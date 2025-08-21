Введите ваш ник на сайте
«МЛ Витебск» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 22 августа 2025 с коэффициентом 1.65

21 августа 2025 10:57
МЛ Витебск - Нафтан
22 авг. 2025, пятница 20:55 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «МЛ Витебска» с форой -1
Сделать ставку

В 19-м туре чемпионата Беларуси «МЛ Витебск» на домашнем стадионе принимает «Нафтан». Лидер турнира продолжает впечатляющую беспроигрышную серию, а гости борются за выживание. Этот матч обещает быть важным для обеих сторон: одни стремятся укрепить первое место, другие – выбраться из зоны вылета.

«МЛ Витебск»

«МЛ Витебск» находится в превосходной форме: команда не проигрывает в 18 матчах Высшей лиги подряд, имеет лучший показатель по победам и разнице мячей. В последних 5 турах коллектив набрал 13 очков из 15 возможных, забив 10 голов и пропустив всего 2. Это отражает сбалансированность состава и умение контролировать темп игры. В атаке основную роль играет Никита Баранок, забивший 4 мяча за 16 игр, но голы распределяются между разными игроками. Особенно уверенно команда выступает дома: в недавнем матче с «Арсеналом Дзержинск» «МЛ Витебск» одержал уверенную победу 4:0, а затем обыграл «Слуцк» со счeтом 1:0. Даже ничья с «Динамо Брест» (1:1) позволила сохранить лидерство. В защите команда действует надeжно, о чeм говорит всего 2 пропущенных мяча за 5 туров.

«Нафтан»

«Нафтан» в последних матчах чередует удачные действия в атаке с провалами в обороне. Победа 3:0 над резервным составом «Витебска» стала неожиданной, но не отразила стабильности – команда проиграла 3 предыдущих встречи с общим счeтом 2:9. После 18 туров у клуба всего 17 очков, и он находится на 13-й строчке в таблице. Иван Грудько – лучший бомбардир с 4 мячами, но этого недостаточно, чтобы изменить ход сезона. Оборона допускает серьeзные ошибки: 10 пропущенных мячей за последние 5 матчей. Даже победа над «Крумкачами» в Кубке (2:1) не может скрыть системные проблемы. На выезде «Нафтан» играет неуверенно, а соперник на этот раз – самый стабильный коллектив лиги.

Факты о командах

«МЛ Витебск»

  • Не проигрывает в 18 матчах подряд в Высшей лиге
  • Лучшая разница мячей в турнире (+25)
  • В последних 5 матчах забил 10 голов и пропустил только 2

«Нафтан»

  • В последних 5 матчах пропустил 10 голов
  • В среднем пропускает 2 мяча за игру
  • Забил 8 мячей в 5 последних встречах

Личные встречи
100% (2)
0% (0)
0% (0)
5
Забитых мячей
1
2.5
В среднем за матч
0.5
3:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  0:3
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Нафтан
0 : 3
12.04.2025
МЛ Витебск
Беларусь. Кубок, 1/16 финала
МЛ Витебск
2 : 1
14.07.2024
Нафтан

Прогноз на матч

«МЛ Витебск» выглядит стабильной и сбалансированной командой, которая уверенно движется к чемпионству. В отличие от этого, «Нафтан» сталкивается с проблемами в обороне и нестабильной игрой. Даже несмотря на недавнюю победу над резервным составом соперника, преимущество в классе и форме полностью на стороне «Витебска». Команда уверенно контролирует мяч, демонстрирует надeжную игру в защите и не отпускает соперников в турнирной таблице. Скорее всего, хозяева начнут матч агрессивно и постараются закрыть вопрос с победой ещe в первом тайме. С учeтом статистики, формы и турнирного положения, «МЛ Витебск» должен одержать очередную победу, возможно – с разницей более одного мяча.

Рекомендованные ставки

  • Победа «МЛ Витебска» с форой -1 – коэффициент 1.65
  • «МЛ Витебск» забьeт больше 1.5 голов – коэффициент 1.78

1.65
Победа «МЛ Витебска» с форой -1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Нафтан МЛ Витебск
18+
