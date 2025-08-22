23 августа 2025 года в 16:30 по Москве состоится матч первого тура нового сезона в немецкой Бундеслиге. «Хайденхайм» примет на своем поле «Вольфсбург».

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» сумел избежать вылета во вторую Бундеслигу только в стыковых матчах. В прошлом сезоне под руководством Франка Шмидта команда показала бойцовский характер, но плотный график, связанный с Лигой конференций, выявил проблемы с глубиной состава.

Последние три игры:

Балингер – Хайденхайм 0:5

Хайденхайм – Парма 2:1

Ингольштадт – Хайденхайм 2:3

«Вольфсбург»

«Волки» завершили минувшую кампанию на 11-й строчке в таблице. В межсезонье клуб объявил о назначении нового рулевого – место Ральфа Хазенхюттля занял Пауль Симонис. Весьма интересный выбор с учетом того, что за плечами у Симониса есть лишь один сезон в роли главного тренера – в нидерландском Хоу Эхед Иглз.

Последние три игры:

Хемелинген – Вольфсбург 0:9

Брайтон – Вольфсбург 2:1

Брайтон – Вольфсбург 2:0

Очные встречи:

Вольфсбург – Хайденхайм 0:1

Хайденхайм – Вольфсбург 1:3

Хайденхайм – Вольфсбург 1:1

Прогноз на матч «Хайденхайм» – «Вольфсбург»

«Волки» удивили с выбором тренера, но Симонис готов проявить себя на уровне топ-чемпионата. «Вольфсбург» успел показать свои атакующие амбиции в кубковой игре, наколотив 9 (!) голов и намерен побороться за три очка и на старте кампании в Бундеслиге. Ждем яркого футбола.

Прогноз: тотал больше 2,5 голов, коэффициент – 1.71. Прогноз на точный счет – 2:2/1:2.