 7 пропущенных мячей за последние пять игр и 4 подряд матча с пропущенными голами.

Отдельно стоит отметить фактор домашнего поля: «Гавр» не выигрывает уже 6 матчей, хотя часто способен навязать борьбу фаворитам. Сдержанность в атаке и недостаток остроты в завершающей стадии делают игру команды предсказуемой, а оборонительные ошибки добавляют риска в каждой встрече.

«Ланс»

Гости открыли сезон домашним поражением от «Лиона» (0:1), хотя статистика говорит о том, что команда сохраняет боеспособность. В последних пяти матчах «Ланс» забил 7 мячей (1.40 в среднем), но при этом пропустил 6, что указывает на дисбаланс между атакой и обороной.

На выезде «Ланс» чувствует себя уверенно – 5 матчей без поражений в Лиге 1, а в атаке коллектив демонстрирует стабильность, забивая в большинстве встреч. При этом есть проблемы в обороне: серия из 7 матчей подряд с пропущенными мячами. Несмотря на это, «Ланс» выглядит фаворитом за счeт более высокого класса исполнителей и стабильности в атакующих действиях.

Факты о командах

«Гавр»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах
  • Пропускает в 7 последних играх подряд
  • В среднем: 0.40 забито и 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 16 матчах Лиги 1 подряд

«Ланс»

  • Не проигрывает в 5 последних выездных матчах Лиги 1
  • В среднем: 1.40 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 7 последних матчах подряд
  • Забивает в 3 последних встречах с «Гавром»

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
6
Забитых мячей
6
1.5
В среднем за матч
1.5
4:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:4
Самая крупная ничья:  1:1
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
3 : 4
01.03.2025
Гавр
Франция. Лига 1, 17 тур
Гавр
1 : 2
12.01.2025
Ланс
Франция. Лига 1, 28 тур
Ланс
1 : 1
06.04.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
0 : 0
20.10.2023
Ланс

Прогноз на матч «Гавр» – «Ланс»

Матч обещает быть упорным, с минимальным количеством моментов. «Гавр» будет стараться использовать домашний фактор и свою традицию забивать, однако слабая форма и проблемы в обороне играют против хозяев. «Ланс» же, несмотря на поражение в стартовом туре, сохраняет стабильность в атаке и будет фаворитом встречи. Вероятен сценарий, при котором обе команды обменяются голами, но гостям удастся добиться положительного результата.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ланса» – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.75
Победа «Ланса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Франция. Лига 1 Ланс Гавр
Другие прогнозы
23.08.2025
16:00
1.70
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Елимай - Кызыл-Жар
Победа «Елимай»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
23.08.2025
16:15
5.50
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит - Динамо Мх
Победа «Зенита» со счетом 2:0
23.08.2025
16:30
1.74
Германия. Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт - Вердер
Победа «Айнтрахта»
23.08.2025
16:30
1.95
Германия. Бундеслига, 1 тур
Унион - Штутгарт
Победа «Штутгарта»
23.08.2025
16:30
1.77
Германия. Бундеслига, 1 тур
Байер - Хоффенхайм
Тотал матча больше 3 голов
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 