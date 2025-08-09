Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Карпаты» - «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.46

09 августа 2025 11:43
Карпаты - Шахтер
10 авг. 2025, воскресенье 18:00 | Украина. Премьер-лига, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.46
победа «Шахтера»
Сделать ставку

10 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч второго тура нового сезона в

украинской Премьер-Лиге. Львовские «Карпаты» будут принимать «Шахтер».

«Карпаты»

Львовяне зашли в новый сезон с большими амбициями, однако уже в первом туре все обернулось большим «пшиком». «Карпаты» без шансов уступили задействованному в еврокубках «Полесью» 0:2. Есть подозрение, что в дальнейшем болельщиков «львов» будет ждать еще не одно разочарование.

Последние три игры:

  • Карпаты – Полесье 0:2
  • Карпаты – Лестер 1:2
  • Карпаты – Аль-Шарджа 1:1

«Шахтер»

«Горняки» под руководством нового тренера (Арда Туран) солидно выступают в Европе и рвутся в групповой этап ЛЕ. Параллельным курсом «Шахтер» успешно стартовал в УПЛ, не без проблем, но все же сумев вскрыть супер-насыщенную оборону дебютанта лиги «Эпицентра».

Последние три игры:

  • Панатинаикос – Шахтер 0:0
  • Эпицентр – Шахтер 0:1
  • Шахтер – Бешикташ 2:0

Очные встречи:

  • Карпаты – Шахтер 1:2
  • Карпаты – Шахтер 0:0
  • Шахтер – Карпаты 5:2

Прогноз на матч «Карпаты» – «Шахтер»

«Шахтер» ездил в Грецию на игру с «Панатинаикосом» (0:0) и получил минимум времени на восстановительные процедуры. Впрочем, даже этот факт не должен помешать «горнякам» справится с «Карпатами», что называется «на классе».

Прогноз: победа «Шахтера» 1.46. Прогноз на точный счет: 0:2.

1.46
победа «Шахтера»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Шахтер Карпаты
Другие прогнозы
16.08.2025
15:30
1.83
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Колос - Карпаты
Победа «Карпат» с форой 0
16.08.2025
16:00
1.72
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайрат - Елимай
Победа «Кайрат»
16.08.2025
16:00
2.15
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кызыл-Жар - Женис
Победа «Жениса»
16.08.2025
17:00
1.55
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Тоттенхэм - Бернли
Победа «Тоттенхэма» с форой 1
16.08.2025
17:00
2.20
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Ленинградец - Машук-КМВ
Победа «Машука-КМВ»
16.08.2025
17:00
2.00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 5 тур
Текстильщик - Динамо-2
Победа «Текстильщика»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 