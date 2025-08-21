В четверг, 21 августа, в 1-м матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграют «Панатинаикос» и «Самсунспор». Матч пройдет в Афинах, начало – в 21:00 (мск).

«Панатинаикос»

Команда Руя Витории завершила минувший чемпионат Греции на 2-й позиции.

В Лиге чемпионов-2025/26 «Панатинаикос» уступил «Рейнджерс» (0:2, 1:1). В 3-м раунде Лиги Европы команда прошла «Шахтер» (0:0, 0:0, пен. 4:3).

Последние результаты «Панатинаикоса»:

14.08.25 «Шахтер» – «Панатинаикос» – 0:0, пен. 3:4

07.08.25 «Панатинаикос» – «Шахтер» – 0:0;

30.07.25 «Панатинаикос» – «Рейнджерс» – 1:1.

«Самсунспор»

«Самсунспор» финишировал на 3-м месте чемпионате Турции-2024/25. В первенстве-2025/26 подопечные Томаса Райса добыли 2 победы на старте и входят в группу лидеров с 6 очками.

Предыдущие результаты «Самсунспора»:

16.08.25 «Коджаелиспор» – «Самсунспор» – 0:1;

09.08.25 «Самсунспор» – «Генчлербирлиги» – 2:1;

01.08.25 «Самсунспор» – «Дюнкерк» – 1:0.

Очные встречи

Между собой команды не встречались.

Прогноз на матч «Панатинаикос» – «Самсунспор»

«Панатинаикос» – фаворит матча, однако противостояния греков с турками непредсказуемы. Прогноз – ничья 1:1 с коэффициентом 7.50.