21-й тур Премьер-лиги Казахстана предлагает интересное противостояние между «Жетысу» и «Атырау» на стадионе «Орталык Жетысу». Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но подходят к очной встрече с разным психологическим фоном. «Жетысу» после важной выездной победы над «Окжетпесом» укрепился в середине таблицы, а «Атырау» продолжает борьбу за выживание, набрав всего 10 очков и оставаясь на последнем месте. Впрочем, команда набрала ход и не проигрывает три тура подряд.

«Жетысу»

Форма «Жетысу» в последних турах нестабильна, но команда находит моменты для прогресса. Две победы за последние три матча – над «Тураном» и «Окжетпесом» – позволили уйти от зоны вылета. Однако в атаке остаются проблемы: лучший бомбардир Дмитрий Шмидт забил всего дважды за весь сезон, а в последних пяти матчах команда отличалась лишь пятью голами. При этом оборона тоже не блещет надежностью – в тех же пяти играх пропущено семь мячей. Команда делает ставку на дисциплину и минимальные победы, особенно дома.

«Атырау»

«Атырау» за последние три тура показал лучший отрезок в сезоне. Команда сумела не проиграть ни разу и отметилась результативностью – по голу в каждом из этих матчей, включая выездную победу над «Кызыл-Жаром» и ничьи с «Ордабасы» и «Тураном». Константин Дорофеев сразу стал важной фигурой в атаке, забив два гола в пяти матчах. Несмотря на низкое место в таблице, «Атырау» стал выглядеть боевито и неуступчиво. За пять последних встреч клуб пропустил лишь пять мячей – это явный прогресс в организации обороны.

Факты о командах

«Жетысу»

Занимает 9 место после 20 туров с 22 очками

Победил в 2 из 3 последних матчей

Забивает в среднем 1.00 гола за игру за 5 последних матчей

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч в том же отрезке

«Атырау»

Занимает последнее, 14 место с 10 очками

Не проигрывает 3 тура подряд

Забивает в каждом из последних 3 матчей

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч в последних 5 играх

Прогноз на матч «Жетысу» – «Атырау»

Несмотря на позиции в таблице, игра обещает быть напряженной. «Атырау» начал стабильно забивать и выстраивать оборону, а «Жетысу» дома играет прагматично, стараясь выжимать максимум. Обе команды не имеют мощных атакующих лидеров, но стабильность «Атырау» в последних турах может сыграть решающую роль. Команда не проигрывает три матча и набрала форму, тогда как у хозяев есть пробелы в обороне. Сценарий с минимальной победой гостей или ничьей выглядит наиболее реалистично. При этом вариант с тоталом меньше также выглядит оправданным – результативности в матче ждать не стоит.

Рекомендованные ставки