23 августа на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде состоится матч 22-го тура Премьер-лиги Казахстана, где «Кайсар» примет «Атырау». Оба клуба находятся в нижней части таблицы и ведут борьбу за сохранение прописки в элите, а их очная встреча обещает быть напряжeнной и малорезультативной.

«Кайсар»

Команда набрала 18 очков в 20 турах и занимает 11-е место. В прошлом туре «Кайсар» уступил «Турану» (0:1), прервав серию из трeх матчей без поражений. При этом коллектив регулярно находит путь к воротам соперника – 11 результативных игр из последних 13 подтверждают стабильность атаки. Лучший бомбардир Айбар Жаксылыков забил 7 голов и остаeтся лидером атак. Однако оборона остаeтся уязвимой – 7 пропущенных мячей в пяти последних матчах, средний показатель – 1,4 гола за игру. Дома «Кайсар» чувствует себя увереннее, не проиграв в шести из восьми последних встреч.

«Атырау»

Гости идут на 14-м месте с 11 очками после 21 тура и находятся в зоне вылета. «Атырау» играет вничью три тура подряд, демонстрируя осторожный футбол с упором на оборону. В последних пяти матчах команда забила 4 и пропустила 5 мячей, что указывает на достаточно плотный стиль игры. Константин Дорофеев с двумя голами остаeтся лучшим бомбардиром, но общая результативность команды вызывает вопросы – в среднем менее одного гола за игру. Несмотря на слабость в атаке, «Атырау» неплохо держится в гостевых встречах, где сумел не проиграть в пяти из семи последних матчей против «Кайсара».

Факты о командах

«Кайсар»

18 очков после 20 туров, 11-е место

Забивает в 11 из 13 последних матчей

В среднем: 1.0 гола забито и 1.4 пропущено за игру (последние 5 туров)

Айбар Жаксылыков – 7 голов в сезоне

«Атырау»

11 очков после 21 тура, 14-е место

3 ничьи подряд в Премьер-лиге

В среднем: 0.8 гола забито и 1.0 пропущено за игру (последние 5 туров)

Дорофеев – лучший бомбардир (2 гола)

Прогноз на матч «Кайсар» – «Атырау»

Обе команды подходят к встрече с разными подходами: «Кайсар» больше ориентирован на атаку, а «Атырау» строит игру от обороны и часто играет вничью. Хозяева будут пытаться использовать фактор своего поля, где выступают стабильнее, но проблемная оборона оставляет шансы для гостей. При низкой результативности обеих сторон матч вряд ли станет богатым на голы, и вероятность ничейного исхода довольно высока. Более надeжным вариантом выглядит ставка на осторожный футбол с минимальным количеством голов.

Рекомендованные ставки

Ничья – коэффициент 3.20

Тотал меньше 2.5 – коэффициент 2.10

Рекомендация: ставка на тотал меньше 2.5 – коэффициент 2.10