«Жетысу» – «Атырау»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 2.32

16 августа 2025 9:44
Жетысу - Атырау
17 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.32
Победа «Атырау» с форой (0)
Сделать ставку

21-й тур Премьер-лиги Казахстана предлагает интересное противостояние между «Жетысу» и «Атырау» на стадионе «Орталык Жетысу». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но подходят к очной встрече с разным психологическим фоном. «Жетысу» после важной выездной победы над «Окжетпесом» укрепился в середине таблицы, а «Атырау» продолжает борьбу за выживание, набрав всего 10 очков и оставаясь на последнем месте. Впрочем, команда набрала ход и не проигрывает три тура подряд.

«Жетысу»

Форма «Жетысу» в последних турах нестабильна, но команда находит моменты для прогресса. Две победы за последние три матча – над «Тураном» и «Окжетпесом» – позволили уйти от зоны вылета. Однако в атаке остаются проблемы: лучший бомбардир Дмитрий Шмидт забил всего дважды за весь сезон, а в последних пяти матчах команда отличалась лишь пятью голами. При этом оборона тоже не блещет надежностью – в тех же пяти играх пропущено семь мячей. Команда делает ставку на дисциплину и минимальные победы, особенно дома.

«Атырау»

«Атырау» за последние три тура показал лучший отрезок в сезоне. Команда сумела не проиграть ни разу и отметилась результативностью – по голу в каждом из этих матчей, включая выездную победу над «Кызыл-Жаром» и ничьи с «Ордабасы» и «Тураном». Константин Дорофеев сразу стал важной фигурой в атаке, забив два гола в пяти матчах. Несмотря на низкое место в таблице, «Атырау» стал выглядеть боевито и неуступчиво. За пять последних встреч клуб пропустил лишь пять мячей – это явный прогресс в организации обороны.

Факты о командах

«Жетысу»

  • Занимает 9 место после 20 туров с 22 очками
  • Победил в 2 из 3 последних матчей
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру за 5 последних матчей
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч в том же отрезке

«Атырау»

  • Занимает последнее, 14 место с 10 очками
  • Не проигрывает 3 тура подряд
  • Забивает в каждом из последних 3 матчей
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх

Личные встречи
28% (8)
34% (10)
38% (11)
28
Забитых мячей
34
0.97
В среднем за матч
1.17
4:3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  3:3
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Атырау
1 : 1
17.05.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Жетысу
0 : 2
03.11.2024
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау
0 : 1
30.03.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
0 : 1
30.07.2023
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Жетысу
0 : 3
20.05.2023
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
1 : 2
23.06.2021
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Атырау
2 : 2
14.04.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Атырау
0 : 3
19.10.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Атырау
2 : 1
06.07.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Жетысу
0 : 0
27.04.2019
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Жетысу
0 : 0
27.10.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Жетысу
2 : 2
07.07.2018
Атырау
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Атырау
1 : 0
28.04.2018
Жетысу
Казахстан. Финальный раунд, 29 тур
Жетысу
4 : 3
01.10.2016
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 25 тур
Атырау
3 : 3
26.08.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Атырау
1 : 0
24.07.2016
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Жетысу
1 : 1
12.03.2016
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 17 тур
Атырау
3 : 0
24.06.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 7 тур
Жетысу
1 : 2
15.04.2015
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Атырау
1 : 0
19.10.2014
Жетысу
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Жетысу
1 : 0
14.09.2014
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Атырау
1 : 2
28.06.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Жетысу
1 : 0
27.04.2014
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 7 тур
Жетысу
0 : 0
05.10.2013
Атырау
Казахстан. Финальный раунд, 3 тур
Атырау
0 : 0
30.08.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Атырау
1 : 1
13.07.2013
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Жетысу
0 : 1
05.05.2013
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур
Жетысу
1 : 0
04.10.2012
Атырау
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Атырау
2 : 1
27.05.2012
Жетысу
Показать все

Прогноз на матч «Жетысу» – «Атырау»

Несмотря на позиции в таблице, игра обещает быть напряженной. «Атырау» начал стабильно забивать и выстраивать оборону, а «Жетысу» дома играет прагматично, стараясь выжимать максимум. Обе команды не имеют мощных атакующих лидеров, но стабильность «Атырау» в последних турах может сыграть решающую роль. Команда не проигрывает три матча и набрала форму, тогда как у хозяев есть пробелы в обороне. Сценарий с минимальной победой гостей или ничьей выглядит наиболее реалистично. При этом вариант с тоталом меньше также выглядит оправданным – результативности в матче ждать не стоит.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атырау» с форой (0) – коэффициент 2.32
  • Индивидуальный тотал «Жетысу» меньше 1.5 – коэффициент 1.68

2.32
Победа «Атырау» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Атырау Жетысу
