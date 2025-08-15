16 августа 2025 года в 15:30 по Москве состоится матч третьего тура нового сезона в украинской Премьер-Лиге. «Колос» будет принимать львовские «Карпаты».

«Колос»

Сильной стороной «Колоса» остается организованная оборона: в прошлом сезоне они пропустили всего 31 гол в 30 матчах, а дома проиграли лишь трижды. Ключевые игроки, такие как Валерий Бондаренко и Андрей Цуриков, обеспечивают надежность в защите, а полузащитник Павел Ориховский добавляет креативности в атаке.

Последние три игры:

Полесье – Колос 0:1

Колос – Кривбасс 2:1

Колос – ЮКСА 1:0

«Карпаты»

После грустного старта львовяне выдали неожиданно веселый матч с «Шахтером», отгрузив «горнякам» три мяча. При этом «Карпатам» пришлось довольствоваться ничейным исходом. В целом нужно подчеркнуть, что «Карпаты» делают акцент на атакующий футбол и не собираются отступать от своих принципов.

Последние три игры:

Карпаты – Шахтер 3:3

Карпаты – Полесье 0:2

Карпаты – Лестер 1:2

Очные встречи:

Колос – Карпаты 2:1

Карпаты – Колос 1:0

Колос – Карпаты 2:1

Прогноз на матч «Колос» – «Карпаты»

«Карпаты» будут пытаться навязать борьбу за счет агрессии в атаке, но их уязвимая защита может и не выдержать давления на протяжении всего матча. Впрочем, считаем, что «бело-зеленые» сумеют зацепиться за очки.

Прогноз: победа «Карпат» с форой 0, кеф – 1.83. Прогноз на точный счет: 1:1/1:2.