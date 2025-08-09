10 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч второго тура нового сезона в

украинской Премьер-Лиге. Львовские «Карпаты» будут принимать «Шахтер».

«Карпаты»

Львовяне зашли в новый сезон с большими амбициями, однако уже в первом туре все обернулось большим «пшиком». «Карпаты» без шансов уступили задействованному в еврокубках «Полесью» 0:2. Есть подозрение, что в дальнейшем болельщиков «львов» будет ждать еще не одно разочарование.

Последние три игры:

Карпаты – Полесье 0:2

Карпаты – Лестер 1:2

Карпаты – Аль-Шарджа 1:1

«Шахтер»

«Горняки» под руководством нового тренера (Арда Туран) солидно выступают в Европе и рвутся в групповой этап ЛЕ. Параллельным курсом «Шахтер» успешно стартовал в УПЛ, не без проблем, но все же сумев вскрыть супер-насыщенную оборону дебютанта лиги «Эпицентра».

Последние три игры:

Панатинаикос – Шахтер 0:0

Эпицентр – Шахтер 0:1

Шахтер – Бешикташ 2:0

Очные встречи:

Карпаты – Шахтер 1:2

Карпаты – Шахтер 0:0

Шахтер – Карпаты 5:2

Прогноз на матч «Карпаты» – «Шахтер»

«Шахтер» ездил в Грецию на игру с «Панатинаикосом» (0:0) и получил минимум времени на восстановительные процедуры. Впрочем, даже этот факт не должен помешать «горнякам» справится с «Карпатами», что называется «на классе».

Прогноз: победа «Шахтера» 1.46. Прогноз на точный счет: 0:2.