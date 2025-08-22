Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Хайденхайм» - «Вольфсбург»: прогноз и ставки на матч 23 августа 2025 с коэффициентом 1.71

22 августа 2025 17:08
Хайденхайм - Вольфсбург
23 авг. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.71
Тотал больше 2,5 голов
Сделать ставку

23 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в немецкой Бундеслиге. «Хайденхайм» примет на своем поле «Вольфсбург».

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» сумел избежать вылета во вторую Бундеслигу только в стыковых матчах. В прошлом сезоне под руководством Франка Шмидта команда показала бойцовский характер, но плотный график, связанный с Лигой конференций, выявил проблемы с глубиной состава.

Последние три игры:

  • Балингер – Хайденхайм 0:5
  • Хайденхайм – Парма 2:1
  • Ингольштадт – Хайденхайм 2:3

«Вольфсбург»

«Волки» завершили минувшую кампанию на 11-й строчке в таблице. В межсезонье клуб объявил о назначении нового рулевого – место Ральфа Хазенхюттля занял Пауль Симонис. Весьма интересный выбор с учетом того, что за плечами у Симониса есть лишь один сезон в роли главного тренера – в нидерландском Хоу Эхед Иглз.

Последние три игры:

  • Хемелинген – Вольфсбург 0:9
  • Брайтон – Вольфсбург 2:1
  • Брайтон – Вольфсбург 2:0

Очные встречи:

  • Вольфсбург – Хайденхайм 0:1
  • Хайденхайм – Вольфсбург 1:3
  • Хайденхайм – Вольфсбург 1:1

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Вольфсбург»

«Волки» удивили с выбором тренера, но Симонис готов проявить себя на уровне топ-чемпионата. «Вольфсбург» успел показать свои атакующие амбиции в кубковой игре, наколотив 9 (!) голов и намерен побороться за три очка и на старте кампании в Бундеслиге. Ждем яркого футбола.

Прогноз: тотал больше 2,5 голов, коэффициент – 1.71. Прогноз на точный счет – 2:2/1:2.

1.71
Тотал больше 2,5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Германия. Бундеслига Вольфсбург Хайденхайм
Другие прогнозы
22.08.2025
22:30
1.84
Испания. Примера, 2 тур
Бетис - Алавес
Победа «Бетиса»
23.08.2025
14:30
1.47
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Манчестер Сити - Тоттенхэм
Победа «Манчестер Сити» с форой -1.5
23.08.2025
15:00
1.85
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Сморгонь - Динамо-Брест
Победа «Динамо-Брест»
23.08.2025
15:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Прогноз – ничья 1:1
23.08.2025
15:00
1.88
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Челябинск - Сокол
Победа «Челябинска»
23.08.2025
16:00
1.55
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Тобол - Туран
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 