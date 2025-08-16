В 5-м туре Первой лиги встретятся два клуба из верхней части таблицы – «Спартак Кострома» и «Челябинск». Оба коллектива находятся в хорошей форме и продолжают набирать очки. Встреча на стадионе «Урожай» обещает стать важным испытанием для обоих. Обе команды активно забивают, но и допускают ошибки в обороне.

«Спартак Кострома»

Команда продолжает уверенно адаптироваться к уровню Первой лиги. После четырeх туров у «Спартака Кострома» 7 очков, и коллектив располагается на 5-й строчке. Подопечные строят игру от надeжной обороны, но не забывают атаковать: в последних трeх матчах команда обязательно забивала. Особенно стоит отметить Дениса Жилмостных – на его счету 2 мяча в 4 турах. Также «Спартак» демонстрирует стабильность – проигрышей нет уже три тура подряд, в пяти последних матчах команда пропустила всего 4 гола.

«Челябинск»

Гости набрали отличную форму: 9 очков после 4 туров и 3-е место в таблице. «Челябинск» не проигрывает в семи из девяти последних матчей, а в четырeх турах этого сезона обязательно забивал. Лучший бомбардир – Александр Жиров, который также забил 2 мяча. В атаке команда смотрится убедительно – 9 голов в последних 5 встречах, при этом пропускает чуть больше одного мяча за игру. Важно, что «Челябинск» показывает результативную игру как дома, так и в гостях.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги

Забивает в 3 матчах подряд

В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах

Пропускает в 5 из 7 последних игр

7 очков в 4 турах и 5 место в таблице

«Челябинск»

Забивает в 6 матчах подряд

Не проигрывает в 7 из 9 последних игр

9 голов в последних 5 играх

В среднем 1.8 гола за игру

3 победы в 4 турах и 3 место в таблице

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу в форме, особенно «Челябинск», набравший 3 победы из 4. «Спартак Кострома» надeжен в обороне, но при этом стабильно пропускает, а «Челябинск» активно использует быстрые атаки и почти не уходит с поля без забитого мяча. Ожидается упорная игра, но преимущество по динамике и атакующим показателям на стороне гостей. Однако хозяева способны навязать борьбу и отличиться как минимум один раз. Ожидается результативная встреча с обменом голами.

