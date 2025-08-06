Введите ваш ник на сайте
«Арис» – «АЕК»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 2.15

06 августа 2025 9:50
Арис - АЕК
07 авг. 2025, четверг 19:00 | Лига конференций, 3 раунд
7 августа на стадионе «Цирион Атлитико Кентро» в Лимасоле состоится первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Конференций между двумя представителями кипрского футбола – «Арисом Лимасол» и АЕК из Ларнаки. Ожидается упорное противостояние двух команд с разным стилем: «Арис» – более экспрессивный и открытый, АЕК – прагматичный и дисциплинированный.

«Арис Лимасол»

«Арис» прошeл «Академию Пушкаша» с общим счeтом 5:2, показав уверенную игру в атаке, но снова проявив уязвимость в защите. За последние 5 матчей команда забила 7 голов, но и пропустила 11, то есть в среднем 2.20 мяча за игру. Даже в победной встрече на выезде с венграми (2:0) были опасные моменты у своих ворот, и это – системная проблема: в контрольных матчах «Арис» уступил «Полесью» (0:2), «Славии» (2:3) и «Гурнику» (0:4). При этом дома команда выступает уверенно – не проиграла в 11 из последних 12 матчей на своeм поле, активно прессингует и использует фланги.

«АЕК»

АЕК не пропускает уже три матча подряд и в целом показывает высокий уровень организации. Команда умеет держать темп, навязывать свою модель игры и сохранять контроль даже в непростых ситуациях, что показал двухматчевый успех над «Хапоэлем Беер-Шевой» (1:0 дома и 0:0 в Израиле). За 5 последних матчей АЕК пропустил всего 2 гола, а забил 8 – в среднем 1.60 за игру. Особенность этой команды – умение выигрывать малой кровью, без раскачивания сценария. Даже в товарищеских встречах против «Омонии», «Кортрейка» и «Берсхота» ларнакийцы побеждали, сохраняя концентрацию до финального свистка.

Факты о командах

«Арис Лимасол»

  • Пропускает в среднем 2.20 гола за матч
  • Победа 2:0 в последней игре с «Академией Пушкаша»
  • Проиграл 3 из 5 последних матчей
  • Забивает в 4 из 5 последних игр
  • Не проигрывает в 11 из 12 домашних матчей

«АЕК»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних играх
  • В среднем забивает 1.60 гола за матч
  • Победил в 4 из 5 последних встреч
  • Только 2 пропущенных мяча за 5 матчей

Личные встречи
0% (0)
50% (1)
50% (1)
3
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  2:2
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
3 : 1
14.08.2025
Арис
Лига конференций, 3 раунд
Арис
2 : 2
07.08.2025
АЕК

Прогноз на матч

В этом противостоянии сталкиваются открытая манера игры «Ариса» и организованная модель АЕК. Первый делает ставку на агрессию и атакующий стиль, но при этом страдает от ошибок в обороне. Второй – действует прагматично и умеет выстраивать игру от обороны. С учeтом формы и текущих показателей команд, более вероятным сценарием выглядит минимальный успех АЕК, который способен воспользоваться разрывами между линиями у соперника. Однако в выездной игре предпочтительнее перестраховаться – ставка на победу гостей с нулевой форой выглядит оптимально.

Рекомендованные ставки

  • Победа АЕК с форой (0) – коэффициент 2.15
  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.82

Автор: Орлов Максим
Лига конференций АЕК Арис
