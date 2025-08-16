Введите ваш ник на сайте
«Спартак Кострома» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 17 августа 2025 с коэффициентом 1.90

16 августа 2025 8:39
Спартак К - Челябинск
17 авг. 2025, воскресенье 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе забьют
Сделать ставку

В 5-м туре Первой лиги встретятся два клуба из верхней части таблицы – «Спартак Кострома» и «Челябинск». Оба коллектива находятся в хорошей форме и продолжают набирать очки. Встреча на стадионе «Урожай» обещает стать важным испытанием для обоих. Обе команды активно забивают, но и допускают ошибки в обороне.

«Спартак Кострома»

Команда продолжает уверенно адаптироваться к уровню Первой лиги. После четырeх туров у «Спартака Кострома» 7 очков, и коллектив располагается на 5-й строчке. Подопечные строят игру от надeжной обороны, но не забывают атаковать: в последних трeх матчах команда обязательно забивала. Особенно стоит отметить Дениса Жилмостных – на его счету 2 мяча в 4 турах. Также «Спартак» демонстрирует стабильность – проигрышей нет уже три тура подряд, в пяти последних матчах команда пропустила всего 4 гола.

«Челябинск»

Гости набрали отличную форму: 9 очков после 4 туров и 3-е место в таблице. «Челябинск» не проигрывает в семи из девяти последних матчей, а в четырeх турах этого сезона обязательно забивал. Лучший бомбардир – Александр Жиров, который также забил 2 мяча. В атаке команда смотрится убедительно – 9 голов в последних 5 встречах, при этом пропускает чуть больше одного мяча за игру. Важно, что «Челябинск» показывает результативную игру как дома, так и в гостях.

Факты о командах

«Спартак Кострома»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Первой лиги
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • В среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах
  • Пропускает в 5 из 7 последних игр
  • 7 очков в 4 турах и 5 место в таблице

«Челябинск»

  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних игр
  • 9 голов в последних 5 играх
  • В среднем 1.8 гола за игру
  • 3 победы в 4 турах и 3 место в таблице

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
9
Забитых мячей
5
2.25
В среднем за матч
1.25
5:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:5
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Челябинск
1 : 5
18.05.2025
Спартак К
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Спартак К
3 : 1
30.03.2025
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 13 тур
Спартак К
0 : 0
12.10.2024
Челябинск
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Челябинск
3 : 1
17.08.2024
Спартак К

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу в форме, особенно «Челябинск», набравший 3 победы из 4. «Спартак Кострома» надeжен в обороне, но при этом стабильно пропускает, а «Челябинск» активно использует быстрые атаки и почти не уходит с поля без забитого мяча. Ожидается упорная игра, но преимущество по динамике и атакующим показателям на стороне гостей. Однако хозяева способны навязать борьбу и отличиться как минимум один раз. Ожидается результативная встреча с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Челябинска» больше 1 – коэффициент 1.82

1.90
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. PARI Первая лига Челябинск Спартак К
Рекомендуем
