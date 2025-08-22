23 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в немецкой Бундеслиге. «Хайденхайм» примет на своем поле «Вольфсбург».
«Хайденхайм»
«Хайденхайм» сумел избежать вылета во вторую Бундеслигу только в стыковых матчах. В прошлом сезоне под руководством Франка Шмидта команда показала бойцовский характер, но плотный график, связанный с Лигой конференций, выявил проблемы с глубиной состава.
Последние три игры:
- Балингер – Хайденхайм 0:5
- Хайденхайм – Парма 2:1
- Ингольштадт – Хайденхайм 2:3
«Вольфсбург»
«Волки» завершили минувшую кампанию на 11-й строчке в таблице. В межсезонье клуб объявил о назначении нового рулевого – место Ральфа Хазенхюттля занял Пауль Симонис. Весьма интересный выбор с учетом того, что за плечами у Симониса есть лишь один сезон в роли главного тренера – в нидерландском Хоу Эхед Иглз.
Последние три игры:
- Хемелинген – Вольфсбург 0:9
- Брайтон – Вольфсбург 2:1
- Брайтон – Вольфсбург 2:0
Очные встречи:
- Вольфсбург – Хайденхайм 0:1
- Хайденхайм – Вольфсбург 1:3
- Хайденхайм – Вольфсбург 1:1
Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Вольфсбург»
«Волки» удивили с выбором тренера, но Симонис готов проявить себя на уровне топ-чемпионата. «Вольфсбург» успел показать свои атакующие амбиции в кубковой игре, наколотив 9 (!) голов и намерен побороться за три очка и на старте кампании в Бундеслиге. Ждем яркого футбола.
Прогноз: тотал больше 2,5 голов, коэффициент – 1.71. Прогноз на точный счет – 2:2/1:2.