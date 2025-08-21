В 19-м туре чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» на домашнем стадионе принимает «Нафтан». Лидер турнира продолжает впечатляющую беспроигрышную серию, а гости борются за выживание. Этот матч обещает быть важным для обеих сторон: одни стремятся укрепить первое место, другие – выбраться из зоны вылета.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» находится в превосходной форме: команда не проигрывает в 18 матчах Высшей лиги подряд, имеет лучший показатель по победам и разнице мячей. В последних 5 турах коллектив набрал 13 очков из 15 возможных, забив 10 голов и пропустив всего 2. Это отражает сбалансированность состава и умение контролировать темп игры. В атаке основную роль играет Никита Баранок, забивший 4 мяча за 16 игр, но голы распределяются между разными игроками. Особенно уверенно команда выступает дома: в недавнем матче с «Арсеналом Дзержинск» «МЛ Витебск» одержал уверенную победу 4:0, а затем обыграл «Слуцк» со счeтом 1:0. Даже ничья с «Динамо Брест» (1:1) позволила сохранить лидерство. В защите команда действует надeжно, о чeм говорит всего 2 пропущенных мяча за 5 туров.

«Нафтан»

«Нафтан» в последних матчах чередует удачные действия в атаке с провалами в обороне. Победа 3:0 над резервным составом «Витебска» стала неожиданной, но не отразила стабильности – команда проиграла 3 предыдущих встречи с общим счeтом 2:9. После 18 туров у клуба всего 17 очков, и он находится на 13-й строчке в таблице. Иван Грудько – лучший бомбардир с 4 мячами, но этого недостаточно, чтобы изменить ход сезона. Оборона допускает серьeзные ошибки: 10 пропущенных мячей за последние 5 матчей. Даже победа над «Крумкачами» в Кубке (2:1) не может скрыть системные проблемы. На выезде «Нафтан» играет неуверенно, а соперник на этот раз – самый стабильный коллектив лиги.

Факты о командах

«МЛ Витебск»

Не проигрывает в 18 матчах подряд в Высшей лиге

Лучшая разница мячей в турнире (+25)

В последних 5 матчах забил 10 голов и пропустил только 2

«Нафтан»

В последних 5 матчах пропустил 10 голов

В среднем пропускает 2 мяча за игру

Забил 8 мячей в 5 последних встречах

Прогноз на матч

«МЛ Витебск» выглядит стабильной и сбалансированной командой, которая уверенно движется к чемпионству. В отличие от этого, «Нафтан» сталкивается с проблемами в обороне и нестабильной игрой. Даже несмотря на недавнюю победу над резервным составом соперника, преимущество в классе и форме полностью на стороне «Витебска». Команда уверенно контролирует мяч, демонстрирует надeжную игру в защите и не отпускает соперников в турнирной таблице. Скорее всего, хозяева начнут матч агрессивно и постараются закрыть вопрос с победой ещe в первом тайме. С учeтом статистики, формы и турнирного положения, «МЛ Витебск» должен одержать очередную победу, возможно – с разницей более одного мяча.

