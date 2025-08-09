10 августа 2025 года в 18:00 по Москве состоится матч второго тура нового сезона в
украинской Премьер-Лиге. Львовские «Карпаты» будут принимать «Шахтер».
«Карпаты»
Львовяне зашли в новый сезон с большими амбициями, однако уже в первом туре все обернулось большим «пшиком». «Карпаты» без шансов уступили задействованному в еврокубках «Полесью» 0:2. Есть подозрение, что в дальнейшем болельщиков «львов» будет ждать еще не одно разочарование.
Последние три игры:
- Карпаты – Полесье 0:2
- Карпаты – Лестер 1:2
- Карпаты – Аль-Шарджа 1:1
«Шахтер»
«Горняки» под руководством нового тренера (Арда Туран) солидно выступают в Европе и рвутся в групповой этап ЛЕ. Параллельным курсом «Шахтер» успешно стартовал в УПЛ, не без проблем, но все же сумев вскрыть супер-насыщенную оборону дебютанта лиги «Эпицентра».
Последние три игры:
- Панатинаикос – Шахтер 0:0
- Эпицентр – Шахтер 0:1
- Шахтер – Бешикташ 2:0
Очные встречи:
- Карпаты – Шахтер 1:2
- Карпаты – Шахтер 0:0
- Шахтер – Карпаты 5:2
Прогноз на матч «Карпаты» – «Шахтер»
«Шахтер» ездил в Грецию на игру с «Панатинаикосом» (0:0) и получил минимум времени на восстановительные процедуры. Впрочем, даже этот факт не должен помешать «горнякам» справится с «Карпатами», что называется «на классе».
Прогноз: победа «Шахтера» 1.46. Прогноз на точный счет: 0:2.